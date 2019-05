Ida Sandl

ungen sind Zeitfresser. Fast jeder Chef kennt das Problem. «Manche Leute wissen gar nicht, wieso sie eingeladen worden sind.» Mathias Brenner, der das sagt, ist Gründungsmitglied von Sherpany, dem erfolgreichsten Schweizer Start-up der letzten Jahre. Brenner ist 35, gebürtiger Frauenfelder und Heimweh-Thurgauer. Er sitzt im Konferenzzimmer mitten in Zürich, vom Fenster aus sieht er die Limmat und den Bahnhof. Ausser einer Telefonkabine für wichtige Gespräche ist das Konferenzzimmer der einzige Arbeitsplatz, an dem man eine Türe schliessen kann.

Auf der Wand hinter Brenner steht der Slogan von Sherpany

«#Get Time back», «bekomme Zeit zurück». Das Unternehmen hat eine App herausgebracht, die es Firmen ermöglicht, Sitzungen schneller und effizienter zu gestalten, indem sämtliche Unterlagen digital aktualisiert werden können sogar handschriftliche Notizen(siehe Box).

Die App schlug ein. Schon im ersten hatte Sherpany grosse Kunden wie Novartis und einige Banken an Land gezogen. Das Gute daran: Das Start up musste keine Durststrecke überwinden. «Wir haben von Anfang an Geld verdient», sagt Brenner. Der Erfolg hat Sherpany und seine drei Gründer fast überrannt. «Wir sind enorm schnell gewachsen». Brenner kam kaum nach damit, Mitarbeiter zu rekrutieren. Er sagt: «Wir haben in dieser Zeit zu wenig genau darauf geschaut, wer zu uns passt.» Die Teams sind Brenners Bereich. Er hat Leute eingestellt, die er kein einziges Mal persönlich getroffen hat. Sie sitzen zum Beispiel in Portugal oder in Indien. Die Einstellung lief über Skype. Nicht immer hat es geklappt. Die Neuen erfüllten die Erwartungen nicht oder hatten eine völlig andere Einstellung zur Arbeit als das übrige Team. Brenner blieb nichts anderes übrig, als sie wieder zu entlassen. Auch das sei über Skype gelaufen. Das waren zwar Einzelfälle, trotzdem habe es ihm schlaflose Nächte bereitet.

«Dahinter stecken immer menschliche Schicksale.»

Selbst wenn er wollte, Brenner könnte seine mehrere Flugstunden entfernten Angestellten gar nicht kontrollieren. Es entspricht auch nicht seiner Philosophie. Er erzählt von einem Angestellten in Portugal, ein begeisterter Surfer, der seinen Arbeitsplatz am Strand eingerichtet hat. «Viele Chefs können nicht loslassen», beobachtet Brenner. Er dagegen gewährt seinen Mitarbeitern so viel Freiheit wie möglich. Am Ende muss einfach das Ergebnis stimmen. In einer Firma, in der es keine festen Arbeitsplätze gibt, in welcher der Chef neben dem Mitarbeiter sitzt, kommt es auf die Stimmung im Team an. Der Firmensitz am Anfang der Niederdorfstrasse besteht aus Grossraumbüros, verteilt auf zwei Stockwerke. Es könnte auch ein alternativer Studententreff sein. Der offene Raum erstreckt sich über zwei Stockwerke. Mitten drin ein langer Tisch, Männer und Frauen sind über ihre Mac Books gebeugt, einige telefonieren. Englische Wortfetzen sind zu hören.

«In der Ecke steht eine orangefarbene Couch»

mit hoher Lehne. Eine riskant geschwungene Wendeltreppe verbindet die beiden Ebenen. «Wir haben es genau nach unseren Vorstellungen eingerichtet», sagt Brenner. In der Anfangsphase hat Brenner 16 bis 18 Stunden gearbeitet.

Mittlerweile habe sich das Pensum auf erträgliche 12 Stunden pro Tag eingespielt. Vor kurzem hat er den hundertsten Mitarbeiter eingestellt. Es macht ihn stolz, dass Sherpany so vielen Menschen Lohn und Arbeit geben kann. Mittlwerweile eilt der gute Ruf dem Unternehmen voraus, Sherpany kann sich die Mitarbeiter aussuchen. Brenner hat gelernt, dass eine Fehlentscheidung beim Personal teuer zu stehen kommt. Inzwischen lässt er sich Zeit für den Entscheidungsprozess. Bevor sie zum Interview eingeladen werden