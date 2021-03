LADENÖFFNUNGSZEITEN Sollen die Läden während der Pandemie am Samstag erst um 18 Uhr schliessen müssen? – der Kanton St.Gallen verwirft die Anfrage aus dem Detailhandel: «Wir haben zu wenig Interesse gespürt» «Längere Verkaufszeiten bringen kaum positive Effekte»: Zu diesem Schluss kommt der St.Galler Volkswirtschaftschef Beat Tinner nach einer Umfrage. Ein Präjudiz für die laufende Diskussion um liberalisierte Ladenöffnungszeiten sei das aber nicht.

Einkaufen in der Multergasse. Bild: Ralph Ribi

Am Samstagnachmittag eine Stunde länger bis 18 Uhr offen bleiben zu dürfen, das wünschen sich die verschiedenen in der Swiss Retail Federation und in der IG Detailhandel Schweiz organisierten Grossverteiler im Kanton St.Gallen in der Coronakrise. Das kantonale Gesetz über Ruhetage und Ladenöffnungszeiten aus dem Jahr 2004 sieht unter der Woche Öffnungszeiten von 6 bis 19 Uhr vor – am Samstag von 6 bis 17 Uhr. Neben Luzern und Bern ist bisher demnach auch im Kanton St.Gallen um 17 Uhr Schluss mit Shoppen – damit gehört St.Gallen zu den zurückhaltenden Kantonen.

Volkswirtschaftschef Beat Tinner. Bild: Benjamin Manser

Die St.Galler Stadtregierung hat allerdings per 1. Juni 2020 flexiblere Ladenöffnungszeiten von 6 bis 20 Uhr von Montag bis Samstag für die touristische Innenstadt definiert. In anderen Städten wie Lausanne, Basel, Genf, La Chaux-de-Fonds und Lugano schliessen die Läden schon heute später. Besonders liberal ist der Kanton Zürich: In Städten wie Zürich oder Winterthur dürfen die Läden auch am Samstag bis 23 Uhr geöffnet bleiben. Im Kanton Thurgau gilt: Öffnungszeit von Montag bis Samstag 6 bis 22 Uhr. «Der Kanton Appenzell Innerrhoden kennt keine eigene kantonale Regelung. Und wir sind auch mit dem Kanton Schwyz nicht konkurrenzfähig», sagt der St.Galler Volkswirtschaftschef Beat Tinner.

Nicht einmal alle Grossverteiler stehen dahinter

Das Volkswirtschaftsdepartement habe die Zweckmässigkeit «einer vorübergehenden, covid-19-bedingten Verlängerung der Ladenöffnungszeiten untersucht, indem wir bei den direktbetroffenen Detailhändlern und Verbänden eine offene Vernehmlassung gemacht haben», sagt Tinner.

«Das Ziel war zu prüfen, ob die Verlängerung in den Geschäften eine bessere Verteilung der Kundschaft bewirkt und ob die erlittenen Umsatzeinbussen abgeschwächt werden.»

Der Kanton hätte das befristet per Verfügung umgesetzt, betont der Volkswirtschaftschef.

Das Resultat war ernüchternd: «Zum Teil haben wir gar keine oder zurückhaltende Antworten erhalten.» Einzelne Unternehmen hätten klar deklariert, dass die Zeit, damit sich die Kunden an die verlängerte Ladenöffnungszeit gewöhnten, zu kurz sei. Die Gewerkschaften hätten nicht unerwartet die Verlängerung abgelehnt. Unter dem Strich sei aber bei allen eine grosse Zurückhaltung zu spüren gewesen, sagt Tinner:

«Angezweifelt wurde vor allem der Nutzen einer befristeten Lösung.»

Man sei daher zum Schluss gekommen, dass es sich nicht lohne, die Öffnungszeiten zu erweitern.

Keine Vorwegnahme auf die Liberalisierung der Ladenöffnungszeiten

Spielte der Wunsch, die Ladenöffnungszeiten im Kanton St.Gallen weiter zu liberalisieren, bei der Anfrage mit? «Das spielte wohl eine Rolle», sagt Tinner. Diese Prüfung sei aber keine Vorwegnahme auf die per Motion angestossene Liberalisierung der Ladenöffnungszeiten. Mitten in der Coronakrise haben die FDP- und die SVP-Kantonalpartei im Dezember 2020 die Debatte um längere Öffnungszeiten gestartet. Die beiden Parteien argumentierten, dass mit der Liberalisierung Geschäfte, die wegen der Pandemie darben, gegenüber dem Onlinehandel konkurrenzfähig würden.

Die Regierung werde eine entsprechende Gesetzesvorlage aufgrund des parlamentarischen Auftrags ausarbeiten, so Tinner.

«Ob ein gänzlicher Verzicht auf kantonale Ladenöffnungszeiten wie in den umliegenden Kantonen vollzogen wird, wird sich zeigen.»

Bisher sind im Kanton St.Gallen drei Vorlagen zu Verlängerungen der Ladenöffnungszeiten an der Urne gescheitert.