Zusammenschluss Winterwasser Romanshorn wird Teil eines regionalen Hallenbadverbundes Die Bevölkerung profitiert von vergünstigten Tarifen in die dem Verbund angeschlossenen Bäder.

Eine Tragluft-Schwimmhalle macht aus einem Schwimmbecken der Badi Romanshorn das Winterwasser. Bild: PD

(red) Das Winterwasser ist jetzt Mitglied des neuen Hallenbadverbundes Region Appenzell AR – St.Gallen – Bodensee. Dies schreiben die Verantwortlichen des Winterwassers am Montag in einer Medienmitteilung. Der Beitritt zu diesem Verbund sei die konsequente Weiterentwicklung des bereits seit dem Bau des Winterwasser bestehenden Solidaritätsgedankens zwischen den Gemeinden. «Was mit zwölf Gemeinden in der Regionalplanungsgruppe Oberthurgau (RPO) begann, wird nun aktuell um weitere acht Verbundgemeinden erweitert.»

20 Gemeinden unterstützen das Winterwasser

Alle diese 20 Gemeinden leisten einen jährlichen Beitrag pro Einwohner an das Winterwasser. Wie bisher können im Gegenzug die Einwohnerinnen und Einwohner dieser Gemeinden vom selben Eintrittspreis profitieren, wie die Bevölkerung der Standortgemeinde Romanshorn.

Aktuelle Verbundgemeinden, die dem Winterwasser einen jährlichen Beitrag zahlen, sind die folgenden: Andwil, Arbon, Berg, Eggersriet, Egnach, Häggenschwil, Hefenhofen, Mörschwil, Muolen, Roggwil, Romanshorn, Steinach, Tübach, Untereggen.

Zusätzliche RPO-Gemeinden, die dem Winterwasser einen jährlichen Beitrag, ohne Mitgliedschaft im Hallenbadverbund, zahlen, sind Amriswil, Dozwil, Kesswil, Salmsach, Sommeri und Uttwil.

Verbund sichert Finanzierung

Laut Medienmitteilung werden Einwohnerinnen und Einwohner, sowie Mieter von Wasserflächen aus Gemeinden, die keinen jährlichen Beitrag an das Winterwasser leisten, wie bisher, einen höheren Eintritt, bzw. Mietpreis zahlen. Dieser für alle sechs Verbundmitglieder einheitliche Aufpreis beträgt ab Herbst 2022 neu 50 Prozent. Zum Verbund gehören folgende Hallenbäder: Blumenwies und Volksbad St.Gallen, Sportzentrum Herisau, Genossenschaft Sonnenrain Wittenbach, Genossenschaft Winterwasser Oberthurgau Romanshorn und Rosenau Gossau.

«Mit dem Beitritt des Winterwassers in den Hallenbadverbund hat das Winterwasser seine solide Finanzierung weiter gesichert», heisst es in der Mitteilung weiter. Für Einwohnerinnen und Einwohner sowie Mieter von Wasser­flächen, die schon bisher keinen «Auswärtigen-Zuschlag» zahlen mussten, ändere sich nichts.