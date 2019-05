LGBTI-feindliche Gewalt Natascha Arsic

(Bild: Keystone)

Ein Junge wird am helllichten Tag auf offener Strasse verprügelt, weil er schwul ist: Wie viele Personen solche Szenarien erleben, ist unbekannt, denn Zahlen zu LGBTI-feindlicher Gewalt in der Schweiz fehlen. Die Organisation Pink Cross, Schweizer Dachverband der schwulen und bi Männer, möchte dies ändern und reichte deshalb in 13 Kantonen Vorstösse zur statistischen Erfassung solcher Hassverbrechen ein (AG, BL, BS, BE, SO, SG, ZH, TI, FR, NE, JU, VS).

«Durch internationale Studien wissen wir, dass die Anzahl der Hate Crimes (Hassverbrechen) sehr hoch ist», schreibt die Organisation in ihrer Medienmitteilung. In Frankreich wurde kürzlich eine Studie veröffentlicht, die bei Angriffen gegen Schwule einen Anstieg um 20 Prozent verzeichnet. «Trotz all dieser Probleme tun sich die Politik und Behörden sehr schwer, das Thema endlich anzugehen. Zusätzlich fehlt auch jegliche Prävention, da keine Mittel dafür zur Verfügung stehen», sagt Roman Heggli, Geschäftsleiter von Pink Cross. Somit seien lesbische, schwule, bisexuelle, trans und inter Personen in keiner Weise vor Hassverbrechen geschützt.

Roland Köppel, Initiant der Plattform Queer-lake.net. (Bild: Ralph Ribi)

«Solche Hate Crimes und Hate Speeches (Hassreden) finden statt und die Leute haben Angst, damit zur Polizei zu gehen», sagt Roland Köppel, Initiant der Plattform Queer-lake.net. Er nimmt an, dass die Dunkelziffer solcher Übergriffe sehr hoch ist. Teils hätten die Personen Hemmungen, zur Polizei zu gehen, weil sie ihr Outing noch nicht hinter sich haben, oder weil sie nicht ernst genommen werden. Köppel ist sicher:

«Ohne konkrete Opferzahlen fangen die Politiker nicht an, zu handeln.»