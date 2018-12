Live Live aus Wasserauen: Wer wird neuer Pächter vom Restaurant Aescher? Familie Knechtle hat das Bergrestaurant Aescher verlassen. Heute wird über die Nachfolge informiert. Auch bauliche Verbesserungen sind geplant. Martin Oswald

10:01 Uhr

Landeshauptmann Stefan Müller wechselt jetzt die Sprache und beschreibt im schönsten Appenzeller-Dialekt die Besonderheit vom Bergrestaurant Aescher. "Dä Äscher isch en spezielle Ort". Man müsse diesen Schatz für die Nachwelt bewahren und beschützen.

09:59 Uhr

Das Bahnhofbuffet in Wasserauen hat sich inzwischen gut gefüllt. Vorne am Tisch haben sich Bruno Inauen, Fefi Sutter und Stefan Müller von der Stiftung Wildkirchli bereit gemacht und begrüssen jetzt in Schriftsprache die Medien und Gäste.

09:55 Uhr

Im August dieses Jahres gaben Nicole und Bernhard-Knechtle bekannt, die Pacht des Berggasthauses Aescher zum Ende der Saison aufzugeben. In den letzten Jahren hat sich das einstige kleine Gasthaus zu einem weltweit bekannten Reiseziel und zu einem der beliebtesten Fotosujets überhaupt entwickelt.

Seit der «Aescher» auf der Titelseite vom National Geographic abgebildet war, kamen immer mehr Touristen aus aller Welt. Die dürftige Infrastruktur und der mangelnde Platz mitten in der Felswand wurden immer mehr zum Problem. In unserem Interview erzählt das Ehepaar Knechtle, wie schwierig das Leben im Berggasthaus über die Jahre geworden ist.

09:50 Uhr

Guten Morgen aus Wasserauen. Im Restaurant Bahnhofbuffet haben sich rund dreissig Gäste und Medienvertreter eingefunden. Mit Spannung wird die Bekanntgabe der neuen Pächter vom Restaurant Aescher erwartet. Die Wildkirchlistiftung will zudem über bauliche Massnahmen beim Berggasthaus informieren.

