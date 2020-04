Finanzielle Hilfe, Notbetreuung und die Naherholungsgebiete bleiben offen – wenn sich die Bevölkerung an die Regeln hält: Die Corona-Massnahmen des St.Galler Stadtrats

Der St.Galler Stadtrat hat in den vergangenen Tagen und Wochen Massnahmen zur Abfederung der Coronakrise getroffen. Darüber hat er an einer Medienkonferenz am Mittwoch informiert.