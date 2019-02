Glosse Liebe im Bundeshaus: Rosamunde Pilchers letzter Akt Die Autorin der grossen Liebesromane ist nicht mehr. Doch in Rosamunde Pilchers Nachlass findet sich dieses Kapitel einer unvollendeten Lovestory: die bewegende Geschichte einer verbotenen Liebe im Schweizer Parlament. Zwischen einer GLP-Frau und einem SP-Mann. Roland Schäfli

Das ist die Satirekolumne der «Ostschweiz am Sonntag». Die ganze Ausgabe lesen Sie hier.

Rosamunde Pilcher hinterlässt ihrer Leserschaft einen letzten Liebesroman. Wir drucken das Manuskript um eine verbotene Liebe unter dem Bundesdom exklusiv ab.

Tiana Angelina Moser hatte die ganze Zeit am Fensterbrett gesessen, durch die Scheibe gestarrt, an der ohne Unterlass die Regentropfen des Sturmtiefs Uwe herunterliefen – so wie Regentropfen das in Liebesromanen immer tun, wenn die verzweifelte Heldin sich nach Liebe verzehrt. Matthias Aebischer hatte ihr einen Zettel an den Herd gehängt. «Nicht vergessen: Zum Urheberrechtsgesetz Ja stimmen. Love, M.» Schliesslich war er auch der Urheber dessen, was unter ihrem Herzen wuchs. Doch in letzter Zeit hatte Matthias nur noch seine SP im Kopf. Zeit für die GLP hat er fast nie, dachte Tiana, und ein tiefer Seufzer entfuhr ihr.

Endlich sah Tiana ihn durch den Regenschleier heranschreiten, über das nassglänzende Berner Kopfsteinpflaster, und einmal mehr musste sie sich eingestehen: Matthias Aebischer war wirklich ein schöner Mann. Wie ein Fernsehmoderator so schön. Hatte sie sich darum unsterblich in ihn verliebt? Oder war es einfach, weil er der einzige war, der ihre Politik liebte?

Als er die Tür zu ihrem Liebesnest hinter sich geschlossen hatte, barg sie ihr GLP-Gesicht an seiner durch den Regen feuchte SP-Schulter. «Bekomme ich denn keinen Kuss?», fragte sie, sich ihm auf Zehenspitzen entgegenreckend. Er dachte sich, wenn sie im Parlament so nett fragen würde, bekäme sie häufiger, was sie will. Sie spürte es an der Art, wie er sie geküsst hatte: er hatte an der Sitzung eine abschlägige Antwort erhalten. «Die vorberatende Kommission hat abgelehnt», bestätigte er müde ihre Vorahnung. «Sie stimmen dafür, dass es ein SP-Baby wird.»

Unwillkürlich strich sie mit der Hand über die Stelle, wo sich ihr Bauch wölbte, so wie die Bundeshauskuppel sich über dem Parlament wölbt. Das Resultat dieser Koalition zwischen GLP und SP wurde fast so freudig erwartet wie der Geburtstag der Velo-Initiative. Im Bundeshaus war kein Babygeschrei mehr zu hören gewesen, seit Ueli Maurer die Gripen-Abstimmung verloren hatte. Doch nun legte sich ein Schatten über die Niederkunft. Als Tiana klein war, hatte sie stets allen gesagt: Wenn ich gross bin, gehe ich nach Bern, wo die Gesetze herkommen. Heute wusste sie, wie Gesetze gemacht werden. Sie kommen unter starken Geburtsschmerzen heraus. Manchmal anders, als die Eltern sie sich vorgestellt hatten. Mit Nasen und Ohren am falschen Ort. Sie schauderte.

Matthias war SP-Parlamentarier, sie wiederum gehörte der Grünliberalen Fraktion an. «Ich bitte dich für meine Partei um Verzeihung», sagte er, tief in ihre Augen blickend. «So wie Bombardier die Zugpassagiere um Verzeihung bittet, nur ehrlicher.» Seine Genossen verlangten, das Baby im Geburtsschein als SP-Mitglied einzutragen.

«Wir wollten Baby doch selbst entscheiden lassen, wann die Zeit für den Parteieintritt gekommen ist», sagte Tiana tonlos. Ob Bub oder Mädchen war hier nicht die Frage. Wird es Sozialdemokrat oder Grünliberal? Diese Frage würde zur ersten politischen Zerreissprobe ihrer Liebe werden. «Und wenn wir nicht wiedergewählt werden – soll es etwa parteilos werden?» Tiana zitterte.

Für Matthias war der Gedanke einer politischen Zangengeburt unvorstellbar. Schliesslich war er die grosse Hoffnung der SP. Doch nun war seine grosse Liebe guter Hoffnung. Er würde für sie kämpfen wie ein Löwe im Circus Royal.

«Was immer auch geschieht», schwor er und strich ihr eine Locke aus der Stirn, die sie runzelte, als hätte Maurer eben einen Drei-Milliarden-Überschuss präsentiert, «wir bleiben das Polit-­Glamourpaar.»