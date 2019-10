Gastkommentar Kulturpolitik am Bodensee: Jeder kocht seinen eigenen Brei Vor zehn Jahren reiste Christoph Nix, der Intendant des Theater Konstanz, um den Bodensee, um auszuloten, ob man nicht länderübergreifende Kulturerlebnisse schaffen könnte. Das Vorhaben scheiterte.

Christoph Nix

Blick auf den Bühnenraum des Theaters Konstanz. (Bild: PD)

Vor knapp zehn Jahren bin ich mit dem damaligen Kulturbürgermeister von Konstanz Claus Boldt (CDU) um den See gefahren. In kleinen Etappen besuchten wir Stadt- und Landespolitikerinnen für Kultur. Unsere Feldforschung begann im Vorarlberg, den Kantonen St.Gallen, Thurgau, den Landkreisen Bodensee und Konstanz. Die Kulturbürgermeister und Kulturrätinnen, die Stadtpräsidenten und Referentinnen kamen aus allen politischen Lagern und hatten unterschiedlichen Einfluss. Allein die politische Vielfalt zu studieren, war eine Reise wert. Wir wollten aber mehr: Nämlich ausloten, ob man nicht gemeinsame Kulturerlebnisse schaffen könne, gar übergreifende Visionen entwickeln und dem Bodenseeraum die kulturelle Bedeutung zurückgeben, die er vom 8. bis zum 11. Jahrhundert gehabt hatte.

Christoph Nix. (Bild: PD)

In Bregenz lud uns die Landesregierung zum Essen ein, in St.Gallen gab es beim Stadtpräsidenten Wasser, in Überlingen bei Kulturbürgermeister Lutz frische Brötchen und in Friedrichshafen warme Worte. Wir waren uns einig mit der Kulturpolitik vor Ort, denn wir leben in einer der schönsten Gegenden Mitteleuropas: Vier Länder – Eidgenossen, Alemannen, Schwaben, Habsburger und Zugewanderte – ent­wickeln einen eigenen und gemeinsamen Kultursinn: Musik und Theater, Sinne und Sinnlichkeiten, Schmerz und Erotik, Spektakel und Kontemplation könnten Menschen zusammenführen. Bürgermeister Boldt und ich wollten provozieren, Ideen anstossen: eine internationale Tanzcompagnie aus Österreichern, Deutschen und Schweizerinnen ins Leben rufen, ein Kultur- oder Theaterschiff einweihen.

Wir stiessen auf freundliche Leute und guten Willen. Mehr aber auch nicht.

Nach zehn Jahren können wir sagen, dass nichts davon übrig geblieben ist. Jeder kocht den eigenen Brei, von der Formulierung einer Vision sind die kommunalen Entscheidungsträger, das Feuilleton, die Museumsdirektoren und Intendantinnen weit entfernt. Gibt es keine charismatischen Kulturpolitiker? Sind die Kultureinrichtungen wie die Internationale Bodenseekonferenz (IBK) oder das Bodenseefestival Schlafmützen oder zahnlose Tiger? Wussten Sie überhaupt, dass die IBK in Konstanz eine Geschäftsstelle mit sieben Mitarbeitern und eine Kulturkommission hat? Wer sitzt darin? Was machen die? Wussten Sie auch, dass die Baden-Württembergische Ministerin für Kultur noch nie am Bodensee im Theater war, der Landrat vom Bodenseekreis sich sogar weigern soll. Von all den Kulturpolitikerinnen der Region ist es ausschliesslich die Thurgauer SVP-Regierungsrätin Monika Knill, die regelmässig Kultureinrichtungen in Konstanz besucht. Gelegentlich kommt der Regierungspräsident von St.Gallen.

Im gleichen Sprachraum, aber durch den See getrennt, mit leblosen Institutionen und stummen Politikern wird deutlich: kein Interesse, keine Idee, zu wenig kulturelle Bildung.

Historische Münsterfestspiele, ein Komponistinnentreffen in Bregenz, in Überlingen ein Theaterschiff, eine Buchmesse in Kreuzlingen/Konstanz oder ein Museum der afrikanischen Avantgarde in Singen wären eine Ergänzung zur IT-Industrie in Friedrichshafen, dem dumpfen Wirtschaftsfaktor Tourismus und dem St.Galler Management-Think-Tank. Das historische Erbe der Mönche, von Gallus und Hermanus Contractus, bestand auch darin, eine Vision von der Geschichte der Menschheit zu haben. Und das, liebe Zeitgenossen, ist derzeit hier ziemlich auf den Hund gekommen.

Die Idee des Theaters Kon­stanz, ein grosses Schiff als Sinnbild einer gemeinsamen Erzählung des Bodensees und seiner Menschen zu inszenieren, wäre ein visionärer Anknüpfungspunkt einer grossen Bodensee-Kulturpolitik gewesen, die regional arbeitet und überregional wirkt: ein Zen­trum von Europa. Ein Schiff als Sinnbild – wie der Fisch im Evangelium, der Stern am Firmament für Sehnsucht, die Insel mitten im Meer für die Rettung Verzweifelter – das wären Bilder für einen inhaltlich bestimmten Kulturkongress aller vier Länder gewesen. Aber auf IBK und Bodenseefestival, die Kulturministerin in Stuttgart oder deutsche Kulturbürgermeister zu hoffen, wäre verhängnisvoll, wie das ­Märchen vom heissen Brei: Es käme nichts raus dabei.