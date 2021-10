Lesen Holen, Bringen, Tauschen - ab sofort hat auch Horn einen 24-Stunden-Bücherschrank: Beim Bahnhof stehen rund um die Uhr Wanderbücher zur Verfügung Die Bibliothek Horn feiert in diesem Jahr ihr 40-jähriges Bestehen. Sie tut dies trotz Coronapandemie ausgiebig. Nach einem Leseanlass für Kinder, der Übergabe eines kunstvollen Lesesofas in der Bibliothek für Erwachsene ist nun am Dienstag ein 24-Stunden-Bücherschrank für Alle an zentraler Lage im Dorf seiner Bestimmung übergeben worden.

Der rote wetterfeste Schrank ist rund um die Uhr öffentlich zugänglich. Daniel Wirth

«Wanderbücher» steht auf dem Schrank. Claudia Fuchs und Silvia Fröhlich von der Bibliothek in Horn haben den knallroten Kasten, der auf zwei Seiten eine Glastüre hat, mit rund 50 Büchern gefüllt: Romane, Krimis, Sachbücher. Die Bücher sind zwar gebraucht; sie sind auch schon oft ausgeliehen worden, befinden sich aber in einem guten, sauberen Zustand.

Silvia Fröhlich und Claudia Fuchs von der Horner Bibliothek wollen ein Auge daraufhaben, dass dies so bleibt. In regelmässigen Abständen wollen sie den Inhalt des Schranks kontrollieren und allenfalls kaputte und schmutzige Bücher, die von «Bücherwürmern »und «Leseratten» zur Verfügung gestellt werden, dem Altpapier zuführen. Das werden sich auch mit Schundliteratur machen, die in den neuen Bücherschrank wandert.

Horn ist nicht die erste Gemeinde in der Region, in der ein 24-Stunden-Bücherschrank aufgestellt wurde. Es gibt schon einige in umliegenden Dörfern und Städten. Nicht überall blieben sie unversehrt, sondern wurden von Vandalen demoliert. Das sollte in Horn nicht passieren. Denn der Bahnhofplatz wird von morgen früh bis abends spät gut frequentiert.

Zudem garantieren auch die Zugpassagiere und Postautofahrgäste, die unmittelbar beim Bücherschrank auf die Abfahrt warten, und der gegenüberliegende Kiosk, eine gewisse Kontrolle. Fröhlich und Fuchs sind jedenfalls zuversichtlich, dass keine Nachtbuben den neuen Bücherschrank zweckentfremden. Finanziert wurde der Wanderbücherschrank von der Raiffeisenbank Region Arbon zum 40-Jahr-Jubiläum der Horner Bibliothek. Die Politische Gemeinde ihrerseits steuerte den Betonsockel bei, auf dem neue auffällige Schrank steht.