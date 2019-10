Linienbus wird zum Theaterort: Café Fuerte inszeniert das Stück «Bus» in Herisau

Das Theaterensemble Café Fuerte ist bekannt dafür, Theater an Nicht-Theaterorten zu machen. Als Aufführungsort für das aktuelle Stück von Tobias Fend dient ein parkierter Linienbus. Am Freitag und am Samstag gastiert das Bus-Theater in Herisau.