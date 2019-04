Kultur im Schnelldurchlauf: Die meisten Besucher im St.Galler Stiftsbezirk bleiben nicht einmal eine Stunde Die HSG hat den Tourismus im St.Galler Stiftsbezirk unter die Lupe genommen. Die Studie zeigt: Über die Hälfte der Besucherinnen und Besucher kommt aus dem Ausland, und die meisten bleiben nur kurz. Dennoch bringt das Weltkulturerbe jährlich 14 Millionen Franken Wertschöpfung in die Region. Adrian Vögele

Der St.Galler Klosterbezirk. (Bild: Urs Bucher)

Die kulturelle Bedeutung des St.Galler Stiftsbezirks ist bekannt. Doch was bringt das Weltkulturerbe eigentlich aus wirtschaftlicher Sicht? Dazu haben Kanton, Stadt und Katholischer Konfessionsteil eine HSG-Studie in Auftrag gegeben. Jetzt liegen die Resultate vor. Unter anderem wurden Zahlungsströme untersucht und über 800 Besucherinnen und Besucher befragt, wie es in einer Medienmitteilung des Vereins Weltkulturerbe Stiftsbezirk heisst.

Annähernd 60 Prozent der Gäste kommen aus dem Ausland. Die Deutschen sind mit Abstand die grösste Besuchergruppe, viele Gäste reisen zudem aus Asien und Amerika an. National betrachtet sind vor allem die Ostschweizer im Stiftsbezirk zahlreich, die Westschweizer sind eher schwach vertreten.

Gäste kaufen eher wenig ein

Rund 60 Prozent der Gäste sind Tagesbesucher, nur knapp ein Drittel übernachtet in St.Gallen und Umgebung. Auffällig ist, dass die Besucher im Durchschnitt weniger als eine Stunde im Stiftsbezirk verweilen. Meist besichtigen sie die Stiftsbibliothek und die Kathedrale.

Ein Tagesbesucher gibt gemäss Studie im Schnitt 80 Franken aus, bei Übernachtungsgästen sind es 195 Franken. Die Einkaufsaktivitäten liegen allerdings unter den schweizeweiten Vergleichswerten im Städtetourismus.

140 Vollzeitstellen in der Region St.Gallen

Die Budgets von Stiftsbibliothek, Stiftsarchiv und Kathedrale betrugen im Jahr 2017 rund 7,7 Millionen Franken. Für die Agglomeration St.Gallen ergibt sich daraus ein Kaufkraftzufluss von 17,5 Millionen Franken. Die regionale Wertschöpfung beträgt etwa 14 Millionen Franken. Das Steueraufkommen durch den Tourismus im Stiftsbezirk wird auf 1,5 bis 2,3 Millionen geschätzt. Die Wertschöpfung im Stiftsbezirk löst laut der HSG-Studie einen Beschäftigungseffekt von 140 Vollzeitstellen in der Region St.Gallen aus.

Der Verein Weltkulturerbe Stiftsbezirk will nun die Wertschöpfung pro Gast weiter erhöhen und hat unter anderem «zahlungskräftigere Besuchersegmente» im Visier. Auch soll die Gäste-Auslastung des Stiftsbezirks gleichmässiger werden. Zu den Massnahmen zur Steigerung der Attraktivität des Weltkulturerbes gehört auch die neue Dauerausstellung mit dem Original des St.Galler Klosterplans, die am Wochenende eröffnet wird.