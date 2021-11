Mafia-Vorwürfe in Wängi Italienische Justiz spricht letzte Mitglieder der «Frauenfelder Zelle» frei Neun Männer standen am Mittwoch vor dem Appellationsgericht im kalabrischen Reggio Calabria. Der Vorwurf: Angehörige des Mafia-Clans 'Ndrangheta zu sein. Jetzt hat der italienische Richter die letzten neun Mitglieder der Frauenfelder Zelle freigesprochen.

Diese Bilder eines Treffens der sogenannten «Frauenfelder Zelle» in einer Gaststätte in Wängi sorgten für viel Aufruhr. Nun wurden weitere Männer freigesprochen. Bild: PD

Im August 2014 hat die Polizei einen Thurgauer Ableger mutmasslicher Mafiosi des 'Ndrangheta-Clans ausgehoben. Ein Video, welches die italienische Polizei veröffentlichte, zeigte ein Treffen der Frauenfelder Zelle in einer Gaststätte in Wängi von 2011. Mithilfe der Schweizer Behörden gelang es italienischen Mafia-Jägern, die verdächtigen Männer 2011 in der sogenannten «Operation Helvetia» zu bespitzeln.

Jetzt hat die italienische Justiz die letzten angeklagten Mafia-Verdächtigen freigesprochen, wie der «Blick» berichtet. Es gäbe keine Verbindung zur Mafia, zitiert das Blatt den Richter in seiner Begründung. So sei es bei dem Treffen im Hinterzimmer des Restaurants nicht zu für kriminelle Organisationen typischen Erpressungs- oder Einschüchterungsversuchen gekommen, begründet der Richter. Weder seien die Männer Mafiosi, noch habe es je eine Frauenfelder Zelle der `Ndrangheta gegeben, so der Richter des Appellationsgerichtes im kalabrischen Reggio Calabria.

Damit sind nun die letzten Teilnehmer des Treffens freigesprochen. Nach und nach wurden in den vergangenen Jahren Verdächtige festgenommen und freigesprochen. So wurden der Mann, der in der Lauschaktion die Teilnehmer zum Drogenhandel aufforderte, und sein Vize 2019 in zweiter Instanz freigesprochen. Vergangenes Jahr folgten weitere Freisprüche für drei weitere Verdächtige. (dar)