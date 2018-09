Kommentar

Zwei Monate Geduld

In der Thurfeldsiedlung haben am Mittwochnachmittag die Abbrucharbeiten begonnen. Der Abbruch ist rechtskräftig, doch gleichzeitig hat das Weinfelder Parlament die Initiative zum Schutz der Arbeitersiedlung für gültig erklärt. TZ-Redaktor Mario Testa schreibt in seinem Kommentar, dass in dieser verzwickten Situation etwas mehr Fingerspitzengefühl gut gewesen wäre.