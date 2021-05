Lesen Wie das Dorf Horn sich der Leseförderung verschreibt: Die Bibliothek wird 40 Jahre alt und feiert das trotz Coronapandemie - die Idee des Gründers ist aktueller denn je Die Horner Bibliothek feiert ihr 40-Jahr-Jubiläum. Sie tut dies ganz im Sinne ihres Gründers Niklaus Lüchinger. Bereits hat die Bibliothek gut 60 neue Kinder- und Jugendbücher angeschafft. Und im September wird die Bibliothek beschenkt.

Claudia Fuchs (links) und Silvia Fröhlich mit neuen Kinder- und Jugendbüchern, die aus Anlass des Jubiläums gekauft wurden. Daniel Wirth

Dem Primarlehrer Niklaus Lüchinger (1937–2004) war das Lesen und die Leseförderung lieb. Jeweils am Samstagmorgen las er seinen Schülerinnen und Schülern Bücher wie «Mein Name ist Eugen vor». Weil Lüchinger fand, das Lesen und das Schreiben von Wichtigkeit seien, gründete er 1981 in Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen Bibliotheksdienst die Horner Bibliothek.

Seit ihrer Gründung wird die Einrichtung finanziert von der Politischen Gemeinde, der Schulgemeinde, der Bürgergemeinde und den beiden Kirchgemeinden. Bis 2010 war die Bibliothek, die vor 40 Jahren im Kanton Thurgau als vorbildlich galt, im Primarschulhaus an der Tübacherstrasse untergebracht. Weil der Schulraum knapp wurde, zügelte die Bibliothek dann 100 Meter südwärts ins neue «Moschtihuus».

Sie umfasst heute rund 7300 Bücher, Zeitschriften, Hörbücher, DVD und Tonies, wie aus dem Jahresbericht 2020 hervorgeht. Im vergangenen Jahr wurden 13525 Medien von gut 500 Kundinnen und Kunden ausgeliehen - gebührenfrei, wie 1981, als das erste Kapitel der Bibliothek aufgeschlagen worden wa

Silvia Fröhlich, Präsidentin der Bibliothekskommission, und Claudia Fuchs, die Leiterin der Horner Bibliothek, sagen unisono:

«Unser Credo ist eine Leseförderung, die allen im Dorf zugänglich ist.»

Das 40-jährige Bestehen soll mit vier Anlässen gefeiert werden, die wegen der Coronapandemie schwierig zu planen sind, wie Fuchs sagt. Der erste Anlass für Kinder hat bereits stattgefunden: Ihnen wurden von Alexandra Graf von der Buchhandlung «Wörterspiel» Bücher vorgestellt. Die Kinder durften entscheiden, welche Bücher die Bibliothek kaufen und später ausleihen soll. Gemäss Fröhlich wurden bereits 60 bis 70 neue Kinderbücher angeschafft.

Ende Mai findet ein Anlass für Schülerinnen und Schüler statt. Marianne Wäspe, die früher auch für die Horner Bibliothek tätig war, kommt mir ihrem «Kamishibai» und bringt spannende Geschichten mit. Im September ist ein Anlass für Erwachsene angedacht. Das Datum ist noch nicht fixiert. Jedenfalls: Dann wird der Bibliothek ein Geschenk überreicht, das von den fünf Trägergemeinden finanziert und überreicht wird. Mehr sei an dieser Stelle nicht verraten. Ein Familienanlass ist im Advent vorgesehen. Form und Datum stehen noch nicht fest.