Kriminalität Neue Betrugsmasche: Auch jüngere Generationen betroffen – Kantonspolizei St.Gallen gibt Verhaltenshinweise Die Kantonspolizei St.Gallen warnt vor einem neuen Betrugsvorgehen. Personen werden angerufen und aufgefordert, mittels E-Banking selber Geld zu verschieben oder der Täterschaft den Fernzugriff auf den Computer zu gewähren.

Die Täterschaft versucht mittels Lügengeschichten das Vertrauen der Personen zu erschleichen. Symbolbild: Kantonspolizei St.Gallen

(kapo/evw) Die Telefonbetrüger lassen sich stets neue dreiste Vorgehensweisen einfallen. Während sie in der vergangenen Zeit versuchten, sich als Enkel in einer Notlage oder als falscher Polizist auszugeben, ist laut einer Medienmitteilung der Kantonspolizei St.Gallen im Moment eine neue Betrugsmasche auffällig: Die Täterschaft versuche nicht nur mittels Lügengeschichten das Vertrauen von älteren Person zu erlangen, sondern rufe nun auch jüngere Generationen an.

Sie geben sich dabei als Polizisten oder Bankbeamte aus. Die Betrüger versuchen ihre Opfer dazu zu bringen, ihnen den Fernzugriff auf deren Computer zu ermöglichen. Dies gelinge entweder mit dem Erfragen von Benutzernamen und Passwörtern oder durch die Installation von Software. Dadurch gelangen sie auf die Konten der Opfer und überweisen direkt hohe Geldbeträge ins Ausland.

Dunkelziffer um einiges höher als die bekannten Fälle

Allein im Jahr 2020 haben im Kanton St.Gallen falsche Polizisten gemäss Communiqué rund 290 Mal versucht, mittels Vortäuschung von falschen Tatsachen Geld von älteren Personen zu erlangen. In acht Fällen seien die Täter dabei erfolgreich gewesen und erbeuteten insgesamt über 320'000 Franken.

Im Jahr 2021 sei es bereits zu 67 Delikten dieser Art gekommen, wobei es meist bei Versuchen geblieben sei. In einem Fall konnten die Täter allerdings 40'000 Franken ergaunern. Bei den angegebenen Zahlen handle es sich um die gemeldeten Fälle. Die Dunkelziffer dürfte um einiges höher sein, da die Kantonspolizei St.Gallen laut Mitteilung von etlichen nicht gemeldeten Vorfällen ausgeht.

Die Kantonspolizei St.Gallen bittet dringend darum, wachsam zu sein. Weder Polizisten noch Bankangestellte oder andere vertrauenswürdige Berufsleute erfragen telefonisch Passwörter oder sonstige Zugangsdaten für den Computer. Zur besser Erkennung von bösen Absichten sind folgende Informationen zu beachten.

Verhaltensempfehlungen der Polizei

Verhaltensempfehlungen der Kantonspolizei St.Gallen in Bezug auf das neue Phänomen:

Die Polizei fordert nie auf, Geld bei einer Bank oder einem Finanzinstitut abzuheben.

Die Polizei fordert ebenso nie auf, Geld aus Sicherheitsgründen in einen anderen Kanton oder gar ins Ausland zu bringen.

Die Polizei verlangt nicht, dass man ihr Geld, Schmuck oder andere Wertgegenstände aushändigt oder irgendwo hin bringt.

Die Polizei fordert oder empfiehlt nie, Geld via E-Banking auf ein bestimmtes Konto zu überweisen, schon gar nicht ins Ausland.

Die Polizei verlangt nie, dass Sie das laufende Telefongespräch nicht beenden oder unterbrechen dürfen.

Lassen Sie sich nicht von der auf dem Telefondisplay angezeigten Rufnummer irreführen. Diese kann von der Täterschaft verfälscht werden.

Weitere Hinweise: