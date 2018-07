Mehrere Anrufe von falschen Polizisten in St.Gallen Am Dienstag haben mehrere Personen im Kanton St.Gallen einen Anruf eines hochdeutsch sprechenden Mannes erhalten. Dieser gab sich am Telefon als Polizist aus und fragte nach Wohn- und Vermögensverhältnissen. In den meisten Fällen reagierten die Personen vorbildlich.

Falsche Polizisten haben einige Personen angerufen. (Bild: Keystone)

(kapo/maw) Die betroffenen Personen stammten aus Steinach, Nesslau, Sargans, Neu St.Johann, Krummenau, Uznach und Niederhelfenschwil, wie die St.Galler Kantonspolizei mitteilt. Bei allen rief am Nachmittag ein hochdeutsch sprechender Mann an, der sich als Polizist aus Zürich oder Österreich ausgab. Danach informierte er über mögliche Einbrecher, die es auf den Wohnort der Betroffenen abgesehen hätten. In der Folge fragte er nach Wohn- und Vermögensverhältnissen.

Laut Polizei handelten die Betroffenen meist vorbildlich und gaben keine Informationen preis. Im Anschluss an das Gespräch kontaktierten sie umgehend die Kantonspolizei St.Gallen. In einigen Fällen gaben die Betroffenen Auskunft über ihre Kontostände. Eine Person wäre gar bereit gewesen, den Betrügern 100'000 Franken zu übergeben. In allen Fällen konnte ein Betrug jedoch verhindert werden.

Der Betrugsversuch mit dem falschen Polizisten sei lediglich eine von vielen Maschen des Telefonbetrugs, schreibt die Polizei. Auch auf vermeintlich korrekt wirkende Nummern könne man sich heute nicht mehr verlassen. Das Informationsblatt "Bei Anruf Betrug" der Schweizerischen Kriminalprävention helfe, gegen Betrugsversuche gewappnet zu sein.

Bereits Anfang Jahr warnte die Polizei vor falschen Polizisten: