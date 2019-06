Mit Mord und Totschlag gedroht Ein junger Mann, der schon öfters mit dem Gesetz in Konflikt stand, bedroht seine Eltern mehrmals mit dem Tod. War alles nicht ernst gemeint? Oder soll seine Persönlichkeitsstörung langfristig therapiert werden? Das St.Galler Kreisgericht hat sich mit dem Fall befasst.

Sina Bühler

Im Massnahmenzentrum Uitikon werden schwerst delinquente Jugendliche betreut.Bild: Keystone. (Keystone/Stefan Deuber)

Im Juni 2018 kam der heute 20-Jährige K. in die Strafanstalt Saxerriet. Eine Busse für Schwarzfahren, die in eine Freiheitsstrafe umgewandelt worden war, weil er sie nicht bezahlt hatte. Beim Eintrittsgespräch sagte er der Betreuerin und der Sozialarbeiterin, er wolle seine Eltern umbringen, die er hasse. Die Todesdrohung gegen seinen Vater wiederholt er mehrmals gegenüber der Polizei und der Staatsanwaltschaft. Er erwähnt auch seinen Berufswunsch: Profikiller. Der junge Mann ist vorbestraft, hat daneben Anzeigen wegen Einbruch, Diebstahl und Drogenmissbrauch am Hals. Dafür soll er 15 Monate Freiheitsstrafe bekommen und in ein Massnahmenzentrum für junge Erwachsene eingewiesen werden. Die Gutachterin, die vor Gericht aussagt, hat ihm eine klare Persönlichkeitsstörung attestiert, Typ Borderline.

Diese Drohungen habe er nicht ernst gemeint, sagt der junge Mann vor dem St. Galler Kreisgericht, er habe einfach mal alles loswerden wollen. Dachte, er habe mit den Betreuenden im Vertrauen geredet. Trotzdem verstehe er, dass diese zur Polizei gingen, und auch dass sein Vater Anzeige erstattete. Den Vater hat er seit dem Kindergartenalter nicht mehr gesehen, nach der Scheidung der Eltern habe dieser bald den Kontakt abgebrochen. Seine Mutter habe ihm auch erzählt, der Vater habe ihn geschlagen – er kann sich aber nicht erinnern. Inzwischen hat K. mit der Mutter, den Geschwistern und dem Stiefvater keinen Kontakt mehr. Nur mit seinem Gotti telefoniert er oft.

Zweischneidiges Bild im Gefängnis gezeigt

Seit mehr als einem Jahr ist er eingesperrt. Anfangs und aktuell im Regionalgefängnis Altstätten. Dazwischen im Massnahmenzentrum für Jugendliche in ­Uitikon ZH. Seit fast einem Jahr nimmt er keine Drogen mehr und seine Gedanken seien klarer geworden. Er lese viel und gern, bemühen sich um Bildung. Er wolle nicht mehr lügen, ein neuer Mensch sein, clean. Über Meditation mit Aggressionen umgehen. Und er möchte endlich eine Lehrstelle, am liebsten als Schreiner. Das klappte bisher nicht, weil er das letzte Schuljahr nicht abschloss. Er war wegen Streit mit Lehrern von der Oberstufe geflogen. Seinen Lebensunterhalt bezahlte er zuerst mit Hilfe des Sozialamtes, später war er «selbstständig». Wie das Geld reinkam, will er nicht sagen.

K. tönt äusserst vernünftig. Verschiedene Vorfälle im letzten Jahr zeigen jedoch ein zweites Bild: Im Gefängnis verweigerte er Arbeit, in Uitikon drohte er mit Suizid, mit Mord, mit dem Zerstören seiner Zimmereinrichtung. Da habe es zu viele Menschen gehabt, die mit ihm reden wollten, Pädagogen, Psychologen: «Ich bin nicht der Typ dazu. Ich bin kein Gruppenmensch, und wenn ich sage, ich brauche fünf Minuten meine Ruhe, dann ist das so», erklärt er sich. So könne er sich beruhigen. Er schaffte es damals nicht und wurde ins Gefängnis Altstätten zurückgeschickt.

Die Gutachterin empfiehlt für K. eine stationäre Massnahme. Allerdings nicht die Massnahme für junge Erwachsene nach Art. 61 im Strafgesetzbuch, die auf insgesamt vier Jahre beschränkt ist. Sondern die fünfjährige kleine Verwahrung nach Art. 59. Dass eine Therapie nütze, glaube er nicht, hat K. mehrfach erwähnt – laut Gutachterin ist dies das Problem. Daher würde sie eine Einrichtung vorschlagen, wo die Therapie und nicht die Pädagogik im Zentrum stehe.

Keine Anzeige der Mutter

Er willige nur in die Massnahme für Jugendliche ein, sagt K., er möchte von Menschen in seinem Alter umgeben sein und eine Lehre abschliessen. Für seinen Verteidiger kommt gar keine Massnahme in Frage: Er verlangt sechs Monate Freiheitsstrafe, die sein Mandant längst abgesessen hat. Der junge Mann habe eine sehr schwierige Jugend gehabt, sei schon als Kind in eine Klinik gekommen. Er habe nie familiäre Geborgenheit erlebt, sei möglicherweise sexuell missbraucht worden, könne kaum Vertrauen aufbauen. Er zeige sich aber äusserst intelligent und fleissig. Die Drohungen habe er nicht ernst gemeint, worauf auch die Reaktion der Mutter hindeute: Sie zeigte ihren Sohn nicht an.

Nach eineinhalbstündiger Beratung kommt das Gericht zu einem Urteil. K. wird nur wegen einem Teil der Drohungen verurteilt, zu 18 Monaten Freiheitsstrafe. Wegen einer bedingten Vorstrafe, Drogenkonsum und dem Einbruchdiebstahl kommt eine Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu 10 Franken und eine Busse von 400 Franken hinzu. Und er wird in eine Massnahme für jugendliche Erwachsene eingewiesen. Er hätte auch Voraussetzungen für die kleine Verwahrung erfüllt, meint der Gerichtspräsident – doch das wäre nicht verhältnismässig gewesen: «Nutzen Sie diese Chance, und lassen Sie sich auf die Therapie ein.» Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.