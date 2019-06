Neue Liegenschaft im Kemmental: Mehr Privatsphäre für Formel-1-Star Vettel

Der Deutsche Sebastian Vettel wurde 1987 in Heppenheim geboren und fährt seit 2007 in der Formel 1. Er ist bislang der jüngste Weltmeister in dieser Rennkategorie – er gewann viermal die WM in den Jahren 2010 bis 2013; jeweils auf einem Red-Bull-Racing-Boliden. Seit 2015 fährt er für den italienischen Kult-Rennstall Ferrari, beisst sich aber vorerst an den Konkurrenten von Mercedes die Zähne aus. Im Jahr 2009 hat er sich in Ellighausen (Gemeinde Kemmental) eine ehemalige Mühle gekauft und den Riegelbau nach seinem Geschmack umbauen lassen. Wenig später ist er von Walchwil im Kanton Zug in den Thurgau gezügelt, wo er seither mit seiner Gattin und zwei Töchtern wohnt. Für Schlagzeilen sorgte der Umbau eines Teiches ohne Baubewilligung sowie der Sichtschutz rund um die Immobilie. (pex)