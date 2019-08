Live Live von der Schwägalp: Wer schafft es in den Schlussgang? +++ Orlik out +++ Über 13000 Schwing-Fans fiebern mit

Mit dem Liveticker von Tagblatt.ch sind sie hautnah auf der Schwägalp dabei. Wir liefern Ihnen alle Resultate und Impressionen vom Schwingfest. Laura Inderbitzin

15:13 Uhr

Der Thurgauer Marco Oettli (siehe Interview unten) gewinnt sein Duell gegen den Innerschweizer Adrian Steinauer. Er steht damit bei drei Siegen, einem Gestellten und einer Niederlage.



15:08 Uhr

Der Arena-Sprecher hat soeben die Zuschauerzahl bekannt gegeben: Über 13200 Schwing-Fans sind auf die Schwägalp gepilgert.

15:05 Uhr

Neu ist dieses Jahr, dass die Lebendpreise nicht mehr live in der Arena vorgeführt werden. Stier Guido und Co. können aber noch beim Festzelt bestaunt werden. Dies aus Sicherheitsgründen.

15:03 Uhr

Der Schwägalp-Schwinget hat wie letztes Jahr einen grandiosen Tag eingezogen: Blauer Himmel, die Sonne strahlt vom Himmel und die Stimmung ist super. Die Ostschweiz präsentiert sich von ihrer besten Seite.

14:56 Uhr

Die besten Chancen auf den Schlussgang hat Samuel Giger. Wenn er gegen Mike Müllestein wieder gewinnt, ist er fix dabei. Dahinter hat Domenic Schneider die besten Karten - dafür muss er aber Daniel Bösch besiegen. Sollte dies nicht gelingen, hat der drittplatzierte Gast Marcel Mathis (gegen Michael Bless) hohe Chancen. Wenn die genannten Favoriten straucheln würden, haben aber auch Michael Gwerder, Marco Reichmuth, Lario Kramer und Urs Doppmann noch Aussenseiter-Chancen auf den Schlussgang auf der Schwägalp.

14:42 Uhr

So, jetzt geht es dann wieder in die Hosen. Die Ausgangslage ist spannend, und die Spitzenpaarungen für den Fünften sind bekannt:

Samuel Giger - Mike Müllestein

Michael Bless - Marcel Mathis

Daniel Bösch - Domenic Schneider

Marcel Kuster - Michael Gwerder



14:38 Uhr

Der Thurgauer Schwinger Marco Oettli gleich nach seinem Kampf im Sägemehl:

14:17 Uhr

Bevor es sich im fünften Gang entscheidet, wer es in den Schlussgang schafft, läuft in der Arena der traditionelle Festakt.

13:49 Uhr

Nach dem vierten Gang steht wie erwartet Samuel Giger an der Spitze. Dahinter kämpfen allen voran Domenic Schneider, Mike Müllestein, Marcel Mathis, Daniel Bösch und Michael Bless um einen Einzug in den Schlussgang.



(Bild: Ives Bruggmann)

13:48 Uhr

Und wieder wird es laut in der Arena! Samuel Giger braucht nur ein paar Sekunden und Lars Geisser liegt auf dem Rücken. Es ist der vierte Sieg für den Thurgauer. Er demonstriert hier wieder seine Stärke.



13:46 Uhr

Daniel Bösch besiegt Martin Roth im Schnelldurchlauf. Stark!

13:44 Uhr

Mario Schneider muss gegen Michael Bless seine erste Niederlage einstecken.

13:39 Uhr

Ob das „Schwägalp-Schwinget“-Shirt den Klassiker, das Edelweiss-Hemd ablösen kann, ist zwar etwas gar unwahrscheinlich. Trotzdem gehen die Shirts weg wie warme Weggli.

(Bild: Raphael Rohner)

13:36 Uhr

Die Spitzengänge des vierten Durchgangs sind in der heissen Phase. Zwei Innerschweizer siegen: Der Schwyzer Mike Müllestein bodigt Shane Dändliker, und Marcel Mathis gewinnt gegen Shane Dändliker. Für beide ist es der dritte Sieg.



13:32 Uhr

Domenic Schneider überzeugt weiter. Der Thurgauer gewinnt gegen Beat Wickli.

13:29 Uhr

Reto Nötzli besiegt Roman Schnurrenberger und fügt dem Ostschweizer damit die erste Niederlage zu.

13:24 Uhr

Schönes Stimmungsvideo aus der Arena.

12:21 Uhr

Unter der Tribüne: Beliebter Schattenplatz für einen Mittagsschlaf

(Bild: Raphael Rohner)

13:05 Uhr

Gleich geht es auf der Schwägalp weiter. Im vierten Gang gibt es zahlreiche Duelle von Ostschweizern, die vorne mit dabei sind: Samuel Giger trifft auf den St. Galler Lars Geisser, Daniel Bösch muss gegen den Appenzeller Martin Roth ran, Michael Bless kämpft gegen den Thurgauer Mario Schneider und Domenic Schneider trifft auf den St. Galler Beat Wickli. Die vorne klassierten Innerschweizer, Mike Müllestein und Marcel Mathis, treffen auf Shane Dändliker und Christian Bernold.

11:56 Uhr

Zünftiger Schwinger-Zmittag: Schinken mit Kartoffelsalat. En Guete!

(Bild: Raphael Rohner)

11:48 Uhr

News zu Armon Orlik: Er habe sich die Blessur schon beim Aufwärmen zugezogen, erklärte er gegenüber der Zeitung Südostschweiz. "Ich habe einen Zwick in den Rücken bekommen." Es sei aber nicht allzu schlimm, die Teilnahme am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in 2 Wochen in Zug soll nicht in Gefahr sein. Die Aufgabe des Bündners war also wahrscheinlich eine Vorsichtsmassnahme im Hinblick auf den Saisonhöhepunkt. Trotzdem: Schade für dieses Bergfest. Ein Duell zwischen Giger und Orlik hätten wohl viele gerne gesehen.



11:39 Uhr

Die verletzungsbedingte Aufgabe von Armon Orlik und die Dominanz von Samuel Giger prägen diesen Schwägalp-Morgen.

Mit dem vierten Gang geht es ab circa 13 Uhr weiter.

11:33 Uhr

Giger steht nach drei Gängen an der Spitze. Heute wird es sehr schwer sein, an ihm vorbei zu kommen. Dahinter folgen zahlreiche Schwinger mit zwei Siegen und einem Gestellten oder Niederlage auf der Liste. Darunter der Thurgauer Domenic Schneider, der St. Galler Lars Geisser, der Zürcher Roman Schnurrenberger und der Schwyzer Mike Müllestein. Die weiteren Ostschweizer Favoriten wie Michael Bless oder Daniel Bösch sind auch noch vorne dabei.



11:31 Uhr

Die Zwischenrangliste nach drei Gängen:

(Bild: Ives Bruggmann)

11:28 Uhr

Und die Arena jubelt! Samuel Giger kann den starken Innerschweizer bezwingen. Damit steht Giger zur Mittagspause als einziger Schwinger mit drei Siegen da.

11:27 Uhr

"Sämi"-Rufe tönen durch die Arena. Die Sympathien sind hier in der Ostschweiz meistens ziemlich klar verteilt.

11:25 Uhr

Duell von zwei Eidgenossen: Samuel Giger und Marcel Mathis messen sich. Der Ostschweizer hebt den Innerschweizer mehrmals in die Luft, kann ihn aber nicht auf den Rücken werfen. Noch nicht?

11:22 Uhr

Blitzsieg. Der Innerschweizer Eidgenosse Mike Müllestein legt Andrin Poltera auf den Rücken.

11:22 Uhr

Urs Giger kann lange dagegenhalten, muss sich Bösch dann aber geschlagen geben. Der St. Galler Bösch damit mit zwei Siegen und einer Niederlage.

11:17 Uhr

Daniel Bösch tritt gegen Urs Giger an. Urs Giger ist der ältere Bruder vom erfolgreichen Samuel und hat diese Saison zwei Kränze gewonnen. Er startete mit einem Sieg und einem Gestellten in den Schwinget.



11:17 Uhr

Domenic Schneider fährt gegen Urs Doppmann seinen zweiten Sieg ein. Viel Applaus für den Thurgauer. Er kann mit seinem Morgen zufrieden sein.



11:08 Uhr

Bless ist siegreich! Er gewinnt im Nachdrücken gegen Reichmuth. Damit steht Bless mit zwei Siegen und einer Niederlage da.

11:06 Uhr

Nun folgt das Duell zwischen dem führenden Reichmuth und dem Appenzeller Michael Bless.

11:03 Uhr

Der Gang endet gestellt. Damit hat Burkhalter zwei Gestellte und ein Sieg auf dem Konto.

10:57 Uhr

Der dreifache Sieger Johann Borcard trifft jetzt auf Altmeister Stefan Burkhalter.

10:52 Uhr

Herrlicher Ausblick auf die Arena: Viele Gäste vom Schwägalp-Schwinget zieht es auch auf den Säntis. Die Bergbahn hat unterdessen ihre Kadenz erhöht und fährt zu jeder Viertelstunde.

(Bild: Raphael Rohner)

10:46 Uhr

Die Sonne scheint, und es wird immer wärmer in der Arena. Logisch werden da die Hüte und die Sonnencreme gezückt.

10:42 Uhr

Die Lebendpreise des diesjährigen Schwingets. Der Sieger des Fests darf mit dem massigen Muni Guido nach Hause gehen.



(Bilder: Raphael Rohner)

10:40 Uhr

Die weiteren Spitzenpaarungen des dritten Gangs:

Michael Bless - Marco Reichmuth

Daniel Bösch - Urs Giger

Mike Müllestein - Andrin Poltera

Urs Doppmann - Domenic Schneider



10:32 Uhr

Im dritten Gang trifft Giger auf den Innerschweizer Marcel Mathis, der im ersten Gang Bösch besiegt hat. Die beiden trafen vor wenigen Wochen am Nordostschweizer aufeinander und stellten.



10:30 Uhr

Reichmuth ist 21-jährig und kommt aus Cham im Kanton Zug. Er hat diese Saison vier Kränze gewonnen, hat aber noch gar keinen Kranzfestsieg auf dem Konto.

10:25 Uhr

Sechs Schwinger haben beide Gänge gewonnen. Der Innerschweizer Marco Reichmuth steht mit zwei "Zähni" alleine an der Spitze, dahinter folgen seine Verbandskollegen Marcel Mathis und Urs Doppmann sowie - natürlich - der Lokalmatador Samuel Giger mit einem Viertelpunkt weniger. Bei 19,50 Punkten stehen der Appenzeller Andrin Poltera und der Südwestschweizer Johann Borcard.

10:25 Uhr

Die Zwischenrangliste nach zwei Gängen.

(Bild: Ives Bruggmann)

10:16 Uhr

Laut dem Arenasprecher hat sich Armon Orlik beim Einlaufen eine Rückenverletzung zugezogen. Mehr ist nicht bekannt.



10:14 Uhr

Beide erhalten ein 8,75.

Ein kleiner Exkurs für unsere Leser, die sich nicht tagtäglich mit Schwingen beschäftigen: Die Noten reichen im Normalfall von 10,00 bis 8,50. Für einen gewonnen Gang erhält der Sieger bei einem Plattwurf die 10,00, bei einem normalen Sieg die Note 9,75. Bei einem gestellten Gang gilt die Note 8,75 als Normalnote. Wurde technisch hochstehender Sport geboten, kann maximal die Note 9,00 geschrieben werden. Die Verlierer kassieren im Normalfall die Note 8,50.



10:11 Uhr

Der St. Galler Geisser und der Appenzeller Zwyssig stellen.

10:09 Uhr

Der ursprünglich vorgesehene Gegner von Orlik, Lars Geisser, misst sich jetzt mit Raphael Zwyssig.



10:07 Uhr

Dieses Mal bekommt Giger aber "nur" ein 9.75 auf sein Notenblatt geschrieben. Er musste gegen den Südwestschweizer Nachdrücken.

10:05 Uhr

Und das dauert wieder nicht lange. Samuel Giger gewinnt auch den zweiten Gang gegen Kramer.

10:04 Uhr

Jetzt greifen Giger und Kramer zusammen.

10:03 Uhr

Bless-Bezwinger Michael Gwerder stellt im zweiten Gang gegen den Thurgauer Mario Schneider.

10:01 Uhr

Silvan Seitz aus Oberegg AI verkauft Bier auf der Tribüne: „Schwingen macht ghöörigen Durst.“

(Bild: Raphael Rohner)

09:58 Uhr

Die Aufgabe von Orlik ist ganz bitter. Die Art seiner Verletzung ist noch unklar, er soll sich aber bei einer ungewohnten Bewegung verletzt haben. Noch ist nicht bekannt, ob die Teilnahme am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in 2 Wochen in Zug in Gefahr ist. Wir halten Sie auf dem Laufenden.



09:54 Uhr

Marcel Mathis siegt auch im zweiten Gang. Der Innerschweizer legt Marco Oettli auf den Rücken.

09:50 Uhr

Schlechte Nachrichten für die Nordostschweizer! Gemäss Informationen vom SRF muss Armon Orlik aufgeben. Der Bündner, der seinen 1. Gang gegen Mike Müllestein gewann, hat sich offenbar eine Verletzung zugezogen.



09:45 Uhr

Giger muss im zweiten Gang gegen den Südwestschweizer Lario Kramer ran. Dieser hat im ersten Gang Dominik Oertig besiegt. Orlik trifft auf den St. Galler Lars Geisser, der zu Beginn gegen Michel Dousse gewonnen hat.



09:42 Uhr

„Die Krumme i de Schnorre gehört einfach zu einem Schwinget - das ist Tradition“, sagt Beat Bebi aus Seewis GR.

(Bild: Raphael Rohner)

09:40 Uhr

Der Innerschweizer Mike Müllestein, der im ersten Gang gegen Orlik verlor, schafft jetzt ein "Zähni" gegen Thomas Kuster.

09:35 Uhr

Auch die Ehrendamen sind schon bereit und sind herausgeputzt.

(Bild: Raphael Rohner)

09:34 Uhr

Jetzt ist das Wetter perfekt auf der Schwägalp: Die Sonne hat sich in die Arena gewagt.

09:33 Uhr

Stefan Burkhalter gewinnt gegen Andreas Gwerder. Und auch Daniel Bösch kann nun siegen. Er siegt gegen Beda Arztmann.



09:29 Uhr

Die Zwischenrangliste nach dem ersten Gang zeigt: 34 Schwinger sind siegreich gestartet, davon holten sich 17 die Maximalnote zehn. Darunter auch Favorit Samuel Giger.

09:25 Uhr

Zwei Siege von Appenzeller Eidgenossen: Michael Bless bezwingt Augustin Brodard, Marcel Kuster legt den St.Galler Marcel Räbsamen auf den Rücken.

09:18 Uhr

Früh übt sich: Direkt neben der Arena messen sich junge Buben auch im Schwingen.

Matthieu Schläpfer (11) aus St. Gallen ist mit seinem Vater Markus Schläpfer hier. Sein Vater schwingt daneben auf der grossen Bühne. „Unsere ganze Familie liebt das Schwingen, und ich will einmal einen Muni gewinnen.“ Währenddessen steht er gegen Marco (9) aus Rehtobel im „Sägemehl“. Auch Marco hat klare Ziele: "Ich werde Schwingerkönig und dann Landwirt."

(Bild: Raphael Rohner)

09:15 Uhr

Der erste Gang ist vorbei. Die beiden Favoriten Giger und Orlik siegen, zwei andere Ostschweizer Trümpfe wie Bless und Bösch haben allerdings eine Niederlage eingezogen.

09:12 Uhr

Auch Orlik gestaltet seinen ersten Gang siegreich. Er bettet den Innerschweizer Müllestein mit einem Kreuzgriff ins Sägemehl.

09:09 Uhr

Es ist noch etwas kühl in der Arena, aber der Himmel ist blau und es verspricht ein schöner Tag zu werden.

09:07 Uhr

Der zweite Hauptfavorit, Armon Orlik, greift mit Mike Müllestein zusammen.

09:06 Uhr

Und gewinnt jetzt zum Auftakt! Nötzli liegt auf dem Rücken.

09:05 Uhr

Der Thurgauer Giger hat hier im letzten Jahr absolut überzeugend gewinnen können.



09:04 Uhr

Jetzt das erste Duell von einem der beiden Kronfavoriten: Samuel Giger gegen Reto Nötzli.

09:03 Uhr

Der nächste Innerschweizer Sieg: Marcel Mathis gewinnt gegen den

St. Galler Daniel Bösch.

09:00 Uhr

Die Tribünen auf der Schwägalp sind seit dem frühen Morgen gefüllt - tolle Stimmung!

(Bild: Raphael Rohner)

08:54 Uhr

Michael gegen Michael: Bless und Gwerder liefern sich einen animierten Kampf. Am Ende verliert der Ostschweizer Bless gegen den jungen Innerschweizer.



08:52 Uhr

Bundesrat Ueli Maurer gehört zu den Stammgästen an diesem Bergfest.

(Bild: Raphael Rohner)

08:50 Uhr

Der Thurgauer Domenic Schneider stellt gegen Steven Moser - trotz einigen Versuchen ihn ins Sägemehl zu betten.

08:49 Uhr

Hier ist Improvisation gefragt: Auf der Schwägalp wärmen sich die Schwinger auf der Strasse ein. (Bild: Raphael Rohner)



08:45 Uhr

Zwei Appenzeller Eidgenossen starten nicht optimal: Martin Hersche hat im ersten Gang gegen Urs Doppmann verloren, und Raphael Zwyssig hat gegen Damian Egli gestellt.

08:35 Uhr

Eine prominente Abmeldung vom Schwägalp-Schwinget wurde noch bekannt: Schwingerkönig Arnold Forrer ist heute nicht dabei.

08:27 Uhr

Die Spitzenpaarungen folgen in einigen Minuten:

Orlik Armon - Müllestein Mike

Giger Samuel - Nötzli Reto

Bösch Daniel - Mathis Marcel

Bless Michael - Gwerder Michael

Schneider Domenic - Moser Steven

Burkhalter Stefan - Waser Dominik

Zwyssig Raphael - Egli Damian

Hersche Martin - Doppmann Urs

Kuster Marcel - Reichmuth Marco

Notz Beni - Gottofrey Marc

Schneider Mario - Duplan Steve

08:27 Uhr

Die weiteren Nordostschweizer Trümpfe sind Daniel Bösch (zweifacher Saisonsieger), Domenic Schneider (sieben Kränze) und Michael Bless (fünf Kränze). Auch wenn die stärksten Innerschweizer fehlen, muss man die Gäste natürlich trotzdem auf der Rechnung haben. Die Innerschweizer Mike Müllestein, Reto Nötzli und Marcel Mathis oder der Südwestschweizer Lario Kramer können den Einheimischen wohl am ehesten ein Bein stellen.

08:26 Uhr

Somit dürfte es heute vor allem ein Vergleich der Nordostschweizer geben. Kronfavorit ist zum einen Armon Orlik, der diese Saison fünf Kranzfeste gewonnen hat und jetzt nach einer vierwöchigen Verletzungspause sein Comeback gibt. Zum anderen ist viel vom letztjährigen Sieger Samuel Giger zu erwarten, der auf dem Weissenstein nach einem schwierigen Saisonanfang wieder eindrücklich seine Stärke demonstriert hat.

08:25 Uhr

Der Schwägalp-Schwinget ist zusammen mit dem Berner Kantonalen, das heute in Münsingen stattfindet, das letzte Kräftemessen vor dem Eidgenössischen. Nordostschweizer und Gäste aus der Inner- und der Südwestschweiz testen hier also ein letztes Mal ihre Form vor dem Saisonhöhepunkt. Alles andere als ein Nordostschweizer Sieg wäre heute eine Überraschung. Denn: Die besten Innerschweizer Pirmin Reichmuth und Joel Wicki sind nicht auf der Schwägalp, sondern konzentrieren sich bereits voll aufs Eidgenössische.

08:24 Uhr

Am Fusse des Säntis’ laufen bereits die ersten Duelle im Sägemehl. Wir liefern Ihnen einen kurzen Überblick über die Favoriten an diesem Schwingfest.

08:23 Uhr

Herzlich willkommen zum Schwägalp-Schwinget 2019! Schön, dass Sie bei uns im Liveticker mit dabei sind.

