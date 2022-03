Krieg in der Ukraine Kanton St.Gallen bereitet sich auf Ukraine-Flüchtlinge vor – Schutzplätze für Bevölkerung werden regelmässig überprüft In der Schweiz haben erste Personen aus der Ukraine Zuflucht gesucht. Der Kanton St.Gallen bereitet sich auf die Ankunft weiterer Geflüchteter vor. Kanton und Gemeinden überprüfen zudem die bestehenden Strukturen im Bevölkerungsschutz regelmässig. Für jede Einwohnerin und für jeden Einwohner existiert ein Schutzplatz.

Flüchtlinge kommen in Deutschland an. Auch in der Schweiz haben die ersten Ukrainer Zuflucht gesucht. Bild: Keystone

Derzeit fliehen hunderttausende Menschen aus der Ukraine in andere Länder. Auch in der Schweiz haben erste Personen aus der Ukraine Zuflucht gesucht. Wie es in einer Medienmitteilung des Kantons St.Gallen heisst, bereitet sich der Kanton auf die Ankunft weiterer Geflüchteter aus der Ukraine vor. In die Planung miteinbezogen seien auch die Gemeinden. Zur Planung gehöre in erster Linie die Frage, wie man die vorhandenen Strukturen zur Unterbringung kurzfristig erweitern könne. «Bezugsbereit sind derzeit drei Zivilschutzanlagen mit insgesamt 400 Betten. Die bestehenden kantonalen Asylzentren sind aktuell zu rund 80 Prozent belegt», heisst es in der Mitteilung weiter.

Kanton und Gemeinden planen Kapazitätserweiterungen

Falls es zu grossen Flüchtlingsbewegungen in die Schweiz komme und die Personen aus der Ukraine Asyl in der Schweiz beantragen würden, reichten diese Kapazitäten aber nicht aus. Die Vereinigung St.Galler Gemeindepräsidentinnen und Gemeindepräsidenten (VSGP) und der Kanton koordinieren gemäss Mitteilung derzeit Kapazitätserweiterungen für Zentren im ganzen Kanton. Der Kanton stehe in engem Austausch mit den zuständigen Bundesstellen.

Wie es weiter heisst, melden sich auch Private, die eigene Unterkünfte anbieten möchten. «Private Unterkünfte sind zwar derzeit nicht notwendig. Für den Fall aber, dass die Flüchtlingszahlen deutlich steigen, ist eine Übersicht von privaten Angeboten sinnvoll», heisst es in den Informationen des Kantons. Wer für diesen Fall leere Wohnungen und Häuser anbieten möchte, könne sich bei den Sozialen Diensten der jeweiligen Gemeinde melden. Nicht gut geeignet seien einzelne freie Zimmer.

Bevölkerungsschutz und Jodtabletten

Einige Einwohnerinnen und Einwohner würden sich um die eigene Sicherheit sorgen und beim Kanton anfragen, ob genügend Schutzplätze und Medikamente vorhanden seien. «Der Kanton nimmt diese Sorgen ernst. Für jede Einwohnerin und für jeden Einwohner existiert ein Schutzplatz.» Würde der Bundesrat den Bezug der Schutzräume anordnen, würde der Kanton die Zuweisung kommunizieren. Auch seien ausreichend Jod-Tabletten vorhanden und die Verteilung sei sichergestellt. «Der Bevölkerungsschutz im Kanton ist somit gewährleistet. Es sind keine Massnahmen der Bevölkerung notwendig», heisst es abschliessend in der Mitteilung. ‹(pd/red)›