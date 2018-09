Zweimal rückt die Rega aus am Motocross Amriswil Glück und Unglück liegen im Motocross manchmal nahe beieinander. Das erfuhr das Schweizer Seitenwagen-Duo Marco Boller/Marius Strauss in Amriswil am eigenen Leib. Lukas Gerzner

Marco Boller und sein Thurgauer Beifahrer Marius Strauss waren bis zum verhängnisvollen dritten Lauf gut unterwegs. (Bild: Reto Martin)

Zuerst zum Glück: «Amriswil ist mein Lieblingsrennen», sagte Marius Strauss vor dem gestrigen EM-Lauf am 57. Amriswiler Motocross. Der Lokalmatador aus Salmsach hat als Unternehmer und Restaurantbesitzer gute Verbindungen in der Region und kennt viele Zuschauer, da er nur zehn Minuten von der Rennstrecke entfernt wohnt. Als Beifahrer ist er im Rennen für die Gewichtsverlagerung zuständig, während Fahrer Marco Boller die Linie für den Parcours wählt.

«Ein gutes Team zu sein, ist entscheidend», sagte Strauss. «Wir sind gute Freunde und machen auch als Familien viel gemeinsam.» Vor heimischem Publikum entschied das Duo, das schon seit drei Jahren gemeinsam unterwegs ist, den ersten von drei Läufen für sich. Die Euphorie über diesen Sieg war bei den 4000 Zuschauern stark bemerkbar. Auch im zweiten Lauf zeigten sich die in der EM-Wertung an dritter Stelle liegenden Schweizer sehr kämpferisch. Sie beendeten das Rennen auf Rang zwei, hinter den in der Gesamtwertung führenden Niederländern Frank Mulders und Henry Wiel.

30 Meter nach dem Start kommt's zum Crash

Doch nun zum Unglück: Zwar gingen die beiden Schweizer auch im dritten Lauf als erstes Duo aus den Startlöchern, doch nach 30 Metern kam es zum Kontakt mit einem deutschen Wagen, was eine Massenkarambolage zur Folge hatte. Dabei verletzte sich Boller am Arm, der Thurgauer Strauss musste gar mit der Rega ins Spital geflogen werden. Über seinen genauen Zustand gab es bis Redaktionsschluss keine weiteren Informationen. Sicher ist: Am EM-Finale in einer Woche in Holland werden Boller/Strauss nicht an den Start gehen können, den EM-Podestplatz damit nicht halten können.

Der dritte Lauf in Amriswil wurde nochmals gestartet. Erste und somit auch Tagessieger wurden die EM-Leader Mulders/Wiel. Schon am Samstag hatte es einen Unfall gegeben, bei dem die Rega zum Einsatz kam. «Im Sport kommen diese Dinge vor», sagte Bruno Siegenthaler, Presseverantwortlicher des Motocross Amriswil. «Einige Leute verstehen nicht, dass wir das Programm straff weiterziehen müssen. Doch bei Dämmerung wird es mit den Sichtverhältnissen gefährlich.»

Grandiose Aufholjagd von Andy Baumgartner

Ansonsten konnten sich die Thurgauer nicht so in Szene setzen wie in anderen Jahren. Andy Baumgartner gewann das erste Rennen der zusammengenommen Master MX1- und MX2-Kategorie und zeigte im zweiten Lauf eine Aufholjagd vom 33. auf den vierten Schlussrang.