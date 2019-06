+++ Beiträge aus dem Lotteriefonds und die Rechnung 2018: Der zweite Tag im St.Galler Kantonsrat zum Nachlesen+++

Am zweiten Tag der Junisession stehen zweite Lesungen, Berichterstattungen aus der Rechtspflegekommission und der Staatswirtschaftlichen Kommission sowie parlamentarische Vorstösse auf dem Programm. Verhandelt werden auch die Lotteriefonds-Beiträge. Die Sitzung dauert von 8.30 bis 14.30 Uhr - am Nachmittag wird der neue Kantonsrats-Präsident Daniel Baumgartner in seinem Wohnort Flawil gefeiert.