Live-Ticker Tag 2: Der St.Galler Kantonsratsticker aus der Olma-Halle – sechs Vorstösse für dringlich erklärt +++ zweite Lesungen von Coronahilfen ohne Diskussion Zu Beginn des zweiten Sessionstages wird über die Dringlichkeit von sieben Vorlagen entschieden. Man darf gespannt sein, wie die Fraktionen dem Vorstoss von drei grünen Kantonsrätinnen nachleben werden, die ein offenes Mikrofon nur für Frauen verlangt haben - Anlass ist der 50. Jahrestag zum Frauenstimmrecht.

09:51 Uhr

Jetzt geht es um die Strategie frühe Förderung, das Eintreten wird nicht bestritten: Am Mikrofon wieder eine Frau - Kommissionspräsidentin Luzia Krempl-Gnädinger. Sie blickt zurück auf die sechs Handlungsfelder und 30 Massnahmen, die 2015 bis 2021 umgesetzt und nun mit Blick auf die Fortsetzung 2021 bis 2026 ausgewertet wurden. In der vorberatenden Kommission - der verfügbare Lotteriefonds-Kredit sei nur zu 40 Prozent ausgeschöpft worden. Für die Grünen ist der Kanton grundsätzlich gut unterwegs, es gebe aber noch Handlungsbedarf: Es wäre wünschenswert gewesen, wenn auch hochbegabte Kinder im Bericht erwähnt worden wären. Jeannette Losa:

«Jetzt ist Zeit für Verbindlichkeiten und das Engagement der Gemeinden.»

Der Frühbereich werden vielerorts noch als Privatsache bezeichnet, «obwohl viele Familien damit überfordert sind». SP-Sprecherin Karin Hasler fordert gleiche Bildungschancen für alle - unabhängig vom Wohnort. Sie will die Vorlage unterstützen. Die Fraktion Die Mitte ruft in Erinnerung, dass es grosse regionale Unterschiede bei der Umsetzung gebe, wie Franziska Steiner-Kaufmann sagt, ist aber ebenfalls für Eintreten. Für GLP-Sprecherin Sarah Noger-Engeler ist mehr Verbindlichkeit bei den Gemeinden gefragt:

Sarah Noger-Engeler, GLP. Bild: Benjamin Manser

«Die Vorgaben sollen nicht nur visionär, sondern konkret sein.»

Chancengleichheit könne nur gewährleistet werden, «wenn ein Minimalstandard bei der frühen Förderung in allen Gemeinden angeboten wird»..

Die FDP steht Familiencentern kritisch gegenüber, wie sie die Regierung in einem Schnellschuss plant. Sie unterstütze keine übereilten, per Motion eingebrachten Entscheide, wie Katrin Frick erklärt. Kantonsrat Michael Götte, SVP, springt für seine Ratskollegin ein und stellt sich ans Mikrofon:

«90 Massnahmen sind zu viel in einem Strategiepapier.»

Die Umsetzung werde eine kommunale Aufgabe bleiben, die Vereinigung der St.Galler Gemeinden werden sich da engagieren müssen.

«Wir wollen aber keine Qualifikation der Familienbilder vornehmen, das soll jede Familie für sich entscheiden.»

Zusammenfassend gelte: Konzentration auf das Wesentliche! Für Regierungsrätin Bucher ist die Chancengleichheit einer der Schwerpunkte:

«Die Frühförderung leistet da einen wesentlichen Anteil.»

Für die Gemeinden gebe es keine Finanzierungspflicht, was zu den grossen finanziellen Unterschieden führe. Stärkere Verbindlichkeit sieht Bucher gegenüber den Gemeinden und den Eltern. Sie fragt im Sinne der eingereichten Motion:

«Kann man Eltern verpflichten, die Angebote der frühen Förderung wahrzunehmen?»

Da gebe es sehr viele unterschiedliche Haltung in der Vernehmlassung. Die Regierung habe daher auf gesetzliche Vorgaben verzichtet.

09:16 Uhr

Im Kanton St.Gallen ist die Inkassohilfe im Gesetz über Inkassohilfe und Vorschüsse für Unterhaltsbeiträge und in der Vollzugsverordnung zum Gesetz über Inkassohilfe und Vorschüsse für Unterhaltsbeiträge geregelt. Die Kantone haben bis 2022 Zeit, ihre rechtlichen Grundlagen an die Erfordernisse der Bundesverordnung anzupassen, wie die Präsidentin der vorberatenden Kommission, Margot Benz, erklärt.

Monika Simmler, SP. Bild: Benjamin Manser

Bei der Alimentenbevorschussung macht der Bund keine Vorgaben. Für das Alimenteninkasso sind im Kanton St.Gallen die Gemeinden zuständig, die dafür Fachstellen bezeichnen sollen. Für SP-Kantonsrätin Monika Simmler ist es wichtig, dass die Inkassohilfe «flächendeckend und professionell» stattfindet, die SP will der Vorgabe zustimmen, ebenso die Fraktion Die Mitte/EVP. Aus Sicht der FDP-Fraktion macht die Trennung in eine innerstaatliche und eine grenzüberschreitende Organisation Sinn, wahrgenommen durch den Kanton, wie FDP-Kantonsrat Arno Noger ausführt. Im Kanton St.Gallen wurden im vergangenen Jahr rund 2000 Kindern und Jugendlichen die Alimente bevorschusst:

«Da braucht es griffige Massnahmen.»

Markus Wüst, SVP. Bild: PD

Der Nachvollzug des Bundesrechts ist unbestritten - auch die SVP ist bereit, auf die Vorlage einzutreten, wie SVP-Redner Markus Wüst ausführt.. Erschreckend sei, dass in einem Fünftel der Fälle die Alimente «nicht, verspätet oder gar nicht ausbezahlt» würden. Dann hagelt es doch noch Kritik: Die Vorlage sei von der Regierung spät und erst vor Vollzugsbeginn präsentiert worden. Es könne nicht sein, dass private Organisationen beim Vollzug quasi Vorschriften mit Gesetzescharakter machen könnten.

Auch die Grünen wollen auf die Vorlage eintreten, haben aber ebenfalls Mühe, dass die KOS, die St.Gallische Konferenz der Sozialhilfe, für den Vollzug zuständig sein soll. Anders die GLP, die sich hinter die Regierung stellt.

SP-Regierungsrätin Laura Bucher spricht durchaus von «einem gewissen Druck aufgrund der Bundesvorgaben». Die KOS werde für unterstützende Hilfe eingesetzt, unter anderem für das Verfassen der Richtlinien für die Inkassohilfe.

Die Vorlage ist in erster Lesung durchberaten.

08:47 Uhr

«Wir haben anderes zu tun, als dringliche Interpellationen über Nacht zu beantworten. Ich bin froh, wenn wir etwas Luft bekommen und Sie die Interpellation zurückziehen», sagt Gesundheitschef Bruno Damann. SVP-Redner Bruno Dudli kommt dem nach, die SVP zieht ihre Interpellation zurück. Inhaltlich wollte sie wissen, wie sich die Privilegierung Covid-zertifizierter Menschen gegenüber anderen Menschen wissenschaftlich begründen lässt. Die übrigen Vorstösse werden für dringlich erklärt, also morgen Mittwoch beantwortet.

08:40 Uhr

Ob die drei grünen Kantonsrätinnen Jeannette Losa, Margot Benz und Tanja Zschokke heute einen Achtungserfolg verbuchen? Sie forderten mit einer Interpellation ein «Offenes Mikrofon für St.Galler Kantonsrätinnen» während eines Halbtages in der Septembersession – dies aus Anlass des 50-Jahr-Jubiläums zum Frauenstimmrecht, das am 7. Februar begangen wurde.

So einfach ist das allerdings nicht, denn rechtlich kann das mit Claudia Martin, SVP, besetzte Ratspräsidium trotz offener Sympathie für das Anliegen niemandem im Rat, sei es Mann oder Frau, mit Verweis auf das Geschlecht das Wort verbieten oder das Rederecht beschränken.

Stehen heute die Frauen im Rat im Fokus?

Bild: Benjamin Manser

Nachdem auch kein freiwilliges, unverbindliches Übereinkommen von Ratsleitung und Fraktionen zustande kam, werden mit der Inkassohilfe, der Bauvorlage für das Staatsarchiv und der Strategie für die Frühförderung drei Geschäfte mit Kommissionspräsidentinnen verhandelt, um dem Geschäft halbwegs Genüge zu tun – ob die Fraktionen ausschliesslich Frauen sprechen lassen, ist ihre Sache.

Und immerhin: Zu Beginn des Nachmittags versammeln sich alle Frauen im Rat zu einem Gruppenfoto vor der Regierungsbank, «um zu zeigen, dass es die Frauen im Rat braucht», wie Ratspräsidentin ausführt. Die FDP liess bereits im Vorfeld durchblicken, dass sie einem «Redeverbot für Männer» nicht zustimmt. Bei der Fraktion sprächen diejenigen Personen, «die für die entsprechenden Geschäften zuständig sind – unabhängig vom Geschlecht».

Ansätze, über Frauen in der Politik zu diskutieren, gäbe es einige: 1972, als sich erstmals Frauen in den damals 180-köpfigen Kantonsrat wählen lassen konnten, war das Ungleichgewicht zwischen den Geschlechtern mit 11 Frauen und 169 Männern noch weit grösser. Heute, 49 Jahre später, sitzen dreimal mehr Frauen im verkleinerten 120-köpfigen Rat: 32 Frauen und 88 Männer debattieren und entscheiden in der St.Galler Legislative.

Mit zwei von sieben Mitgliedern der Regierung und fünf von 14 Mitgliedern im Bundesparlament sind die Frauen nach wie vor untervertreten in der St.Galler Politik. Ähnliches gilt in den 77 St.Galler Gemeinden – nur in sieben Gemeinden amtieren Gemeindepräsidentinnen, von den über 400 Gemeinderatsmitgliedern ist ein knappes Drittel weiblich, in zehn Gemeinden ist keine Frau vertreten.

08:33 Uhr

Ratspräsidentin Claudia Martin, SVP, läutet die Glocke: Guten Morgen! Wir begrüssen Sie mit etwas Verspätung zum zweiten Sessionstag in der Olma-Halle 2.1, nachdem der Rat auf die Regierung gewartet hat!

08:30 Uhr

Dringlich oder nicht? Zumindest für die SVP-Motionäre und die sechs Interpellanten ist der Fall klar, aber ob der Rat das auch so sieht? Allen Vorstössen gemeinsam: Es geht um die Pandemie, respektive deren Folgen. Diese Diskussion steht am Beginn des zweiten Sessionstages: Die SVP-Fraktion erkundigt sich in einer dringlichen Motion nach kostenlosen Corona-Tests und der Ausweitung der Testmöglichkeiten im Kanton St.Gallen sowie in einer dringlichen Interpellation nach den wissenschaftlichen Fakten für die Ausweitung der Zertifikatspflicht. Ein anderes Beispiel: Die Mitte/EVP-Fraktion möchte in einer dringlichen Interpellation wissen, welche Schlüsse die Regierung aus dem Testing an den Schulen zieht.

Angesagt sind heute zweite Lesungen von diversen Ergänzungen zu den Massnahmen im Covid-19-Gesetz, die am ersten Sessionstag verhandelt wurden. Dabei geht es um den Schutzschirm für Veranstaltungen, die familienergänzende Kinderbetreuung der öffentlichen Hand, die Stiftsbibliothek sowie um Einrichtungen für Behinderte.

Ebenfalls verhandelt werden heute die Strategie zur Frühförderung und der Neubau des Staatsarchivs. Die Sitzung dauert nur bis 15 Uhr - am Nachmittag stehen die Sessionsausflüge an.