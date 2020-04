Maturanden sollen das Diplom trotz Corona erhalten: Ostschweizer Mittelschulen bereiten weiterhin Prüfungen vor Die Bildungsdirektoren haben entschieden: Trotz Corona ist die Matura dieses Jahr möglich, das Prozedere wird noch ausgearbeitet. Ostschweizer Kantonsschulen rechnen nach wie vor damit, dass die geplanten Prüfungen stattfinden.

Matura mit oder ohne Prüfungen? Diesen Entscheid fällen die Bildungsdirektoren bis Anfang Mai. Gaetan Bally / KEYSTONE

Maturandinnen und Maturanden müssen wegen Corona keine Extrarunde befürchten: Sie können ihren Abschluss auf jeden Fall machen und erhalten rechtzeitig ein Abschlusszeugnis, um an weiterführende Schulen zu wechseln oder eine Stelle anzutreten. Das hat die Erziehungsdirektoren-Konferenz (EDK) am Donnerstag beschlossen. Der Entscheid gilt für Gymnasien ebenso wie für Fachmittelschulen und Berufsmaturitätslehrgänge. Noch offen ist, ob Abschlussprüfungen stattfinden. Auf welcher Grundlage die Zeugnisse basieren werden, will die EDK spätestens Anfang Mai entscheiden.

Ostschweizer Kantonsschulen sehen derzeit aber noch keinen Grund, ihre Planung auf den Kopf zu stellen. «Wir setzen unsere Vorbereitungen für die regulären Maturaprüfungen fort», sagt Mathias Gabathuler, Rektor der Kantonsschule am Brühl in St. Gallen. Die Prüfungen sollen Ende Mai starten. Gabathuler rechnet damit, dass sie auch dann stattfinden könnten, wenn die jetzt geltenden Auflagen der Behörden für Social Distancing und so weiter immer noch in Kraft wären. Ein Prüfungsbetrieb, der die Vorschriften einhalte, sei möglich. «Eine Option wäre, dass wir die schriftlichen Prüfungen in Halbklassen durchführen, mit rund zwölf Schülerinnen und Schülern pro Zimmer.»



Auch Stefan Schneider, Rektor der Kantonsschule Romanshorn, sagt: «Wir gehen davon aus, dass die Prüfungen stattfinden.» Es sei auch denkbar, dass die Prüfungen angepasst würden, je nach dem, wie die nationalen Entscheide aussähen. Das Gymnasium Appenzell bereitet sich ebenfalls weiterhin für die regulären Prüfungen vor, die Anfang Juni beginnen sollen. Man halte sich aber bereit, um auf neue Vorgaben der übergeordneten Gremien zu reagieren, sagt Rektor Marco Knechtle.

Rektorenkonferenz berät weiteres Vorgehen

Marc König, Rektor der Kantonsschule am Burggraben St.Gallen, nimmt zu möglichen Szenarien an seiner Schule vorerst keine Stellung. «Das wären Spekulationen.» Zuerst brauche es einen Austausch innerhalb des Kantons. Heute Freitag tagt die Kantonale Rektorenkonferenz, die Frage der Maturaprüfungen ist dabei ein Schwerpunkt.

Die grundlegenden Entscheide der Erziehungsdirektoren-Konferenz zum Abschlussprozedere sind laut König allerdings nicht vor Mitte April zu erwarten. «Der Kanton wird die Zeit bis dahin nutzen, vorbehaltene Entschlüsse vorzubereiten. Damit die einzelnen Schulen rasch nach den EDK-Entscheiden einen klaren Planungsrahmen haben.»

Promotionsordnung wird allenfalls gelockert

Nicht nur für die Maturanden, sondern auch für die Schüler der unteren Jahrgänge an den Ostschweizer Kantonsschulen werden derzeit wegen der Coronakrise Sonderlösungen in der Bewertung diskutiert. Weil Prüfungen und Benotungen im Fernunterricht nicht in gleicher Art und Weise möglich sind wie im Normalfall, stehen Änderungen in der Promotionsordnung zur Debatte.