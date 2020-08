Mann an Party in Sennwald von mehreren Unbekannten verprügelt und verletzt worden – Polizei sucht Zeugen Am Samstagabend kam es bei einer Party in Sennwald zu einem Streit, bei dem ein 26-jähriger Mann von mehreren Unbekannten verprügelt worden ist. Die Kantonspolizei St.Gallen sucht Zeugen.

Die gesuchten Männer sind 16 und 20 Jahren alt. Symbolbild: PD

(kapo/dar) Am Samstagabend, am 1. August in der Zeit zwischen 2 Uhr und 3 Uhr, ist ein 26-Jähriger an der «Press n Play Party» in einer Partyhalle im Hof von mehreren Männern im Streit unbestimmt verletzt worden. Die Kantonspolizei St.Gallen sucht Zeugen.

Ein 26-jähriger Mann befand sich mit mehreren Kolleginnen an einer Party. Dort wurde ihm unvermittelt von einem Unbekannten von hinten auf den Kopf geschlagen. Daraufhin schlugen mehrere Männer auf den 26-Jährigen ein. Als sich die Gruppe von ihm abwendete, begab er sich nach draussen, wo er sich auf den Boden legte und bewusstlos liegen blieb. Er wurde vom aufgebotenen Rettungsdienst ins Spital gefahren. Der genaue Vorfall ist noch nicht geklärt. Die Kantonspolizei St.Gallen sucht Zeugen.

Die gesuchten Männer sind zwischen 16 und 20 Jahre alt. Einer trug ein violettes T-Shirt, ein anderer ein graues. Personen, die diese Tat allenfalls gesehen oder gefilmt haben oder andere Hinweise zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeistützpunkt Mels, 058 229 78 00, in Verbindung zu setzen.