Kunst vom Plastik befreit

Das verhüllte Päckli beim Nüesch-Kreisel zog letzte Woche die Blicke auf sich. Am Donnerstag löste der Künstler Peter Federer die Spannung auf und zeigte sein verstecktes Werk. Es ziert als «Kunst am Bau» die Überbauung an der Widnauerstrasse.