Live-Wetterticker Heftige Schneefälle in der Ostschweiz: Fuchs wühlt sich durch Schneedecke +++ Heute keine Briefpost in der Region St.Gallen–Appenzell Es hat geschneit – und auf den Ostschweizer Strassen ist das Chaos ausgebrochen. Alle News dazu im Ticker.

12:40 Uhr

Walenstadtberg: Fuchs wühlt sich durch Schneedecke

Peter Kalff aus Walenstadtberg liess uns dieses Video zukommen. Ein Fuchs wühlt sich vor Kalffs Hauseingang durch die fast einen Meter tiefe Schneedecke:

11:30 Uhr

Heute keine Briefpost in der Region St.Gallen-Appenzell

(pd/mlb) Die prekären Wetterverhältnisse haben auch Auswirkungen auf die Zustellung der Post. Wie die Post in einer Medienmitteilung schreibt, wird in der Region St.Gallen-Appenzell heute keine Briefpost verteilt. In der Mitteilung heisst es:

Ein DXP der Post steckte heute Morgen in der Region St.Gallen fest. Bild: PD

«Die Schnee- und Verkehrssituation ist schlicht zu gefährlich für die Dreirad-Elektroroller.»

Pakete können zugestellt werden, allerdings mit rund 90-minütiger Verspätung. Auch Express-Sendungen werden ausgeliefert und die Postfächer werden bedient. Vorgesehen ist, dass die Post morgen Samstag eine Vollzustellung durchführt, damit die Kundinnen und Kunden ihre Briefe doch noch vor dem Wochenende erhalten.

11:05 Uhr

150 Meldungen wegen umgestürzter Bäume: Kantonspolizei Thurgau mahnt zur Vorsicht



(kapo/mlb) Seit gestern Mittag gingen bei der kantonalen Notrufzentrale über 150 Meldungen wegen umgestürzter Bäume ein, die das Gewicht der hohen Schneemassen nicht mehr tragen konnten. In Waldgebieten sei deshalb besondere Vorsicht geboten, wie die Kantonspolizei Thurgau in einer Medienmitteilung schreibt. Einsatzkräfte der Kantonspolizei und der Feuerwehren mussten vielerorts die Strassen von grossen Ästen und Bäumen befreien.

In Arbon etwa liegt ein Baum quer über der Pestalozzistrasse:

In Arbon hielt ein Baum dem Gewicht des Schnees nicht mehr stand. Er liegt nun quer über der Pestalozzistrasse. Bild: Markus Schoch

Ebenfalls in Arbon, nahe des Sekundarschulhauses Reben 4, wurde ein alter Baum zweigeteilt, wie folgende Bilder zeigen:

Bild: Manuel Nagel

Bild: Manuel Nagel

Bild: Manuel Nagel

10:46 Uhr

Schneeräumung auf dem Jumboparkplatz in Frauenfeld

10:33 Uhr

Kanton St.Gallen: 59 Verkehrsunfälle, vier Leichtverletzte und zahlreiche Verkehrsbehinderungen

Ein verunfallter Lastwagen in Liechtensteig. Bild: Kantonspolizei St.Gallen

(kapo/mlb) Die Kantonspolizei St.Gallen fasst die Verkehrslage seit Beginn des starken Schneefalls zusammen. Sie berichtete bereits am Donnerstagnachmittag über rund 40 Verkehrsunfälle auf den Strassen. Mittlerweile ist die Zahl der Kollisionen im Kanton St.Gallen auf 59 angestiegen, wie es in der Medienmitteilung heisst.

Bei den Verkehrsunfällen haben sich vier Personen leicht verletzt. Insgesamt leistete die Kantonspolizei rund 100 Mal Hilfe wegen stecken gebliebener Lastwagen und Autos. Seit Donnerstagabend mussten die zuständigen Feuerwehren im ganzen Kanton über 80 Mal wegen umgestürzter Bäume und Ästen ausrücken, welche Fahrbahnen blockierten. Vielerorts mussten Strassen gesperrt und Umleitungen eingerichtet werden. Teilweise bleiben die Umleitungen voraussichtlich bis Montag bestehen, heisst es weiter.

Gemäss Wettervorhersage sollten die starken Niederschläge ab Freitagmittag nachlassen. Die Kantonspolizei mahnt jedoch:

«Auf den Strassen ist jedoch weiterhin Vorsicht geboten.»

Die Kantonspolizei St.Gallen weist alle Verkehrsteilnehmer darauf hin, die Geschwindigkeit den Strassenverhältnissen anzupassen und genügend Zeit einzurechnen.

Zwei kollidierte Autos in Rheineck. Bild: Kantonspolizei St.Gallen

09:59 Uhr

Kaum Verkehrsunfälle in beiden Appenzell

(mlb) Was Unfälle angeht, ist die Verkehrslage in Appenzell Inner- wie Ausserrhoden ist bislang zufriedenstellend. Marcel Wehrlin, Mediensprecher der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden, sagt auf Anfrage:

Marcel Wehrlin, Mediensprecher Kantonspolizei Ausserrhoden. Bild: PD

«Es ist ruhig auf den Strassen. Die Leute sind vorsichtig unterwegs.»

Wehrlin weiss nur von vereinzelten Lastwagen und PKWs, die seit Mittwochnachmittag stehengeblieben sind. Wer jetzt mit dem Auto unterwegs sei, müsse einfach mehr Zeit einplanen, so Wehrlin. Die unbändigen Schneemassen machen der Kantonspolizei Ausserrhoden derzeit nur in einer Hinsicht Sorgen: Es ist unklar, wo der ganze Schnee deponiert werden soll.

Auch in Appenzell Innerrhoden ist die Lage im Strassenverkehr verhältnismässig entspannt. Bislang sei nur ein Baum umgeknickt, wie die Medienstelle auf Anfrage mitteilt. Verkehrsunfälle habe es im Innerrhodischen noch gar keine gegeben.

08:57 Uhr

Schnee, Schnee und noch mehr Schnee!

Der Schnee scheint die ganze Schweiz lahmgelegt zu haben. Die Strassen sind verschneit, was zu zahlreichen Unfällen und umgestürzten Bäume führte. Die Polizei und die Feuerwehr stehen seit Donnerstag durchgehend im Einsatz. Auch im öffentlichen Verkehr kam es vielerorts zu Ausfällen und Verspätungen.

08:50 Uhr

Am St.Galler Bahnhof: «Der Schnee fordert seine Tribute»

Auf Instagram teilte ein Nutzer heute Morgen dieses Bild. Eine Treppe, die am St.Galler Bahnhof zu Gleis 2 und 3 führt, ist vom starken Schneefall nicht verschont geblieben.

08:38 Uhr

Rutschgefahr an der Schäflisbergstrasse in St.Gallen

Schön sieht's allemal aus. Doch ist bei Tiefschnee an steilen Abhängen besondere Vorsicht geboten. Bild: Rossella Blattmann

8:00 Uhr

Zugausfälle und Streckenunterbrüche

In der ganzen Ostschweiz kommt es zu Einschränkungen im öffentlichen Verkehr. Dem digitalen Fahrplan der SBB sind Verspätungen von bis zu 45 Minuten zu entnehmen. Bild: Christina Brunner

Wie auf der Webseite der SBB nachzulesen ist, fallen mehrere Zugverbindungen in der Ostschweiz den aktuellen Wetterverhältnissen zum Opfer. So gelten etwa im Kanton St.Gallen folgende Einschränkungen im Bahnverkehr:

Der Bahnverkehr zwischen St.Gallen St. Fiden und Wittenbach ist unterbrochen.

ist unterbrochen. Der Bahnverkehr zwischen Buchs SG und Feldkirch ist unterbrochen.

ist unterbrochen. Der Bahnverkehr zwischen Winterthur und St.Gallen ist beeinträchtigt.

Einschränkungen im Bahnverkehr: St. Gallen St. Fiden - Wittenbach https://t.co/gcGjXtx7nR — Railinfo SBB. (@railinfo_sbb) January 15, 2021

07:44 Uhr

(mlb) Wie die Kantonspolizei St.Gallen auf Anfrage mitteilt, haben sich aufgrund der aktuell prekären Wetterverhältnisse seit gestern Donnerstagnachmittag 16 Uhr 20 Verkehrsunfälle im Kanton St.Gallen ereignet. Seit Mittwochabend hat die Kantonspolizei damit Kenntnis von gut 50 Unfällen im Strassenverkehr. Hinzu kommen laut Mediensprecher Pascal Häderli «bislang über 90 Vorkommnisse, bei denen Fahrzeuge – allem voran LKWs – liegen geblieben sind».

Seit Mittwochabend haben sich rund 50 Verkehrsunfälle im Kanton St.Gallen ereignet. Eine Vielzahl davon dürfte auf die Wetterverhältnisse zurückzuführen sein. Bild: Ralph Ribi

Die Feuerwehr habe gemäss Kenntnissen der Kantonspolizei in der gleichen Zeitspanne überdurchschnittlich oft ausrücken müssen, um die Strasse von Bäume und abgeknickten Äste zu befreien. Die Kantonspolizei empfiehlt den Leuten grundsätzlich und wo möglich zu Hause zu bleiben, da auch die Fahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zurzeit erschwert ist.

Die Aussichten für das Flachland scheinen indes gut zu sein, wie Häderli betont. Der Schneefall soll heute tagsüber langsam abklingen. Gegen Mittag will die Kantonspolizei St.Gallen ausführlicher über die Lage informieren.

06:46 Uhr

Laut einer Meldung von SRF auf Twitter lässt der Schnee an den meisten Orten erst ab Mittag nach.

Frau #Holle gibt erst ab Mittag auf. Im Westen sinkt die Schneefallgrenze allmählich von 700 m gegen 400 m, dann ist es aber rasch trocken. Im Nordosten gibt es ein paar sonnige Abschnitte. ^je pic.twitter.com/JaLIkoHCx0 — SRF Meteo (@srfmeteo) January 15, 2021

06:28 Uhr

Andreas Hoffmann aus Mels schickt das folgende Bild mit den Worten, dass es bei ihnen auf 500 Metern bisher bereits über einen Meter geschneit hat. Er schreibt: «Wir wissen nicht mehr wohin mit dem Schnee.» Die Kinder würden auch nicht mehr in die Schule laufen können.

Ein anderer Leser hat einen Hasen beim Buddeln durch den Schnee beobachtet:

06:09 Uhr

Wie die Verkehrsbetriebe St.Gallen heute morgen auf ihrer Homepage und auf Twitter melden, kommt es aufgrund des Schnees immer noch in vielen Fällen zu Ausfällen oder Verspätungen.

Störung gesamtes Liniennetz Wegen winterlichen Strassenverhälnissen ist auf allen Linien mit Verspätungen oder Ausfällen zu rechnen. Dauer: unbestimmt — stgallerbus (@stgallerbus) January 15, 2021

20:47 Uhr

So richtiger Winter im Osten der Schweiz: Schnee legt das Leben lahm

Seit Mittwochabend schneit es in der Ostschweiz. Das unablässige Schneegestöber legt den Verkehr grösstenteils lahm. Verspätete Busse und Züge, Staus und Unfälle auf den verschneiten Strassen, erhöhte Lawinengefahr in den Skigebieten. Meteo­Swiss rechnet im Kanton St.Gallen bis Freitagabend mit 40 Zentimeter Neuschnee, über 800 Höhenmetern sogar mit bis zu 60 Zentimetern.

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagnachmittag ist die Kantonspolizei St.Gallen mehrfach ausgerückt. Im Kanton gab es bereits am Morgen ein Dutzend Verkehrsunfälle. Im Laufe des Tages waren nochmals rund 25 Unfälle dazugekommen.

In St.Gallen, Tübach, Lichtensteig und Wittenbach gab es Verkehrsunfälle, bei denen sich je eine Person leicht verletzte. Die Verletzten wurden jeweils von der Rettung ins Spital gebracht. In St.Peterzell ist ein Lastwagen mit Anhänger von der Fahrbahn abgekommen. Die Strasse zwischen Schönengrund und St.Peterzell war in der Folge rund zwei Stunden gesperrt.

Die Kantonspolizei ist seit Mittwochabend überdies insgesamt 50 Mal ausgerückt, um Autos und Lastwagen zu befreien, die im Schnee feststeckten. Aufgrund der Verkehrsunfälle und Behinderungen waren bis Donnerstagabend noch an mehreren Orten im Kanton St.Gallen die Strassen gesperrt. Die Kantonspolizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf weit über hunderttausend Franken. Sie mahnt ausserdem zur Vorsicht. Gemäss Wettervorhersage wird der starke Schneefall noch bis Freitagmittag anhalten. Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Geschwindigkeit anzupassen und genügend Zeit einzurechnen. Auch die Kantonspolizei Thurgau teilt mit, dass es am Donnerstag auf Thurgauer Strassen zu mehreren Verkehrsunfällen und Behinderungen im Strassenverkehr gekommen ist. Eine 33-jährige Frau wurde dabei leicht verletzt.

Bis um 16 Uhr waren der Kantonspolizei Thurgau 30 Verkehrsunfälle bekannt. Rund 20 Lastwagen kamen auf den schneebedeckten Strassen nicht mehr weiter und blockierten die Fahrbahnen. Einzelne Strassenabschnitte mussten komplett gesperrt werden. Die Winterdienste und Einsatzkräfte der Kantonspolizei Thurgau standen im Dauereinsatz.

Auch auf den Pisten des Flughafens Altenrhein herrscht Schneechaos. Zwar säuberten Schneeräumfahrzeuge mit Hochdruck die Flugpisten. Trotzdem waren sämtliche Mittagsflüge gestrichen worden. Auch die zwei Abendflüge in Altenrhein waren aufgrund des anhaltenden Schneefalls abgesagt worden. Aufgrund der Schneeverhältnisse ist die Gefahrenstufe 4 in grossen Teilen der Ostschweiz erreicht. Insgesamt gibt es fünf Gefahrenstufen, die auf mögliche Gefahren hinweisen, in diesem Fall Schneelawinen. Die Bergbahnen Wildhaus haben sich aufgrund der Lawinengefahr auf Facebook an die Wintersportler gewandt: «Bitte bleibt auf der Piste!»

Auch in Vorarlberg rechnet Landesrat Christian Gantner mit einer Verschärfung der Lawinensituation. Er appelliert an Wintersportler, lawinengefährdete Bereiche zu meiden, da vermehrt spontane Lawinenabgänge zu erwarten seien. In Klösterle am Arlberg im Bezirk Bludenz ist ein Wohnhaus von einer Lawine erfasst worden.

Wie die Vorarlberger Polizei mitteilt, drang der Schnee in der Nacht auf Donnerstag durch ein Fenster in den Hausgang ein. Im Gebäude befanden sich sechs Personen; sie blieben unverletzt. Aufgrund der verschärften Lawinensituation und des starken Schneefalls hat das Land Vorarlberg Hilfe vom Militär angefordert. (Alain Rutishauser)

19:39 Uhr

Im Video: Das war der Wintertag in der Stadt St.Gallen

19:11 Uhr

Verspätungen im ÖV

Nicht nur im Strassenverkehr kommt es zu Problemen, auch die Zuglinien haben mit den Schneemassen zu kämpfen und diverse Züge fuhren am Abend mit Verspätungen vom Bahnhof St.Gallen los.

Für einige gab es am Donnerstagabend wohl einen etwas späteren Feierabend. Bild: Ruben Schönenberger

18:38 Uhr

Dieser VBSG-Bus der Linie 7 ist im Schnee steckengeblieben. Bild: Martin Oswald

17:42 Uhr

MeteoNews meldet 30 Zentimeter Neuschnee bis jetzt in St.Gallen. Bis Freitagmorgen ändert sich an den prekären Strassenverhältnissen nichts:

Auch in #StGallen ist es tiefwinterlich. Bis am späteren Nachmittag sind bereits über 30 Zentimeter #Neuschnee gefallen. Die Strassenverhältnisse sind prekär, daran wird sich bis Freitagvormittag nichts ändern. Details zum Strassenwetter: https://t.co/2lv0pkxXAz (ss) pic.twitter.com/5TwXSA3Dnm — MeteoNews (@MeteoNewsAG) January 14, 2021

17:10 Uhr

Verkehrssituation in der Stadt St.Gallen: Blockierte Strassen und Verspätungen im ÖV

(stapo/chs) Seit Donnerstagmorgen schneit es ununterbrochen und verschiedene Verwaltungsstellen der Stadt St.Gallen sind stark gefordert. Seit die Stadtpolizei St.Gallen am Mittag berichtete, sind weitere Fahrzeuge steckengeblieben und haben Strassen blockiert. Ebenso kam es beim öffentlichen Verkehr zu Verspätungen und Ausfällen.

Die Polizei und Verwaltungsstellen der Stadt sind stark gefordert. Bild: Stapo SG

Der starke und anhaltende Schneefall führt nach wie vor zu rutschigen Strassen und Wegen in der Stadt St.Gallen. Wie die Stadtpolizei schreibt, sind die Räumungsarbeiten sehr aufwändig, das Strasseninspektorat steht im Dauereinsatz.

Seit 12 Uhr sind der Stadtpolizei St.Gallen keine weiteren Unfälle gemeldet worden. Jedoch blieben seit dem Mittag rund 15 Fahrzeuge auf den schneebedeckten Strassen stecken. Dadurch kam es zu Verkehrsbehinderungen oder Strassen mussten kurzzeitig gesperrt werden. Weiterhin zu kämpfen hatten auch die Verkehrsbetriebe St.Gallen mit der aktuellen Strassensituation. «Der verlangsamte Verkehrsfluss, die Staus oder Verkehrsbehinderungen führten auch am Nachmittag zu Verspätungen und Kursausfällen», hält die Stadtpolizei fest.

Mit dem Feierabendverkehr dürfte das Verkehrsaufkommen nochmals zunehmen. Die Stadtpolizei St.Gallen empfiehlt deshalb, den Nachhauseweg mit einem Fahrzeug nicht zu den Stosszeiten anzutreten. Die Strassen sind nach wie vor schneebedeckt und gerade bei Steigungen äusserst rutschig. Deshalb ist grosse Vorsicht geboten.

16:36 Uhr

Kanton St.Gallen: 37 Verkehrsunfälle – vier Leichtverletzte – zahlreiche Verkehrsbehinderungen

(kapo/chs) In der Zeit zwischen Mittwochabend und Donnerstagnachmittag ist es im Kanton St.Gallen zu zahlreichen Verkehrsunfällen gekommen. Auch blieben etliche Lastwagen und Autos im Schnee stecken. «Die Strassenverhältnisse bleiben schwierig», heisst es in der Meldung der Kantonspolizei St.Gallen. Sie mahnt zur Vorsicht.

Auch Lastwagen blieben im Schnee stecken. Bilder: Kapo SG

Die Kantonspolizei St.Gallen berichtete am Donnerstagmorgen bereits über ein Dutzend Verkehrsunfälle auf den Strassen. Die Zahl der Unfälle ist nun um rund 25 Kollisionen angestiegen. Davon konnten insgesamt 15 Kollisionen gütlich geeinigt werden. In St.Peterzell kam ein Anhängerzug von der Fahrbahn ab. Die Strasse zwischen Schönengrund und St.Peterzell war für rund zwei Stunden gesperrt. Durch die zuständige Feuerwehr musste für die Dauer der Bergung eine Umleitung eingerichtet werden.

Kaputtes Auto in Frümsen.

Bei Verkehrsunfällen in St.Gallen, Tübach, Lichtensteig und Wittenbach wurden insgesamt vier Personen leicht verletzt. Sie wurden jeweils durch die Rettung ins Spital gebracht. Seit Mittwochabend musste die Kantonspolizei St.Gallen ausserdem über 50 Mal wegen Fahrzeugen ausrücken, die auf der Strasse nicht mehr weiter kamen.

Aufgrund der Verkehrsunfälle und Behinderungen sind auch aktuell noch an mehreren Orten im Kanton St.Gallen Strassen gesperrt, heisst es in der Zwischenbilanz der Kantonspolizei St.Gallen.

16:21 Uhr

Zwischenbilanz der Kapo Thurgau: 30 Unfälle und blockierte Strassen

(kapo/chs) Auf den schneebedeckten Strassen kam es am Donnerstag im ganzen Thurgauer Kantonsgebiet zu zahlreichen Verkehrsunfällen, wobei eine Person leicht verletzt wurde. Einzelne Strassenabschnitte mussten gemäss Mitteilung der Polizei gesperrt werden.

Durch Verkehrsunfälle und blockierte Lastwagen kam es zu zahlreichen Verkehrsbehinderungen. Bilder: Kapo TG

Bis um 16 Uhr wurden der Kantonalen Notrufzentrale rund 30 Verkehrsunfälle gemeldet. Eine 33-jährige Frau wurde bei einem Unfall zwischen zwei Autos in Güttingen leicht verletzt und suchte selbst einen Arzt auf. Wie es in der Polizeimeldung heisst, entstand bei den restlichen Kollision Sachschaden.

Rund zwanzig Lastwagen kamen auf den schneebedeckten Strassen nicht mehr weiter und blockierten die Fahrbahnen. Einzelne Strassenabschnitte, wie beispielsweise Herdern - Eschenz und Kreisel Bernrain - Schwaderloh, mussten komplett gesperrt werden. Winterdienste und Einsatzkräfte der Kantonspolizei Thurgau standen im Dauereinsatz.

Die Kantonspolizei Thurgau appelliert erneut an die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, bei den aktuellen Strassenverhältnissen genügend Zeit einzuplanen und die Fahrweise den Strassenverhältnissen anzupassen.

16:17 Uhr

Walzenhausen: Auf Strasse ins Rutschen geraten

(kapo/chs) Am Donnerstagvormittag ist es in Walzenhausen zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Personenwagen gekommen. Beide Fahrzeuglenkerinnen blieben unverletzt.

Auf der schneebedeckten Strasse kam es zur Kollision. Bild: Kapo AR

Kurz vor 9.30 Uhr fuhr eine 31-jährige Automobilistin von Wolfhalden her kommend in Richtung Walzenhausen. Im Bereich Sonnenberg geriet sie in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dabei mit dem entgegenkommenden Personenwagen einer 45-jährigen Lenkerin. Wie die Kantonspolizei Ausserrhoden schreibt, blieben beide Frauen unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von einigen Tausend Franken.

15:57 Uhr

Unwetterwarnung Stufe Rot in Frauenfeld

Meteocentrale.ch gibt eine Unwetterwarnung der Stufe Rot für Frauenfeld heraus: «Ab Donnerstagvormittag und -mittag ist verbreitet mit stärkerem Schneefall bis in die Niederungen zu rechnen. Dabei kommen Neuschneemengen zwischen 15 und 30 cm in 24 Stunden, örtlich auch mehr zustande. Freitag lässt der Schneefall langsam nach.»

15:48 Uhr

In Gossau gibt es eine Störung bei der Buslinie 158. Es können nicht mehr alle Haltestellen angefahren werden:

Störung Linie 158 Linie 158: Wegen winterlichen Strassenverhältnissen werden die Haltestelle Abzw. Spisegg bis Engelburg Dorf nicht bedient. — Regiobus AG (@RegiobusAG) January 14, 2021

14:41 Uhr

Der St.Galler Stadtparlamentarier Marcel Baur hat den Neuschnee gemessen. Der Zwischenstand:

14:26 Uhr

Sperrungen auf der A13 und der A1

Gemäss Viasuisse musste die A13 in Richtung Süden – zwischen Maienfeld und Landquart – gesperrt werden. «Als Alternative wird die A2 via Gotthardtunnel empfohlen», heisst es. Der Abschnitt zwischen Thusis-Süd und Bellinzona-Nord ist zudem für Lastwagen mit Anhänger und Sattelschlepper gesperrt.

Auf der A1 bei Wil in Richtung St.Gallen ist die Ausfahrt gesperrt – wegen eines querstehenden Lastwagens, wie der TCS mitteilt.

14:17 Uhr

Rund zwei Stunden Autofahrt für die Strecke von Flawil nach St.Gallen

Wer heute von Flawil zum Spital St.Gallen fahren wollte, musste sich in Geduld üben. Für die Strecke benötigte man rund zwei Stunden Fahrzeit.



Bild: Leserbild

Wer auf die Nebenstrassen ausweichen wollte, der hatte das Nachsehen. In Gossau etwa waren alle Zufahrtsstrassen verstopft.

Bild: Leserbild

14:03 Uhr

So bewegt sich die Ostschweiz auf schneebedeckten Strassen

Der Schnee fällt und fällt und die Ostschweiz versinkt weiter in der weissen Pracht. Unser Fotograf Michel Canonica war mit der Kamera unterwegs und hat das Treiben auf der Strasse eingefangen. Entstanden ist daraus ein Video.

13:54 Uhr

Die St.Galler Berufsfeuerwehr musste am Donnerstagvormittag bereits fünf Mal ausrücken:

13:24 Uhr

Der grosse Schnee in Bildern

