Mann im Rollstuhl zu Auftragsmord angestiftet: 70-Jähriger Oberthurgauer ist zu 20 Monaten Haft verurteilt Ein 70-Jähriger Arboner stand wegen eines ominösen Mordkomplotts vor Gericht. Er wollte den Lebenspartner seiner Ex-Frau umbringen lassen. Nun hat ihn das Bezirksgericht Arbon schuldig gesprochen.

Dem Beschuldigten wurden unter anderem Beschimpfung, Drohung, Tätlichkeiten, Freiheitsberaubungversuchte Anstiftung zur Tötung und Pornografie vorgeworfen. (Bild: Fotolia)

Der Fall wirkte bizarr: Im November stand ein 70-Jähriger vor dem Bezirksgericht Arbon. Er wurde beschuldigt, dass er den neuen Lebenspartner seiner Ex-Frau habe umbringen lassen wollen. Wie die Staatsanwältin damals vor Gericht ausführte, soll er einen Kollegen, der Mitglied im Polizeischützenverein ist und eine Waffensammlung besitzt, 10'000 Franken angeboten haben, wenn dieser für ihn den Lebenspartner seiner Ex-Frau erschiesst.

Schräg wirkte daran vor allem, dass der Beschuldigte sich als Auftragsmörder offenbar einen Mann ausgesucht haben soll, der im Rollstuhl sitzt und an einem Tremor leidet.

«Glauben Sie wirklich, ich würde so jemanden zu einem Mord anstiften?»

Das war die Rückfrage des Beschuldigten an die Richterin während der Befragung. Die versuchte Anstiftung zur vorsätzlichen Tötung war der schlimmste von insgesamt 15 Anklagepunkten. So wurden dem 70-Jährigen unter anderem auch Beschimpfung, Drohung, Tätlichkeiten, Freiheitsberaubung und Entführung sowie Nötigung und Pornografie zur Last gelegt. Die Anklageschrift ist 13 Seiten lang. Die Verhandlung dauerte fast vier Stunden. Am Schluss baten die Anwesenden das Gericht, das Urteil schriftlich bekanntzugeben, was unterdessen passiert ist.

Gericht spricht ihn in allen Punkten schuldig

Aus dem Urteilsdispositiv geht hervor, dass das Bezirksgericht Arbon den Beschuldigten in allen Punkten schuldig gesprochen hat. Der Beschuldigte wird zu einer unbedingt zu vollziehenden Freiheitsstrafe von 20 Monaten verurteilt. Angerechnet werden ihm die 86 Tage, die er bereits in Untersuchungshaft verbracht hatte. Unbedingt verurteilt wird er auch zu einer Gesamtgeldstrafe von 100 Tagessätzen zu je 60 Franken. Zu diesen total 6000 Franken hinzu kommen eine Busse von 1000 Franken, eine Genugtuung von 1500 Franken für seine Ex-Frau sowie geringere Genugtuungen für zwei weitere Privatkläger. Weiter muss der Beschuldigte Verfahrensgebühren und Untersuchungskosten von über

30'000 Franken bezahlen.

Der Anwalt des Beschuldigten hatte vor Gericht offenbar vergeblich kritisiert, die Staatsanwaltschaft habe alle Vorwürfe unkritisch zur Anklage gebracht. Dabei betonte er auch, dass ein Gutachten keinerlei Gefährlichkeit seines Mandanten ergeben hätte.