Jetzt im Livestream: Mit der Urnäscher Familie Pfändler von der Alp ins Tal Für das Vieh der Familie Pfändler ist der 16-wöchige Alpsommer vorbei. Heute Dienstag werden die Kühe von der Alp Schachen Lauftegg wieder in den heimischen Hof nach Urnäsch (AR) gebracht. Verfolgen Sie die traditionelle Alpabfahrt im Livestream. Video: Raphael Rohner, Text: Rossella Blattmann

Die Kuhglocken des festlich geschmückten Viehs bimmeln. Die Bauernfamilien schlüpfen in ihre besten Trachten. Die traditionelle Alpabfahrt ist eine besondere Zeit im Bauernkalender.

So auch für die Familie Pfändler im ausserrhodischen Urnäsch. «Wir wollen diese Tradition nicht aufgeben», sagt Rosmarie Pfändler (58). Sie und ihr Mann Jakob (59) führen heute Vormittag 30 Kühe und Rinder von ihrer Alp Schachen Lauftegg wieder hinunter nach Urnäsch ins Tal. Total besitzt die Familie 50 Tiere. «Die Kälber und die kleinen Rindli bleiben bei uns auf dem Hof, nur die die Kühe und grossen Rinder gehen jeweils z'Alp.»

«Wir hatten Glück»

Der Kanton Appenzell Ausserrhoden hat in diesem Sommer, wie die restliche Ostschweiz auch, stark unter der Trockenheit gelitten. Doch die Pfändlers hatten Glück. «Auf unserem Hof in Urnäsch beziehen wir Hydrantenwasser aus Gonten», sagt Rosmarie Pfändler. Die Hydranten hätten sich als Glücksfall erwiesen und seien auch eine Investition für die Zukunft. «Daher war die Qualität des Kuhfutters, also des Grases auf den Wiesen, für unsere Kühe den ganzen Sommer hindurch gut. Wir hatten Glück.»

Die Pfändlers mussten wegen der Dürre die «Sömmeri» nicht verkürzen, sondern lediglich den Zeitpunkt verschieben: «Wir sind Mitte Mai mit dem Vieh eine Woche früher als sonst z'Alp, dafür kehren wir heute aber auch eine Woche früher als üblich wieder zurück.»

Die Familie hält zusammen

An der Alpabfahrt nimmt die ganze Grossfamilie Pfändler teil. Von den sechs Kindern der Pfändlers sind fünf verheiratet und ausgezogen. «Eine Tochter lebt noch bei uns zuhause. Sie war diesen Sommer mit den Kühen auf der Alp.»

Wie sehr die Pfändlers ein Familienbetrieb sind, zeigt sich auch, als «Tagblatt Online» am Montagnachmittag am Telefon mit Rosmarie Pfändler letzte Details für den heutigen Besuch klärt. Nebst der traditionellen Appenzeller Hackbrett- und Streichmusik ertönt im Hintergrund auch fröhliches Kinderlachen. «Wir haben 12 Enkelkinder», sagt die stolze Grossmutter. Auch die Kinder begleiten mit dem Rest der Familie, hübsch zurechtgemacht, das Vieh heute Dienstag wieder ins Tal hinunter.