Löhne bleiben Sache des Gemeinderats: Der Kanton St.Gallen sagt Nein zur SVP-Initiative «Behördenlöhne vors Volk» Das Ergebnis ist mit 53 zu 47 Prozent eher knapp. Die SVP ist trotz Niederlage zufrieden.

Über Löhne von Stadtpräsidenten, Gemeinderäten oder GPK-Mitgliedern wird auch künftig nicht abgestimmt. Bild: Stefan Kaiser

Über die Höhe von Löhnen gewählter Behördenmitglieder kann die Bevölkerung in den St.Galler Gemeinden nicht abstimmen. Das wird auch weiterhin so bleiben: Die Initiative «Behördenlöhne vors Volk» wurde am gestrigen Abstimmungssonntag mit 53 Prozent Ja- zu 47 Prozent Nein-Stimmen abgelehnt. Die Wahlbeteiligung lag bei 38 Prozent. Somit bleibt die Kompetenz, über Löhne zu befinden, beim Gemeinderat beziehungsweise in einzelnen Gemeinden auch beim Parlament.

Gleichzeitig schafft die Regierung mehr Transparenz. Bereits im Zug der Parlamentsdebatte im September wurde sie vom Kantonsrat beauftragt, eine Vorlage auszuarbeiten, die die Gemeinden verpflichtet, die Löhne von gewählten Behördenmitgliedern offenzulegen. Zwar unterstehen diese Löhne bereits heute dem Öffentlichkeitsgesetz. Wer sie einsehen will, muss jedoch ein Gesuch stellen.

«Ein Sieg für das Milizsystem»

Regierungsrat Martin Klöti, Chef des Departements des Innern, ist mit dem Ausgang der Abstimmung «sehr zufrieden». Die Initiative habe mehr Mitsprache gefordert, Kantonsrat und Regierung seien sich einig gewesen, das verbesserte Transparenz ausreiche, so Klöti. Für ihn ist die Ablehnung der Initiative «ein Sieg fürs Milizsystem». Hätte das Volk die Möglichkeit, über die Löhne gewählter Behördenvertreter abzustimmen, würde das vielen Leuten die Lust auf ein öffentliches Amt nehmen. Für manche Ämter sei es nicht einfach, Leute zu finden. Ausserdem gebe es im Kanton St.Gallen keine überrissenen Saläre, die man basisdemokratisch einschränken müsse. «Behörden kann man nicht mit Banken vergleichen.»

Die Initiative wurde mit 53 zu 47 eher knapp abgelehnt. Das zeige schon, dass in der Bevölkerung ein Bedürfnis nach Mitsprache bei den Löhnen vorhanden sei, räumt Klöti ein. «Die tiefe Stimmbeteiligung zeigt aber auch, dass das Thema nicht übermässig viele Leute beschäftigte.»

SVP: Einsatz hat sich gelohnt

Lanciert wurde die Initiative von der jungen SVP, Unterstützung erhielt sie einzig von ihrer Mutterpartei. Der Einsatz für mehr Transparenz und Mitbestimmung habe sich trotz Niederlage gelohnt, schreibt die SVP in einem Communiqué. Denn die Gegner hätten bereits in der parlamentarischen Debatte weitgehende Konzessionen gemacht. Gemeint ist der Auftrag an die Regierung, die Gemeinden zur Publikation der einzelnen Löhne zu verpflichten.

Die Forderung nach mehr Transparenz ist bei den übrigen Parteien denn auch unbestritten. Die St.Galler Grünen schreiben in einer Medienmitteilung, Transparenz sei für die direkte Demokratie wichtig. Die Initiative der SVP aber sei überflüssig gewesen. Es sei nicht angebracht, «in Zeiten, in denen das Personal für die Lokalpolitik immer knapper wird, diese Ämter an den Pranger zu stellen.» Die FDP schreibt, die Bevölkerung habe mit diesem Entscheid das Vertrauen in die Gemeindebehörden gestärkt. «Ich bin froh, dass wir die Debatte um Behördenlöhne in der Öffentlichkeit führen durften. Mit der heutigen Entscheidung ist der Weg frei, dass der Kantonsrat eine Vorlage verabschiedet, welche die Transparenz bei den Behördenlöhnen erhöht», lässt sich Fraktionschef Beat Tinner in der Medienmitteilung zitieren.

Die Gemeinde Wartau, die Tinner präsidiert, hatte allerdings nicht in seinem Sinne entschieden. Und zwar deutlich. Rund 57 Prozent der Stimmberechtigten stimmten dort der Initiative zu (siehe Karte). Leicht höher war die Zustimmung nur in der Nachbargemeinde Flums. Sie wird von SVP-Kantonsrat Christoph Gull präsidiert.