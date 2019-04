Zwei Kandidatinnen für die Kreuzlinger Schulbehörde: Eine Christdemokratin und eine Grüne Für die Ersatzwahl am 19. Mai für den zurücktretenden Toni Waltisberg bewerben sich zwei Frauen: Eva Dal Dosso-Bartmann und Brigitta Engeli. Nicole D'Orazio/Urs Brüschweiler

Eva Dal Dosso-Bartmann und Brigitta Engeli-Sager kandidieren für die Sekundarschulbehörde. (Bilder: PD)

Toni Waltisberg hatte seinen Rücktritt aus der der Sekundarschulbehörde per 31. Juli bekanntgegeben. Die CVP-Ortspartei nominiert für die Ersatzwahl vom 19. Mai Eva Dal Dosso-Bartmann, wie sie mitteilt. Die CVP möchte ihren Sitz mit einer erfahrenen Kandidatin verteidigen. Eva Dal Dosso-Bartmann wohnt derzeit in Weinfelden und ist dort seit 2010 Mitglied der Primarschulbehörde. Sie wird mit ihrer Familie per 1. Juli nach Kreuzlingen umziehen. Die Familienfrau und Mutter von drei Kindern war mit den Geschehnissen um den Rücktritt des ehemaligen Schulpräsidenten in keiner Weise befasst und könne in der Behörde unbefangen mitgestalten, schreibt die CVP.

Die zweite Kandidatin ist Brigitta Engeli-Sager aus Kreuzlingen. «Das Schulthema interessiert mich als dreifache Mutter», sagt sie. Auch von ihrem Hintergrund als Psychologin beim Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst her. «Ich habe mir schon länger überlegt, mich in der Schule zu engagieren. Noch bevor die Sache um den Rücktritt von René Zweifel passiert ist.» Als Vertreterin der Grünen sei sie in engem Kontakt mit der Freien Liste, die grosse Kritik am Vorgehen der Schulbehörden geübt hat. «Meine Kandidatur ist aber kein Protest. Es geht darum, Verantwortung zu übernehmen.» Zudem fände sie es super, dass die Stimmbürger so die Wahl hätten.