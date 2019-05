Kündigung, Verweis und Offenlegung: Die HSG zieht erste Konsequenzen aus dem Spesenskandal Der Universitätsrat der HSG hat im Disziplinarverfahren zum Spesenfall einen Entscheid gefällt. Ein Dozent erhält einen schriftlichen Verweis, bei einem zweiten Dozenten ist das Disziplinarverfahren wegen eines Rechtsmittelverfahrens noch offen. Peter Sester, der mutmassliche Hauptprotagonist der Spesenaffäre, hat zudem seinen Rücktritt eingereicht. Noch hängig ist das strafrechtliche Verfahren gegen ihn. Tim Naef

Die HSG präsentiert die ersten Ergebnisse zum Spesenskandal. (Bild: Adriana Ortiz Cardozo)

Im Fall eines nicht genannten Dozenten hat der Universitätsrat einen schriftlichen Verweis ausgesprochen. Als Grund nennt die Universität «Pflichtverletzungen bei der Einhaltung des Spesenreglements». Genauer gehe es um Zweitvisierung. Diese habe zum Ziel, die Berechtigung von Spesenbezügen zu überprüfen. «Dieser Pflicht ist der betreffende Dozent nur ungenügend nachgekommen», schreibt die HSG in einer Medienmitteilung. Der Sachverhalt und die Massnahme seien vom Dozenten akzeptiert worden.

In einem zweiten Fall habe der Schlussbericht ebenfalls Pflichtverletzungen eines Dozenten ergeben. «Aufgrund hängiger Rechtsmittelverfahren ist dieses Disziplinarverfahren noch nicht erledigt.»

Kündigung von Peter Sester und Offenlegung des Berichts

Beim Hauptprotagonisten der Spesenaffäre, Peter Sester, gibt die HSG bekannt, dass dieser per 31. Januar 2020 von seinem Professorenamt zurücktreten wird. Das Disziplinarverfahren sei aufgrund des laufenden Strafverfahrens weiterhin sistiert. Allfällige Rückzahlungsforderungen könnten im laufenden Strafverfahren geltend gemacht werden.

In einem weiteren Schritt hat die Universität St.Gallen beschlossen, den Kurzbericht über die Erkenntnisse aus der Administrativuntersuchung gegen das Institut für Finanzwissenschaft, Finanzrecht und Law and Economics (IFF-HSG) offenzulegen. Dieser könne auf Anfrage bei der Universität St.Gallen (kommunikation@unisg.ch) bezogen werden. «Der vollständige Bericht kann aufgrund des laufenden Strafverfahrens nicht offengelegt werden», heisst es in der Mitteilung weiter.

Zum Hintergrund und zu den Folgen der Administrativuntersuchung

Im Zusammenhang mit dem im Frühling 2018 intern aufgedeckten Spesenfall untersuchte die vom Universitätsrat eingeleitete Administrativuntersuchung Spesenbezüge am Institut für Finanzwissenschaft, Finanzrecht und Law and Economics.

Den Schlussbericht dieser Untersuchung habe der Unirat im November 2018 beraten und ihn danach an die Disziplinarkommission der st.gallischen Staatsverwaltung zur weiteren Bearbeitung der drei in der Zwischenzeit eröffneten Disziplinarverfahren übergeben.

Im Januar 2019 beschloss der Universitätsrat nach einer vertieften Abklärung der Ergebnisse des Schlussberichts der Administrativuntersuchung, umgehend Strafanzeige gegen Peter Sester einzureichen. Das entsprechende Disziplinarverfahren wurde bis zum Abschluss des Strafverfahrens sistiert, und Sester wurde mit sofortiger Wirkung von sämtlichen Aufgaben an der HSG entbunden.