Kürzere Reisezeiten Schnellzughalt in Wil statt am Flughafen: Gewagtes St.Galler Fahrplankonzept fällt beim Bund durch Schnellere Zugverbindungen nach Zürich – und zwar schon bevor der Bahnausbau 2035 realisiert ist: Das verlangte der Kanton St.Gallen. Jetzt hat der Bund das Konzept abgelehnt.

Aufspringen auf die schnellen Züge nach Zürich: Wil hätte vom vorgeschlagenen Fahrplan stark profitiert. Bild: Tobias Garcia

Die Reisezeit zwischen St.Gallen und Zürich soll sinken: Das ist seit jeher eine zentrale Forderung der Ostschweiz, wenn es um den Bahnausbau geht. Die schnellste Verbindung dauert heute 59 Minuten – es ist der Intercity 5 mit Halt in Winterthur und Zürich-Flughafen. Ab 2035, wenn der Brüttener Tunnel zwischen Winterthur und Bassersdorf gebaut ist, soll die Strecke in 53 Minuten zu schaffen sein. Das Ausbaupaket 2035 sieht zudem diverse weitere Angebotsverbesserungen für die Ostschweiz vor.

Dem Kanton St.Gallen dauert es bis dahin aber zu lange. Er reichte Ende 2020 beim Bundesamt für Verkehr (BAV) ein Fahrplankonzept für die Übergangszeit ab 2025 ein. Der brisanteste Vorschlag darin: Die Reisezeit von und nach Zürich soll bereits ohne Brüttener Tunnel reduziert werden. Hierfür sollen die schnellen Züge nicht mehr in Zürich-Flughafen halten – dafür in Wil. Was insbesondere auch für das Fürstenland bessere Anschlüsse nach Zürich mit sich bringen würde.

Andere Kantone kündigten Widerstand an

Diese Idee warf im vergangenen Jahr Wellen bis über die Ostschweiz hinaus. Andere Kantone fürchteten um ihre Bahnverbindungen zum Flughafen. Hans Ruedi Rihs, Leiter der Sektion öffentlicher Verkehr des Kantons Aargau, sagte damals gegenüber unserer Zeitung:

«Es erstaunt uns, wenn eine Region eine ihr zugesagte Verbesserung ihrer Bahnverbindungen durch ein aufwendiges Bauwerk schon zehn Jahre vorher zu Lasten anderer Regionen realisieren will.»

Und: Der Kanton Aargau werde seine Direktverbindungen zum Flughafen «vehement verteidigen». Beim Kanton Solothurn hiess es: «Uns ist die direkte Anbindung der Solothurner Bahnhöfe an den Flughafen Zürich ein wichtiges Anliegen. Wir sind zuversichtlich, dass diese weiterhin mit einem adäquaten Angebot bestehen bleibt.»

«Nicht umsetzbar»: Bund lehnt St.Galler Idee ab

Jetzt ist klar: Der St.Galler Vorschlag fällt durch. «Das vom Kanton St.Gallen vorgeschlagene Fahrplankonzept ist nicht umsetzbar», heisst es in einer Mitteilung des Volkswirtschaftsdepartements vom Freitag. Zu diesem Schluss seien die Experten der SBB gekommen, welche das Konzept im Auftrag des BAV geprüft hätten.

Als Grund werden die umfangreichen Bauarbeiten zwischen Zürich und Winterthur genannt, die dann eben ab 2035 bessere Verbindungen ermöglichen sollen. «Das wichtigste Bauwerk ist der Brüttener Tunnel. Dieser muss ins bestehende Netz integriert werden.» Dies erfordere massive Umbauten in den Bahnhöfen Wallisellen, Bassersdorf, Dietlikon und Winterthur:

«Die Arbeiten dauern gut zehn Jahre und werden im besten Fall bis im Jahr 2035 abgeschlossen.»

Während dieser Bauarbeiten könnten nicht immer alle Gleise benutzt werden, heisst es in der Mitteilung weiter. «Die Kapazitäten für den Fernverkehr und die S-Bahnen sind eingeschränkt.» Die vom Kanton St.Gallen angedachten zusätzlichen Verbindungen «können so nicht gefahren werden».

Und natürlich spielen auch die oben erwähnten Bedürfnisse anderer Regionen eine Rolle: Laut den Experten hat sich gezeigt, «dass die vorgeschlagenen Verkehrszeiten der Fernverkehrszüge in Richtung Ostschweiz noch nicht kompatibel sind mit den Fahrplanstrukturen westlich von Zürich».

Betroffene Kantone wollen jetzt gemeinsam vorgehen

Ganz überraschend kommt diese Absage an die Ostschweiz nicht. Bereits im vergangenen Jahr hatte Patrick Ruggli, Leiter des St.Galler Amts für öffentlichen Verkehr, angedeutet, dass mit Widerstand gegen das Fahrplankonzept zu rechnen sei. Die SBB würden vermutlich darauf hinweisen, dass dieses nur mit dem Brüttener Tunnel zu fahren sei: «Da sind wir in einer schlechten Position. Unsere Studie besagt aber, dass das auch ohne Tunnel geht, jedoch mit gewissen Anpassungen.»

Wie geht es jetzt weiter? Der Bund, die betroffenen Kantone und die Bahnunternehmen hätten vereinbart, die Fahrpläne während der Bauphase zwischen Zürich und Winterthur «gemeinsam festzulegen und zu koordinieren», heisst es in der Mitteilung des Kantons St.Gallen. «Die Arbeiten dazu starten in diesem Jahr. Ob und wie die Fahrpläne zwischen Zürich, Wil und St.Gallen angepasst werden, ist zurzeit noch offen.»