Kritik an Arbeitsbedingungen für junge Forscher an der HSG: Regierung beschwichtigt Jeder vierte Doktorand an der HSG ist mit seinen Arbeitsbedingungen unzufrieden. Die Regierung sieht aber keinen dringenden Handlungsbedarf. Den Nachwuchs-Akademikern an der Uni gehe es «grundsätzlich gut». Adrian Vögele

(Bild: Urs Bucher)

Die wenigsten Akademiker, die an der Universität St. Gallen arbeiten, sind Professoren. Über 1300 Leute, mehr als 90 Prozent des wissenschaftlichen Personals, gehören dem sogenannten Mittelbau an – Doktoranden, Assistenten, Dozenten und so weiter. Der Mittelbau fordert mehr Einfluss auf Entscheidungen innerhalb der Uni und bessere Arbeitsbedingungen. So ergab eine interne Umfrage, dass 23 Prozent der Doktorandinnen und Doktoranden mit den Bedingungen nicht zufrieden sind. Im Senat, dem obersten akademischen Organ, ist der Mittelbau mit acht Personen vertreten, gegenüber den etwa hundert ordentlichen Professoren – eine «fast schon groteske Untervertretung», wie Mittelbau-Präsident Erik Hofmann sagte.

Das Thema hat auch die Politik erreicht. Im Kantonsparlament verlangte die SP-Grüne-Fraktion Antworten von der Regierung. Im Hinblick auf das neue Universitätsgesetz seien die Strukturen, Machtverhältnisse und Arbeitsbedingungen des akademischen Personals zu hinterfragen. Die Linke wollte insbesondere wissen, ob die Regierung bereit sei, die Position des Mittelbaus zu stärken. Die Regierung antwortet ausweichend. Die Frage werde im Rahmen der Gesetzesrevision geprüft. Ein Vertreter des Mittelbaus sei Mitglied im Projektteam und in der Arbeitsgruppe «Governance und Personalrecht». Somit könne der Mittelbau seine Anliegen von Beginn weg einbringen.

Zustand des Mittelbaus: «Grundsätzlich gut»

Die Regierung geht mit SP und Grünen einig, dass der Mittelbau das Rückgrat jeder Universität darstelle. Die über 1300 Wissenschafter an der HSG würden sich «engagiert und mit grossem Wissen» für die Uni einsetzen. Da es sich aber um eine äusserst heterogene Gruppe akademischer Positionen handle, seien «pauschalisierte Aussagen» schwierig. Dennoch lässt die Regierung durchblicken, wie sie zum Thema steht: Sie schätzt die Stellung des HSG-Mittelbaus im Vergleich mit anderen Universitäten «grundsätzlich als gut» ein, wie es in der Interpellationsantwort heisst. Das zeige sich beispielsweise daran, dass verschiedene Ständige Dozenten in St. Gallen geblieben seien, obwohl sie Angebote für Professuren an anderen Universitäten im Ausland gehabt hätten. Ständige Dozenten gehören allerdings innerhalb des Mittelbaus zur oberen Liga – im Vollamt verdienen sie zwischen 120 000 und 163 000 Franken pro Jahr. Bei Doktorierenden liegt der Lohn zwischen 47 000 und 90 000 Franken. Sie sind laut Regierung in 70-Prozent-Pensen angestellt, damit 30 Prozent für die Doktorarbeit übrig bleiben. Gemäss Mittelbau-Präsident Hofmann gibt es jedoch auch viele Doktoranden, die in 35-Prozent-Verträgen angestellt seien.

Keine Meinung zur Machtverteilung

Zu den konkreten Machtverhältnissen an der HSG macht die Regierung keine wertende Aussage – auch nicht zur Feststellung der SP-Grünen-Fraktion, es gebe eine grosse Kluft zwischen den ordentlichen Professoren und dem übrigen akademischen Personal. Die Doktorandenumfrage, die einen Monat vor der Regierungsantwort publik wurde, bleibt unerwähnt. Dort gaben 38 Prozent der Befragten an, ihre Betreuungsperson nutze ihre Machtposition aus. Der Mittelbau formulierte auf Basis der Umfrage eine Reihe von Empfehlungen. Die Universitätsleitung will diese bis Frühjahr 2020 in sämtlichen Gremien besprechen und über weitere Schritte entscheiden.