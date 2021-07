Mels 15-jährige Beatriz Salis seit Mittwoch vermisst — St.Galler Kantonspolizei bittet um Hinweise Seit Mittwochmorgen wird in Mels die 15-jährige Beatriz Salis vermisst. Die Kantonspolizei St.Gallen bittet die Bevölkerung um Hinweise zum Verbleib der Vermissten.

Beatriz Salis wird seit Mittwochmorgen vermisst. Zuletzt trug sie eine olivgrüne Regenjacke und Jeans. Bild: Kantonspolizei St.Gallen

(kapo/alr) Die 15-jährige Beatriz Salis wurde am Mittwochmorgen zuletzt in der Schule gesehen. Sie verliess die Schule nach einem missglückten Vortrag und ging von dort wahrscheinlich nach Hause an die Kirchstrasse. Ihren Schulrucksack liess der Teenager zu Hause, anschliessend verliess Salis das Haus wieder. Seither ist sie trotz intensiver Suche durch die Kantonspolizei St.Gallen nicht aufgefunden worden.

Die Vermisste ist rund 165 Zentimeter gross. Zuletzt trug sie wahrscheinlich eine olivgrüne Regenjacke, einen beigen Pullover, Jeans und weisse Sneakers mit Schmetterling-Motiven. Ihre dunkelbraunen Haare dürfte sie zu einem Dutt zusammengebunden haben.

Die Kantonspolizei St.Gallen bittet die Bevölkerung um Hinweise zum Verbleib der Vermissten. Hinweise können an den Polizeistützpunkt Mels, 058-229-78-00, die Notrufnummer 117 oder an jede andere Polizeidienststelle gerichtet werden.