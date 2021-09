Live-Ticker Tag 3: Der St.Galler Kantonsratsticker aus der Olma-Halle – Der Rat bewertet die Schwerpunktplanung der Regierung Am dritten und letzten Tag der Septembersession geht es im St.Galler Kantonsrat um die Berichterstattungen aus der Bodenseekonferenz und der Staatswirtschaftlichen Kommission. Zu reden geben dürfte die Schwerpunktplanung der Regierung, die das Parlament zwar kritisieren, aber kaum beeinflussen kann. Ausserdem warten die Schlussabstimmungen zu den Corona-Nachtragskrediten und zur Inkassohilfe sowie die Behandlung weiterer Vorstösse.

09:09 Uhr

Erneut hat Dominik Gemperli (Die Mitte) das Wort: Als Präsident der Staatswirtschaftlichen Kommission nimmt er Stellung zur Schwerpunktplanung der Regierung für die Jahre 2021 bis 2031. Die fünf Schwerpunkte und 38 strategischen Ziele wie Innovation, Digitalisierung und Klimaschutz sollen als Kompass der Regierung dienen. Die Kommission begrüsst die Ziele und die gestalterischen Neuerungen, aber sie hätte sich eine stärkere Priorisierung und Fokussierung gewünscht.

09:02 Uhr

Nun berichtet der Präsident der Staatswirtschaftlichen Kommission, Dominik Gemperli (Die Mitte), über das Geschäftsjahr der selbständigen öffentlich-rechtlichen Anstalten des Kantons, also der Sozialversicherungsanstalt SVA und der Gebäudeversicherungsanstalt GVA. Die Geschäftsberichte werden ohne Diskussion zur Kenntnis genommen. Die einzige Bemerkung gilt der Form: Andreas W. Widmer (FDP) regt an, die umfangreichen Berichte künftig nur noch in elektronischer Form zu publizieren.

08:55 Uhr

Die 55. Sitzung der IBK in Rorschach sei sehr interessant gewesen, sagt der Oberländer Gartmann, dem Rhein rein geographisch näher als dem Bodensee. Ein Thema war unter anderem die Digitalisierung im schulischen Bereich, mit Referaten unter anderem von PHSG-Rektor Horst Biedermann. Der Bericht wird ohne Diskussion zur Kenntnis genommen.

08:46 Uhr

Inzwischen sind auch die Rheintaler und Sarganserländer eingetroffen, die im Autobahnstau steckten - jedenfalls die meisten. Darunter auch Walter Gartmann (SVP), der Kommissionspräsident des ersten Geschäfts, der Berichterstattung über die Bodensee-Konferenz. Die Sitzung ist eröffnet. Ratspräsidentin Claudia Martin (SVP) informiert über die gut geheissene St.Galler Standesinitiative zum Einkaufstourismus, ein weiteres Kapitel in der «unüblich erfolgreichen Geschichte» der Standesinitiativen des Kantons, wie sie sagt.

08:31 Uhr

Die Sitzung beginnt eine Viertelstunde später - wegen eines Unfalls und Staus im Meggenhus, wie Ratspräsidentin Claudia Martin erklärt. Nochmals Zeit für Kaffee und Plauderei über die gestrigen Fraktionsausflüge!

08:31 Uhr

Nach dem verkürzten Dienstag, der aufgrund der Fraktionsausflüge bereits um 15 Uhr beendet wurde, ist am heutigen Mittwoch ein regulärer Sitzungstag vorgesehen. Das erste Geschäft gilt der Berichterstattung der Kantonsratsvertretung aus der Internationalen Parlamentarischen Bodensee-Konferenz, gefolgt vom Bericht der Staatswirtschaftlichen Kommission über die öffentlich-rechtlichen Anstalten wie GVA oder SVA.