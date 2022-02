Justiz Mit Tempo 130 unterwegs: Spektakuläre Flucht vor der Polizei endet im Rhein Unter Drogeneinfluss lieferte sich im November des vergangenen Jahres ein 25-Jähriger eine wilde Verfolgungsjagd mit der Vorarlberger Polizei. Nun wurde er in Feldkirch verurteilt.

Unter Drogeneinfluss stürzte sich der Beschuldigte nach einer Verfolgungsjagd in den Rhein. Bild: PD

Den zwölften November des vergangenen Jahres werden die zwei Polizeibeamten, die damals in Dornbirn Dienst hatten, vermutlich nicht so schnell vergessen. Der Staatsanwalt trägt vor dem Bezirksgericht Feldkirch den Strafantrag vor, und der hört sich an wie das Drehbuch für einen Hollywood-Actionfilm. Ein 25-jähriger Mechaniker hatte Drogen, darunter Kokain, konsumiert. Als er in Dornbirn angehalten wurde, trat er aufs Gas. Mit über 130 Kilometern pro Stunde raste er den Beamten davon. Zweimal liess er es drauf ankommen und rammte den Dienstwagen. Trotz Schäden an beiden Fahrzeugen ging die Verfolgungsjagd weiter nach Dornbirn.

Auf die Gegenfahrbahn gekommen

Wieder riskierte der Flüchtige viel und legte absichtlich ein abruptes Bremsmanöver hin, sodass die Beamten mit ihrem Fahrzeug auffuhren. Wie durch ein Wunder wurde niemand verletzt. «Es war nebelig, dunkel, die Fahrbahn nass und rutschig», erläutert der Staatsanwalt nochmals, wie gefährlich die damalige Flucht war. In einem Moment war der Fahrer so schnell unterwegs, dass er selbst die Kontrolle über seinen Wagen verlor, ins Schlingern und auf die Gegenfahrbahn geriet. Ein ordnungsgemäss entgegenkommendes Fahrzeug musste auf den Strassenrand ausweichen, um eine Kollision zu verhindern.

In den Rhein gesprungen

Bei einer Tankstelle konnte das Fahrzeug endlich zum Anhalten gezwungen werden. Der Lenker und seine zwei Beifahrer flüchteten zu Fuss. Ein Beamter feuerte einen Schuss ins weiche Erdreich, doch der rasante Fahrer wollte immer noch nicht aufgeben. Schliesslich sprang er in seinem Drogenrausch in den Rhein. «Komm raus, bevor du da drin ertrinkst», zeigten sich die Beamten dann trotz allem milde. Vor Gericht gesteht der Angeklagte, dass er sich grob fahrlässig verhalten hatte. «Drogen verändern Menschen, sie tun Dinge, die sie sonst nie tun würden», sagt der Verteidiger im Plädoyer für ein mildes Urteil. 1440 Euro für eine ganze Reihe von Gesetzesverstössen werden verhängt. 7000 Euro hatte der Mann schon vor dem Vorfall an Strafgeldern offen, nun kommen noch rund 30 Anzeigen plus die verursachten Schäden dazu. «Sie haben grosses Glück, dass bei diesen waghalsigen Manövern niemand verletzt oder gar getötet wurde. Sie müssen Ihre Drogensucht in den Griff bekommen», appelliert der Richter. Der Angeklagte ist bereits in Drogentherapie. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.