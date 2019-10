Lobbying in Bundesbern: Das sind die privaten Mandate der Ostschweizer Parlamentarier Die Ostschweizer Bundesparlamentarier sind unterschiedlich offenherzig, wenn es um ihre privaten Mandate und Nebeneinkünfte geht. Am meisten Transparenz herrscht bei der SP. In der SVP sind Ämtlisammler und Lobby-Kritiker vereint. Adrian Vögele, Regula Weik

(Bild: Jason Hetherington/Getty, Montage: stb)

22 bisherige Ostschweizer Bundesparlamentarier wollen am 20. Oktober wiedergewählt werden. Sie sind nicht nur Mitglied einer Partei, sondern vertreten auch die Interessen diverser Firmen, Verbände und Vereine. Ihre Tätigkeiten in «Führungs- und Aufsichtsgremien sowie Beiräten und ähnlichen Gremien» müssen sie offenlegen. So will es das Gesetz. Die Parlamentsdienste führen darüber ein öffentliches Register.

In den Listen der Ostschweizerinnen und Ostschweizer fallen einige mächtige Verbände auf. Der Hauseigentümerverband ist bei sieben Parlamentsmitgliedern aufgeführt, zwei sitzen im nationalen Vorstand ­– Brigitte Häberli-Koller (CVP) und Thomas Müller (SVP). Ein Schwergewicht in der Immobilienbranche ist ausserdem Daniel Fässler (SVP). Er präsidiert den Verband Immobilien Schweiz. Gut vertreten sind in der Ostschweizer Delegation zudem die Gewerbeverbände. Hansjörg Brunner ist nicht nur Mitglied des Thurgauer Gewerbeverbandes, sondern sitzt auch im Vorstand des nationalen Verbands.

15 Bundeshaus-Badges für Interessenvertreter

Ins Gewicht fallen aus Ostschweizer Sicht auch die Gewerkschaften. Die Linke hat mit Barbara Gysi und Edith Graf-Litscher zwei Präsidentinnen kantonaler Gewerkschaftsbunde im Parlament. Paul Rechsteiner ist zwar nicht mehr Präsident des nationalen Gewerkschaftsbundes (SGB), stellt jedoch die zwei Bundeshauszutrittsausweise, die er als Ratsmitglied vergeben darf, der Unia und dem SGB zur Verfügung. Generell nutzt vor allem die SP die Zutrittsbadges dazu, Interessenvertretern Zugang zum Bundeshaus zu gewähren. Von den 50 Badges, welche die Ostschweizer verteilen dürfen, sind derzeit 15 an Organisationen vergeben. Nebst der SP setzen vier SVP-Vertreter sowie Bauernpräsident Markus Ritter (CVP) auf diese Option. Sieben weitere Ostschweizer haben Zutrittsausweise an persönliche Mitarbeiter oder Ehepartner vergeben, elf reichen gemäss den Parlamentsdiensten gar keine Badges weiter.

Über die privaten Nebeneinkünfte der Parlamentarier versucht die Organisation Lobby-Watch Transparenz zu schaffen. Auf der Plattform haben 9 von 25 Ostschweizer Parlamentariern ihre Entschädigungen für 2019 eingetragen, darunter alle SP-Mitglieder. Den höchsten Betrag gibt Bauernpräsident Markus Ritter an – 104 000 Franken. Auf den Rängen zwei und drei folgen Barbara Gysi mit 32700 Franken und Thomas Ammann mit 31000 Franken.

39 Kandidaten verpflichten sich zu «unbestechlicher Politik»

Anläufe, die Bundesparlamentarier zu verpflichten, ihre Nebeneinkünfte offenzulegen, gab es immer wieder. Aktuell strebt dies die Transparenz-Initiative an; sie liegt derzeit bei der Bundeskanzlei zur Vorprüfung. Bereits hat sich ein St.Galler Unterstützungskomitee formiert. Ziel sei es, die «finanziellen Abhängigkeiten von Parlamentariern» zu ergründen. Das Stimmvolk habe ein Anrecht, «mehr Klarheit über die Finanzströme im Bundeshaus» zu erhalten.

Das Verteilen gut bezahlter Mandate an frisch gewählte Parlamentarierinnen und Parlamentarier sei eine «schweizerische Unsitte» und quasi eine «Legalisierung der Korruption», sagt Lukas Reimann (SVP). Dagegen ist er, der bewusst auf bezahlte Mandate verzichtet, aktiv geworden. Er hat das «St.Galler Manifest für unbestechliche Politik» lanciert. Damit fordert er Kandidatinnen und Kandidaten auf, nach einem allfälligen Einzug ins Bundeshaus, «dieses Spiel nicht mitzuspielen», sich nicht von lukrativen Mandaten von Krankenkassen, Versicherungen und anderen Grosskonzernen locken und beeinflussen zu lassen. Reimann hat das Manifest allen St.Galler Kandidierenden zukommen lassen – 39 haben es unterzeichnet. Ein bescheidenes Resultat. Insgesamt drängt es 255 St.Gallerinnen und St.Galler ins Bundeshaus, die Zentrale der politischen Macht – und des Einflusses.

Abkürzungen: P=Präsident/in, VRP=Verwaltungsratspräsident/in, GL=Geschäftsleitung, Z=Ein Vertreter der Organisation erhält vom Ratsmitglied eine Zutrittskarte zum Bundeshaus

Claudia Friedl, SP SG

Claudia Friedl, St.Galler SP-Nationalrätin (Bild: KEY)

Alliance Sud (Z)

Hausverein (P, Z)

Interpret, Interessengemeinschaft für interkulturelles Dolmetschen und Vermitteln (P)

Verein Pic-o-pello St. Gallen (P)

Forschungsinstitut für biologischen Landbau

Gentiana Primary School Nairobi

Greina-Stiftung

Swissaid

WWF St.Gallen

Nebeneinkünfte 2019 gemäss Lobby-Watch: 4800 Franken

Barbara Gysi, SP SG

Barbara Gysi, St.Galler SP-Nationalrätin (Bild: KEY)

Arud Zentren für Suchtmedizin (P)

Berufsverband Pflege (Z)

Gewerkschaftsbund St.Gallen (P)

Heimstätten Wil (P)

Personalverband des Bundes (P, Z)

Pflege- und Adoptivkinder CH (P)

Städte-Allianz öffentlicher Verkehr Ost- und Zentralschweiz (P)

Swissaid

Denknetz

Sozialversicherungsanstalt SG

HSG-Institut für Wirtschaftsethik

Gesellschaft Schweiz-Albanien



Nebeneinkünfte 2019 gemäss Lobby-Watch: 32'696 Franken

Paul Rechsteiner, SP SG

Paul Rechsteiner, St.Galler SP-Ständerat (Bild: KEY)

Paul-Grüninger-Stiftung (P)

Unia (Z)

Gewerkschaftsbund CH (Z)



Nebeneinkünfte 2019 gemäss Lobby-Watch: 0 Franken

Thomas Ammann, CVP SG

Thomas Ammann, St.Galler CVP-Nationalrat (Bild: KEY)

Ammann Beratreu GmbH (GL)

Holzmarkt Ostschweiz AG (VRP)

Postagenturverband (P)

Rheintal Messe und Event AG (VRP)

Waldwirtschaftsverband SG-FL (P)

Wohngruppen Sennwald (P)

Bus Ostschweiz AG

Hauseigentümerverband St.Gallen

IG öffentlicher Verkehr

Kantonalschützenverband St.Gallen

Spitex

Verein Swiss Cross

Swiss eMobility

Transfair



Nebeneinkünfte 2019 gemäss Lobby-Watch: 31'000 Franken

Nicolo Paganini, CVP SG

Nicolo Paganini, St.Galler CVP-Nationalrat (Bild: KEY)

IG Erdgas (P)

Intexpo Messe St.Gallen AG (VRP)

Klinik Gais AG

Pensionskasse Stadt St.Gallen



Nebeneinkünfte 2019 gemäss Lobby-Watch: Keine Angabe

Markus Ritter, CVP SG

Markus Ritter, St.Galler CVP-Nationalrat (Bild: KEY)



Schweizer Bauernverband (P, Z)

Pensionskasse des Schweizer Bauernverbandes

Haus des Schweizerbauern



Nebeneinkünfte 2019 gemäss Lobby-Watch: 104'000 Franken

Benedikt Würth, CVP SG

Benedikt Würth, St.Galler CVP-Ständerat (Bild: Regina Kühne)

CH-Stiftung für eidgenössische Zusammenarbeit

Hans-Huber-Stiftung

HSG-Institut für Finanzwissenschaften, Finanzrecht und Law and Economics

HSG-Institut für Technologiemanagement

Institut für Föderalismus an der Universität Freiburg

Schweizer Salinen AG

St.Galler Kantonalbank AG

SelFin Invest AG

Swisslos



Nebeneinkünfte 2019 gemäss Lobby-Watch: Keine Angabe

Marcel Dobler, FDP SG

Marcel Dobler, St.Galler FDP-Nationalrat (Bild: Benjamin Manser)



ICT Switzerland (P)

Economiesuisse

Franz Carl Weber AG

Gewerbeverband St.Gallen

Hauseigentümerverband Linth

Hauseigentümerverband St.Gallen

Swiss Entrepreneurs Foundation

Swiss Venture Club



Nebeneinkünfte 2019 gemäss Lobby-Watch: Keine Angabe

Walter Müller, FDP SG

Walter Müller, St.Galler FDP-Nationalrat (Bild: Michel Canonica) Landwirtschaftliche Genossenschaft Wartau (P)

Schweizer Zivilschutzverband (P)

Trägerverein Culinarium SG (P)

IG Freiheit

Kompetenzzentrum für Menschenrechte

Swiss Label

Nebeneinkünfte 2019 gemäss Lobby-Watch: keine Angabe

Walter Müller kandidiert nicht mehr für das Parlament.

Roland Rino Büchel, SVP SG

Roland Rino Büchel, St.Galler SVP-Nationalrat (Bild: KEY)

Hauseigentümerverband Oberrheintal

Auslandschweizer-Organisation



Nebeneinkünfte 2019 gemäss Lobby-Watch: Keine Angabe

Mike Egger, SVP SG

Mike Egger, St.Galler SVP-Nationalrat (Bild: Mareycke Frehner)

Verein für Sichere Grenzen im Rheintal (P)

Fleischfachverband St. Gallen-Liechtenstein

Gasthaus Metzgerei Brauerei Egger

Nebeneinkünfte 2019 gemäss Lobby-Watch: Keine Angabe

Barbara Keller-Inhelder, SVP SG

Barbara Keller-Inhelder, St.Galler SVP-Nationalrätin (Bild: KEY)

Omnia Consulting GmbH (GL)

Berufsmaturitätskommission Rapperswil (P)

Berufsfachschulkommission Rapperswil

Energieallianz Glarus-Linth

Hauseigentümerverband Linthgebiet

Steering Committee Power-to-Gas Hochschule für Technik Rapperswil



Nebeneinkünfte 2019 gemäss Lobby-Watch: 500 Franken

Thomas Müller, SVP SG

Thomas Müller, St.Galler SVP-Nationalrat (Bild: KEY)

Hauseigentümerverband Schweiz (Z)

SBS Schifffahrt AG (VRP)

TCS Schweiz (Z)

Kraftwerke Zervreila AG

Polyreg Selbstregulierungsverein

Region AR-St.Gallen-Bodensee

Schweizer Stiftung Farbe

SN Energie AG

St.Gallen-Bodensee Tourismus

Stiftung KMU Clima

Lokale Mandate



Nebeneinkünfte 2019 gemäss Lobby-Watch: Keine Angabe

Lukas Reimann, SVP SG

Lukas Reimann, St.Galler SVP-Nationalrat (Bild: KEY)

Aktion für eine unabhängige und neutrale Schweiz (P)

Piratenpartei (Z)

Young4fun.ch (P)

European alliance of eu-critical movements

IG Pro Stadtbus, Wil

Nebeneinkünfte 2019 gemäss Lobby-Watch: Keine Angabe

Edith Graf-Litscher, SP TG

Edith Graf-Litscher, Thurgauer SP-Nationalrätin (Bild: KEY)

Carnegie-Stiftung für Lebensretter (P)

Dachverband Komplementärmedizin Schweiz (P)

Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (Z)

Glasfasernetz Schweiz (P)

Köhler, Stüdeli & Partner (Z)

Komplementärmedizin Thurgau (P)

Thurgauer Gewerkschaftsbund (P)

Informationsdienst für den öV

Schwiizer hälfed Schwiizer

Swiss Cyber Experts

Verband der Telekommunikation

Nebeneinkünfte 2019 gemäss Lobby-Watch: 7500 Franken

Brigitte Häberli-Koller, CVP TG

Brigitte Häberli-Koller, Thurgauer CVP-Ständerätin (Bild: KEY)

Dachverband Absolventinnen und Absolventen Fachhochschulen (Beirat)(P)

Personalvorsorgestiftung der Mowag AG (P)

Wohlfahrtsfonds der Mowag AG (P)

Benevol Thurgau

Hauseigentümerverband Schweiz

Pädagogische Hochschule Thurgau

Stiftung Lilienberg Unternehmerforum

Stiftung Flying Dream zur Förderung der Ausbildung von Helikopterpiloten

Skat Foundation

Lokale Mandate

Nebeneinkünfte 2019 gemäss Lobby-Watch: Keine Angabe

Christian Lohr, CVP TG

Christian Lohr, Thurgauer CVP-Nationalrat (Bild: KEY)

Pro Infirmis Schweiz





Nebeneinkünfte 2019 gemäss Lobby-Watch: Keine Angabe

Hansjörg Brunner, FDP TG

Hansjörg Brunner, Thurgauer FDP-Nationalrat (Bild KEY)

Fairdruck AG (VRP)

Thurgauer Gewerbeverband (P)

Schweizerischer Gewerbeverband

Mayer-Kuvert Schweiz AG

EHM AG

Genossenschaft Regionalzeitung Regi die Neue

Nebeneinkünfte 2019 gemäss Lobby-Watch: Keine Angabe

Roland Eberle, SVP TG

Roland Eberle, Thurgauer SVP-Ständerat (Bild: KEY)

Groupe Mutuel (Beirat) (P)

Kartause Ittingen (P)

HRS Holding AG (VRP)

Arbeitsgruppe Kraftwerksbetreiber, Ausschuss nukleare Entsorgung

Axpo Holding AG

IG Biomedizinische Forschung und Innovation

Kibag Holding AG

Schönholzer Transport AG



Nebeneinkünfte 2019 gemäss Lobby-Watch: Keine Angabe

Roland Eberle kandidiert nicht mehr für das Parlament.

Diana Gutjahr, SVP TG

Diana Gutjahr, Thurgauer SVP-Nationalrätin (Bild: KEY)

Arbeitgebervereinigung Romanshorn und Umgebung

BNI Stahlbauplanung AG

Diguro AG

Education21

Ernst Fischer AG

Internationaler Bodenseerat

Leaderinnen Ostschweiz

Schweizerische Konferenz der Höheren Fachschulen

Thurgauer Gewerbeverband

Nebeneinkünfte 2019 gemäss Lobby-Watch: 4200 Franken

Markus Hausammann, SVP TG

Markus Hausammann, Thurgauer SVP-Nationalrat (Bild: Andrea Stalder)

Familie-Haldimann-Stiftung (P)

Meili-Fonds des Thurgauer Bauernverbandes (P)

Milchnetzwerk Profi-Lait (P)

Spengler-Fonds zur Fürsorge für alte landwirtschaftliche Dienstboten (P)

Thurgauer Bauernverband (P)

Vorsorgestiftung Agrisano Pencas (P)

Vorsorgestiftung Agrisano Prevos

Schweizerischer Bauernverband

Swiss Clean Tech (Z)

Forschungsinstitut für biologischen Landbau

Nebeneinkünfte 2019 gemäss Lobby-Watch: Keine Angabe

Markus Hausammann kandidiert nicht mehr für das Parlament.

Verena Herzog, SVP TG

Verena Herzog, Thurgauer SVP-Nationalrätin (Bild: KEY)

Hirslanden AG/Privatkliniken CH (Z)

Jugend ohne Drogen (P)

Verein Bodenseegärten (P)

Aktion für vernünftige Energiepolitik Schweiz

IG Freiheit

Fachausschuss Hauswirtschaft

Komitee für eine Schweiz ohne Masern

Pro Senectute Thurgau

Schutzinitiative

Lokale Mitgliedschaften

Nebeneinkünfte 2019 gemäss Lobby-Watch: Keine Angabe

Daniel Fässler, CVP AI

Daniel Fässler, Innerrhoder CVP-Ständerat (Bild KEY)

Glattstrom Buchholz AG (P)

Verband Immobilien Schweiz (P)

Wald Schweiz (P)

Immonio AG

Lignum, Holzwirtschaft Schweiz

Plusimmo AG

Swiss Prime Anlagestiftung

Verein GEAK (Gebäudeenergieausweis der Kantone)

Lokale Mandate

Nebeneinkünfte 2019 gemäss Lobby-Watch: Keine Angabe

Andrea Caroni, FDP AR

Andrea Caroni, Ausserrhoder FDP-Ständerat (Bild: KEY)

AFU Anlagen und Finanz AG

HSG-Institut für Rechtspraxis

Schweizerische Gesellschaft für Gesetzgebung

Nebeneinkünfte 2019 gemäss Lobby-Watch: 0 Franken

David Zuberbühler, SVP AR

David Zuberbühler, Ausserhoder SVP-Nationalrat (Bild: KEY)

Aktion für eine unabhängige und neutrale Schweiz

Appenzellische Gemeinnützige Gesellschaft

Branchenverband des Schweizerischen Schuhdetailhandels

Hälg Markenschuhe AG

Hauseigentümerverband AR

Schweizerischer Gewerbeverband

Verein Energie AR/AI

zubischuhe.ch AG



Nebeneinkünfte 2019 gemäss Lobby-Watch: Keine Angabe

Quellen: Parlament.ch (=> Interessenbindungen, Zutrittsberechtigte), Lobby-Watch