Letzter Akt im Fall Edith Trittenbass - verschwundenes Thurgauer Mädchen soll als verschollen erklärt werden

21 Kinder und Jugendliche wurden in den 80ern in der Schweiz entführt oder getötet. Elf der Verbrechen blieben ungeklärt, sieben Kinder wurden bis heute nicht gefunden. Im Kanton St. Gallen verschwindet am 22. September 1981 der 14-jährige Peter Perjesy nach seinem Tischtennistraining im Wattwiler Risischulhaus. Drei Jahre später am 12. Mai 1984 verschwindet der siebenjährige Peter Roth aus Nassen. Er machte sich am Mittag von der Schule auf den Heimweg zu seinem Elternhaus im Weiler Aachmüli in der Gemeinde Mogelsberg. Zuletzt wurde er beim Lebensmittelgeschäft Winteler gesehen. (ibi)