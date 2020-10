Corona verschärft Armut: Caritas-Thurgau-Geschäftsführerin fordert mehr Krippenplätze und mehr günstigen Wohnraum Unter Corona spitzt sich die Armutslage zu. Judith Meier Inhelder, Leiterin der Caritas Thurgau, fordert sozialpolitische Lösungen.

Eine Zahlungserinnerung kann den Empfänger in Bedrängnis bringen. Bild: KEY/Christof Schuerpf

Im Vergleich zu anderen Kantonen steht der Thurgau mit einer Sozialhilfequote von 1,5 Prozent noch gut da; schweizweit lag sie 2019 bei 3,2 Prozent. «Im Detail läuft aber vieles nicht gut», sagt Judith Meier Inhelder, Leiterin der Caritas Thurgau. Im Thurgau waren bei der letzten Erhebung 2018 fünf Prozent der ständigen Wohnbevölkerung armutsgefährdet. Jeder vierte Thurgauer Sozialhilfeempfänger ist weniger als 18 Jahre alt. Dies hänge vor allem mit fehlenden Familienergänzungsleistungen und teuren Krippenplätzen zusammen, sagt Meier Inhelder.

Arme Familien haben weniger als 4000 Franken

Wer als Einzelperson unter 2294 Franken verdient, gilt in der Schweiz als arm. Bei einem Haushalt mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern unter 14 Jahren liegt die Grenze bei 3968 Franken pro Monat.

Wenn Armut in anderen Teilen der Welt meist Hungerleiden bedeutet, ist die Definition hier eher die fehlende Teilhabe an der Gesellschaft. Gerade Kinder leiden darunter, wenn sie von Sport- oder Kulturangebot ausgeschlossen werden, nicht an Schüleraktivitäten oder Ähnlichem dabei sein können. «Von Armut Betroffene isolieren sich oft, weil sie sich schämen. Viele verzichten deshalb auf Sozialhilfe und leben unter dem Existenzminimum», sagt Meier Inhelder. Die Dunkelziffer liege demnach weit höher.

Judith Meier Inhelder, Geschäftsführerin Caritas Thurgau. PD

Einrichtungen wie das Open Place in Kreuzlingen oder die Tischlein-deck-dich-Essensausgaben in grösseren Gemeinden, bei denen Lebensmittel verteilt werden, die sonst in der Tonne landen würden, bieten hier nicht nur finanzielle Entlastung, sondern auch einen Schutzraum: Menschen mit ähnlichen Problemen treffen aufeinander und fühlen sich nicht mehr allein in ihrer Not. Das Open Place biete neben einem offenen Kühlschrank einen regelmässigen Treff mit Café und Freizeitgestaltung sowie einer Kleiderbörse. «Die Mitarbeiter leisten wertvolle Arbeit und haben eine wichtige Beziehung zu den Menschen. Sie fühlen sich ernstgenommen.» Dies sei in den Beratungsgesprächen, die bei der Caritas geführt werden, ebenfalls die Basis. «Es ist sehr wichtig, wie wir mit den Leuten umgehen.»

Bedürftige nahmen unter Corona schlagartig zu

Die Coronakrise verschärfte die Situation noch zusätzlich: Die Tischlein-deck-dich-Essensausgaben in Amriswil, Frauenfeld, Bischofszell, Münchwilen, Kreuzlingen, Romanshorn und Weinfelden fielen weg. Zeitgleich verloren Selbstständige auf einen Schlag Aufträge – ihre Existenz war von einem Tag auf den anderen bedroht. Durch die Kurzarbeit während des Lockdowns hat das Geld oft nicht mehr gereicht.

«Wir von der Caritas Thurgau organisierten in dieser Zeit selbst eine Essensausgabe. Zudem erhielten wir Spenden über die Caritas Schweiz sowie der Glückskette Schweiz, die wir für Soforthilfe benutzen können.» Generell, findet die Caritas-Leiterin, habe der Bund in der Coronakrise gut reagiert und in Not geratene Menschen angemessen unterstützt.

«Aber auch die Kurzarbeit und Erwerbsersatzentschädigung brachte Menschen in eine finanzielle Schieflage. Durch gewisse Sanktionen haben sich einige nicht getraut, sich bei der Sozialhilfe zu melden.»

Als Beispiel nennt Meier Inhelder einen Fall, bei dem eine Person Land hätte verkaufen müssen. Auch gab es Ausländer, die aufgefordert wurden, sich beim Migrationsamt zu melden – ihnen könnte eine Ausweisung drohen. «So etwas darf nicht sein; gemäss der Richtlinien der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe gelten diese Konsequenzen nicht, sofern keine Selbstverschuldung vorliegt. Die Coronakrise war für niemanden vorhersehbar.»

Mindestlohn würde gegen Armut helfen

Um die Armutsquote zu verringern, gilt es, einiges zu verbessern: Auch wenn das Stimmvolk 2014 den Mindestlohn knapp ablehnte, findet Meier Inhelder ihn notwendig, um das Phänomen Working Poor zu bekämpfen; in den Kantonen Neuenburg und Jura gibt es bereits einen Mindestlohn. Im Kanton Genf sagte das Stimmvolk am 27. September Ja zu diesem Instrument.

Die Rückzahlung von Schulden sei fragwürdig und der Aufenthaltsstatus dürfe in Situation wie in der Coronakrise nicht zum Problem werden. Es müssten mehr bezahlbare Krippenplätze zur Verfügung stehen und mehr bezahlbarer Wohnraum angeboten werden. Zudem sei es fairer, die Krankenkassenprämien an den Lohn anzupassen.

Im Jahr 2018 betrug der Anteil der Sozialhilfe an den Ausgaben für Sozialleistungen im Thurgau laut Meier Inhelder gerade einmal zwei Prozent. «Da ist doch noch Luft nach oben.»