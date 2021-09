Live-Ticker Der St.Galler Kantonsratsticker aus der Olma-Halle: Zum Start der Septembersession geht es um Coronahilfen und einen finanziellen Schutzschirm Seit eineinhalb Jahren tagt das Kantonsparlament «extra muros», will heissen: In der Olma-Halle. Und dabei bleibt es auf Geheiss des Präsidiums des Kantonsrats bis Ende Jahr, also auch in der laufenden Septembersession und in der kommenden Novembersession.

14:05 Uhr

Der Kanton St.Gallen führt seit dem Jahr 2015 eine Liste für säumige Zahlerinnen und Zahler von Krankenkassenprämien. Für Personen auf dieser Liste werden von den Versicherern nur noch Notfallbehandlungen vergütet. Seither gab es mehrere Versuche für deren Abschaffung. Die vorberatende Kommission unterstützt nun einen Motionsauftrag, mit der die Liste aufgehoben wird. Es gibt keine Rückkommensanträge mehr - Die Vorlage ist in zweiter Lesung durchberaten.

14:02 Uhr

Die FDP-Fraktion schlägt Kreisrichter Christoph Hanselmann als nebenamtliches Mitglied für die Ersatzwahl für die Amtsdauer 2017-2023 in das Kantonsgericht vor. Die SVP-Fraktion will Hanselmann nicht wählen - fachlich sei er wählbar. Er sei aktuell bereits Ersatzrichter am Kantonsgericht tätig, aber es sei unverständlich, dass ein amtierendes Ersatzmitglied zum nebenamtlichen Ersatzrichter gewählt werden soll. Der SVP geht es vor allem auch um die Gewaltentrennung, wie SVP-Kantonsrat Karl Güntzel sagt, auch wenn dies gesetzlich zulässig sei: Hanselmann sei seit diesem Jahr Mitglied im Gemeinderat Altstätten. FDP-Kantonsrat Walter Locher setzt sich für den Wahlvorschlag der FDP ein. Die von der SVP genannten Gründe sprächen nicht gegen eine Wahl. Es gebe ja auch noch die Ausstandsregeln. Die Wahlzettel werden eingesammelt.

13:48 Uhr

Der Rat erklärt die Gültigkeit von vier Ersatzmitgliedern in den Kantonsrat: Oskar Seger, diplomierter Bauingenieur FH, FDP, ersetzt Thomas Ammann; Andrea Abderhalden-Hämmerli, Geschäftsführerin, FDP, ersetzt Kilian Looser; Adrian Gmür, Rechtsanwalt, Die Mitte, ersetzt Andreas Widmer - das erste Ersatzmitglied, der Wattwiler Gemeindepräsident Alois Gunzenreiner hatte auf das Mandat verzichtet – Daniel Bosshard, Umweltnaturwissenschaftler ETH, Grüne, ersetzt Basil Oberholzer. Die neuen Ratsmitglieder sind vereidigt.

13:46 Uhr

Ratspräsidentin Claudia Martin verabschiedet Brigitte Züllig, die Chefin des Kurierdienstes, die sprichwörtlich Tonnen von Papier in den Kantonsratssaal getragen hat.

13:30 Uhr

Klingeling, guten Nachmittag! – Ratspräsidentin Claudia Martin läutet die Septembersession ein. Wir begrüssen Sie zur dreitägigen Septembersession des St.Galler Kantonsrates: Der Rat tagt ohne Maskenpflicht am Platz und ohne Zertifikatspflicht - die meisten Fraktionen halten sich allerdings freiwillig an die 3-G-Pflicht.

Start der Septembersession – erneut in der Olma-Halle 2.1. Bild: Benjamin Manser

Zum achten Mal finden die Sessionen «extra muros» in der Olma-Halle 2.1 statt. Zu den handfesteren Themen gehören vier Nachtragskredite für Coronahilfen, eine Bauvorlage für das Staatsarchiv und einer SVP-Motion über die Zusammenlegung der vier regionalen Spitalverbunde zu einem Spitalkonzern.

Grosse Kontroversen sind in der Septembersession nicht zu erwarten – im Gegensatz zur folgenden Novembersession, wo das Sparpaket im Zentrum steht: In der Februarsession hatten die Fraktionen von CVP/EVP, FDP und SVP die Rückkehr zur Sparpolitik durchgesetzt. Der Inhalt der Vorlage war lange ein gut gehütetes Geheimnis: Inzwischen ist bekannt, dass die Regierung die Vorlage «Haushaltsgleichgewicht 2022plus» zusammen mit dem Budget am 30. September präsentieren wird.

Auf der Traktandenliste der Septembersession stehen vor allem Geschäfte, die eher unbestritten scheinen. Die Hilfen für die Stiftsbibliothek, für Behinderten-Einrichtungen oder für die familienergänzende Kinderbetreuung der öffentlichen Hand finden quer durch die Fraktionen Zustimmung. Keine Opposition dürfte es auch gegen den finanziellen Schutzschirm geben, mit dem die Risiken für die Organisatoren von Grossveranstaltungen abgefedert werden.