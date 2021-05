Landwirtschaft Beim Precision Farming ist der Thurgau vorne mit dabei Ein Viertel weniger Pflanzenschutzmittel – bei gleichem Ertrag, dies ist das Ziel des Precision Farming-Projekts «Pflopf». Der Thurgau macht als einer von drei Kantonen beim Bundesprojekt mit und kann nun erste Erfolge vorweisen.

Landwirt Marius Frei nimmt am Projekt «Pflopf» teil. Andrea Stalder

Am Dienstag luden das kantonale Landwirtschaftsamt, das Bildungs- und Beratungszentrum Arenenberg sowie der Landwirt und Hausherr Marius Frei aufs Gut Lenzberg nach Warth ein, um über die ersten Resultate des Projektes «Pflanzenschutzoptimierung mit Precision Farming» (Pflopf) zu informieren. Das Projekt basiert auf der Umsetzung des Aktionsplanes Pflanzenschutzmittel des Bundes. Der Startschuss zu Pflopf, an dem 60 ausgewählte Landwirtschaftsbetriebe in den Kantonen Aargau, Thurgau und Zürich teilnehmen, erfolgte im Jahr 2019.

Das Richtige zur richtigen Zeit am richtigen Ort tun

Der Chef des Landwirtschaftsamtes, Ueli Bleiker, betonte, dass aktuell keine Innovation die Landwirtschaft so stark durchdringe wie die Digitalisierung. Ein nachhaltiger Umweltschutz, gute Erträge und zufriedene Konsumenten seien dabei keineswegs sich gegenseitig störende Konfliktherde, sondern vielmehr ein anzustrebendes Ziel. Denn korrekt angewendet, brächten digitale Technologien den Bauern grossen Nutzen, versetzten sie sie doch in die Lage, «das Richtige zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu tun», so Bleiker. Bei Pflopf sind dies Massnahmen wie betriebsspezifische Prognosemodelle und Warnsysteme, präzise Applikationen von Pflanzenschutzmitteln mit GPS-Lenksystemen oder alternative Techniken mit GPS-, Kamera- oder sensorgesteuerte Hack- und Mulchgeräte.

Weniger Pflanzenschutzmittel

Für Landwirt Marius Frei waren dies alles Punkte, die ihn dazu motivierten, sich um die Aufnahme ins Pflopf zu bewerben. «Ich habe mich schon immer für GPS-Lösungen in der Landwirtschaft interessiert und handle, im Nebenerwerb, auch mit GPS-Technik.» Für Christian Eggenberger, Thurgauer Pflopf-Projektleiter und Leiter Beratung Entwicklung Innovation am BBZ Arenenberg, liegen die Vorteile nach den ersten wissenschaftlichen Auswertungen und Rückmeldungen der Landwirte auf der Hand: «Nach der Aufbauphase sind wir 2021 jetzt richtig mit Pflopf gestartet. Dabei hat es sich gezeigt, dass die Hacktechnologien mit Steuerungen ein grosses Einsparpotenzial bieten. Mit dem Einsatz von Precision-Farming-Technologien können wir die Einsatzmenge an Pflanzenschutzmitteln um 25 Prozent reduzieren», so Eggenberger.

Digitale Tools einbinden

Ein weiteres effektives Mittel, um teure und unnötige Spritz-Behandlungen zu vermeiden, bildet die Einbindung digitaler Tools wie «befallsrisiko.ch» ins Pflopf. Landwirte und Berater können hier auf einer Karte den Zustand ihres Feldes in den Ampelfarben grün, gelb und rot sichtbar machen. «So wird für andere erkennbar, ob sich eine Pflanzenkrankheit schon in ihrer Nähe ausgebreitet hat und entsprechend handeln», erklärte Pflopf-Berater Hermann Brenner. Wie wichtig rechtzeitiges Handeln oft sei, verdeutlichte Daniel Böhi, Berater Ackerbau am Berufsbildungszentrum Arenenberg, am Beispiel des Prognosemodells PhytoPre, dass der Kraut- und Knollenfäule vorbeugen soll.