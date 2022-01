Kultur Die Rorschacher Eventlocations Kleberei und Treppenhaus bereiten sich mit Eifer auf die neue Saison vor Die Kleberei auf dem Feldmühleareal und das Treppenhaus an der Kirchstrasse starten voraussichtlich ab März wieder mit Konzerten und Events.

Ab März sind in der Kleberei auf dem Feldmühleareal wieder Konzerte und Veranstaltungen geplant. Hier der Jazz Jam des Ostschweizer Jazz Kollektivs im August 2020. Bild: PD

Rorschach befindet sich kulturell derzeit noch tief im Winterschlaf. Doch schon im März starten das Treppenhaus an der Kirchstrasse und die Kleberei auf dem Feldmühleareal beim Stadtbahnhof in die neue Saison, vorausgesetzt die pandemische Lage hat sich bis dahin nicht verschlechtert.

Kleberei setzt weiterhin auf Schweizer Künstler

«Wir leben seit zwei Jahren damit», sagt Richard Lehner, Mitinitiant des Programms in der Kleberei. Die ungewisse Lage hindere ihn mittlerweile nicht mehr an der Planung, das Sicherheitskonzept werde laufend angepasst. Die Planungen für die neue Saison laufen auf Hochtouren. Ausserdem sei man im Gespräch mit dem Grundeigentümer, bis wann das Gelände benutzt werden dürfe. Das Feldmühleareal soll früher oder später überbaut werden, wann genau ist noch nicht klar.

Bezüglich Programm sei im Moment noch nichts spruchreif. Lehner verrät aber vorab:

«Es wird wieder einen bunten Mix aus Musik, Tanz, sofern möglich, Theater, Literatur und Performance geben.»

Dies habe sich in den vergangenen drei Jahren bewährt. Weiterhin setze man auf lokale und regionale Künstlerinnen und Künstler, vereinzelt seien auch überregional bekannte Acts geplant. Im vergangenen August war beispielsweise die Berner Rapperin Steffe La Cheffe zu Gast in Rorschach.

Zwischenlösung mit Dart, Töggelikasten und Lounge

Samuel Baumman, Geschäftsführer der Café Bar Treppenhaus. Bild: Jolanda Riedener

Im Treppenhaus hätte die Eventsaison eigentlich schon früher begonnen, aufgrund der verschärften Regeln wurden aber alle Konzerte bis Ende Februar abgesagt oder verschoben. «Im Konzertsaal haben wir für die freie Zeit eine Lounge eingerichtet, es hat eine Dartscheibe, Töggelikasten und eine Schachecke mit Sofas», sagt Treppenhaus-Geschäftsführer Samuel Baumann. Er freut sich auf diverse Highlights, beispielsweise das 1000-Tage-Treppenhaus-Fest am 9. April, das eigentlich schon im Dezember hätte stattfinden sollen. Ausserdem veranstaltet das Treppenhaus-Team zwei Konzerte in der neuen Eventhalle Industrie 36: Die Band Panda Lux, die ihre Wurzeln in Rorschach hat, sowie die Berner Hip-Hop-Band Chlyklass treten auf.

Die Planung von Konzerten sei derzeit aber ein Abwägen und Abwarten. Entweder seien Konzerte aufgrund der Massnahmen nicht möglich oder nur mit Auflagen, sagt Baumann.

«Dann melden sich meist die Bands oder Agenturen bei uns. Vor leeren Rängen zu spielen ist logischerweise nicht cool und auch imagetechnisch nicht so klug.»

Die Lockdowns hat das Treppenhaus-Team genutzt, um die Location aufzufrischen, unter anderem wurde die Bar neu gestrichen. Momentan sei man daran, die Gartenwirtschaft beim Kirchplatz auszubauen. «Wir haben eine Baubewilligung eingereicht, um ein permanentes Dach zu bauen», sagt Baumann. Ausserdem seien grosse Sonnenschirme und eine Freiluftbar geplant, sodass auch draussen Gäste bedient werden können.