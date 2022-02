Mels Tötungsdelikt: 45-Jähriger vor Hotelzimmer tot aufgefunden Am Sonntagmorgen um 08:40 Uhr, ist vor einem Hotelzimmer ein Mann tot aufgefunden worden. Die Strafverfolgungsbehörden gehen von einem Tötungsdelikt aus.

Tötungsdelikt in Mels - die Ermittler gehen davon aus, dass es im Hotelgang zu einem Streit kam. Bild: kapo

Der Wirt des Hotels an der Charlottengasse in Mels meldete am Sonntagmorgen dem Sanitätsnotruf, dass ein Mann im Gang vor einem Hotelzimmer liege. Gemäss der Kantonspolizei St.Gallen stellten die ausgerückten Rettungssanitäter fest, dass der Mann tot war. Sie erkannten, dass es sich um ein Delikt handeln muss. Aufgrund dessen erfolgte ein grösseres Aufgebot von Patrouillen und Spezialistinnen und Spezialisten der Kantonspolizei St.Gallen. Die Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen hat ein Strafverfahren eröffnet.

Im Moment gehen die Ermittler davon aus, dass es im Hotelgang zu einem Streit kam. Dabei wurde der 45-jährige Mann getötet. Wer genau an diesem Streit beteiligt war, ist unklar. Die genaue Todesursache wird in Zusammenarbeit mit dem Institut für Rechtsmedizin ermittelt. Bei der Gewalttat wurde weder eine Schusswaffe noch ein Messer eingesetzt. Am Auffindungsort des Toten befand sich ein 19-jähriger Schweizer. In welchem Zusammenhang er zur Tat steht, ist unklar. Er wurde auf Verfügung der Staatsanwältin festgenommen.

Beim Opfer handelt es sich um einen 45-jährigen Italiener. Er war seit einigen Monaten Langzeitmieter im Hotel. (kapo)