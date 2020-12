Kritik «Warnsignale wurden ignoriert»: SP ist frustriert über die späte Einsicht der St.Galler Regierung Nachdem Regierungspräsident Bruno Damann den St.Galler Coronakurs hinterfragte, fühlt sich die SP in ihren Forderungen bestätigt. Sie sagt: «Diese Entwicklung war absehbar.» Kritik sei in den vergangenen Wochen ungehört verpufft.

Kursumschwung im Pfalzkeller: Regierungspräsident Bruno Damann spricht sich am Dienstag für schärfere Massnahmen aus. Bild: Ralph Ribi

Von rebellisch hin zu reumütig: Regierungspräsident Bruno Damann hat in den vergangenen Wochen einen Salto rückwärts gemacht. Während er Ende Oktober noch medienwirksam auf Veranstaltungen mit bis zu 10'000 Zuschauern beharrte, gibt er sich nun kleinlaut. «Wir haben zu spät reagiert», gesteht er am Rande der Pressekonferenz vom Dienstag ein. Und: Könnte er zurück in die Vergangenheit reisen, er würde wohl restriktiver reagieren.

Dieser Stimmungsumschwung in der Pfalz brüskiert die St.Galler SP, die sich ihrerseits seit Wochen für einen restriktiveren Kurs stark macht. In einem offenen Brief kritisierte sie die Haltung der St.Galler Regierung Ende Oktober mit den Worten:

«Die Regierung hat mit Massnahmen nur sehr zögerlich reagiert, um sich dann, als der Bund wegen der stark ansteigenden Fallzahlen neue Vorgaben gemacht hat, darüber öffentlich zu empören und medial begleitet Vorwürfe zu erheben.»

Sie forderte rasches und konsequentes Handeln der Regierung zusammen mit rascher und unbürokratischer Hilfe für jene, welche von den Massnahmen direkt betroffen sind.

Die Kritik verhallte ungehört

SP-Fraktionspräsidentin Bettina Surber in der Novembersession. Bild: Benjamin Manser

Ohnmächtig, fühle sie sich, sagt jetzt SP-Fraktionspräsidentin Bettina Surber. Jegliche Kritik an der Regierung sei ungehört verpufft und nun zeige sie sich ob St.Gallens unrühmlicher Rolle als Corona-Hotspot verblüfft. Sie sagt:

«Diese Entwicklung war absehbar; Warnsignale wurden ignoriert.»

Insbesondere das Pingpong zwischen Bund und Kanton stösst der SP sauer auf. Die finanzielle Perspektive stehe stark im Vordergrund, heisst es im Brief an die Regierungsadresse. «Möglichst keine Einschränkungen dürfen angeordnet werden und wenn doch, dann soll der Bund über die Ausrufung der besonderen Lage diese verantworten, um auch finanziell für entstandene Ausfälle der Wirtschaft leistungspflichtig zu werden.» Bettina Surber fordert denn auch jetzt, solidarisch durch die Krise zu gehen und nicht Kosten hin und her zu schaufeln.

Restaurants, Läden und Altersheime im Fokus

Die späte Einsicht Bruno Damanns sei zwar wichtig für die Akzeptanz in der Bevölkerung, nun müssten aber Massnahmen folgen, sagt Bettina Surber mit Blick auf die Gastronomie und den Detailhandel. Zudem fordert sie erhöhte Schutzmassnahmen in den Altersheimen, wo das Coronavirus im Kanton unverhältnismässig viele Todesopfer gefordert hat.

Die Massnahmen müssten aus Sicht der SP an entsprechende Hilfspakete geknüpft sein. Nach aller Kritik spricht sie auch ein verhaltenes Lob aus: Mit der am Dienstag verkündeten Härtefallverordnung gehört der Kanton schweizweit zu den Vorreitern. Allerdings fordert sie die Regierung auf, die vorgesehenen Mittel von 22,6 Millionen Franken zu erhöhen. Zudem bemängelt sie, dass Härtefallgesuche für Kleinstbetriebe und Einzelfirmen nicht vorgesehen sind.