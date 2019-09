Mit der öffentlichen Präsentation der Parlamentsvorlage ist der politische Entscheidungsprozess für die Neugestaltung von Marktplatz und Bohl gestartet. Gestern Donnerstag ist das Papier den Mitgliedern des Stadtparlaments zugegangen. Es soll das Geschäft am 29. Oktober beraten. Voraussetzung dafür ist, dass seine Liegenschaften- und Baukommission es bis dahin fertig vorberaten hat.

Vorgesehen ist als nächster Schritt nach dem Ja des Parlaments, dass sich der Stadtrat Mitte Januar 2020 mit der Abstimmungsbotschaft auseinander setzt. Die städtische Volksabstimmung ist auf den 17. Mai 2020 angesetzt. Wie heftig der Abstimmungskampf zuvor wird, ist nicht absehbar: Organisierte und breite Opposition scheint aufgrund des partizipativen Prozesses unwahrscheinlich. Ob das so bleibt oder ob es in der Hinsicht zu einer Überraschung kommt, wird sich erst in den nächsten Wochen und Monaten weisen.

Heisst das Volk im Mai 2020 das vorliegende Konzept zur Umgestaltung von Marktplatz und Bohl gut, könnte in der zweiten Hälfte des kommenden Jahres die Projektierung an die Hand genommen werden. Sie dauert mindestens ein Jahr. In der zweiten Hälfte 2021 soll sich der Stadtrat übers Detailprojekt beugen. Stimmt er zu, wird das Vorhaben samt Verkehrsanordnungen öffentlich aufgelegt. Ob es Einsprachen geben wird, ist heute noch überhaupt nicht einschätzbar. Klar ist, dass ein Rechtsstreit das Potenzial für längere Verzögerungen hat.

Sobald das Umgestaltungsprojekt rechtskräftig ist, wird es dem Bund zum Entscheid über die Mitfinanzierung vorgelegt. Erst wenn die nötigen Vereinbarungen abgeschlossen sind, können die Bauarbeiten gestartet werden. Das wird frühestens 2022 der Fall sein. Die Bauzeit beträgt rund zwei Jahre. Allerdings wird das Vorhaben in Etappen ausgeführt. In der ersten dürften Arbeiten an Werkleitungen und Gleisen sowie an der Calatrava- Wartehalle enthalten sein. Wann die Arbeiten endgültig abgeschlossen werden könnten, sei derzeit schwierig zu sagen, hielt Stadträtin Maria Pappa gestern vor den Medien fest. Dies weil man nicht wisse, wie der Koordinationsbedarf zwischen Marktplatz-Umgestaltung und neuer Bibliothek im «Union» aussehe. (vre)