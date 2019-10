Zurück auf Start: Nächste Woche endet der Verkehrsversuch auf dem Kreuzlinger Boulevard und die Tafeln verschwinden Vor einem Jahr hat die Stadt Kreuzlingen auf dem Boulevard im Rahmen eines Versuchs drei Massnahmen zur Verkehrsberuhigung umgesetzt. Das führte zu Diskussionen. Insbesondere das Gewerbe hatte sich die Rückkehr zum ursprünglichen Zustand gewünscht – und freut sich nun. Rahel Haag

Es ist bald vorbei: Die Tafeln auf dem Boulevard verschwinden wieder. (Bild: Andrea Stalder, 16. Oktober 2018)

Nun ist es offiziell: Der Stadtrat Kreuzlingen hat beschlossen, die Tafeln auf dem Boulevard zu entfernen. Kommenden Mittwoch ist es soweit. Dann endet die einjährige Verkehrsanordnung. Die «wechselvolle» Geschichte, wie Stadtpräsident Thomas Niederberger sie nennt, begann aber schon viel früher. Genauer: vor fünf Jahren. Niederberger sagt:

«Es war ein intensiver Prozess, der viele Gespräche und Verhandlungen erforderte.»

Anfang September dieses Jahres hatte das Thurgauer Verwaltungsgericht in einem Zwischenentscheid festgehalten, dass die Signalisation abgebrochen werden könne. Im Rahmen der Versuchsphase waren drei Massnahmen umgesetzt worden: Die Einfahrt in den Boulevard vom Helvetiaplatz her war verboten. Der Abschnitt auf der Schützenstrasse zwischen Hauptstrasse und «Karussell» wurde zur Fussgängerzone. Und der folgende Bereich der Schützenstrasse vom «Karussell» bis zur Einfahrt der Coop-Tankstelle wurde zu einer Einbahnstrasse mit Durchfahrt Richtung Nationalstrasse. Der Entscheid des Thurgauer Verwaltungsgerichts, ob der vorzeitige Abbruch des Versuchs mit der neuen Verkehrsführung Ende Juni 2018 rechtens war, steht dagegen noch aus. Wann dieser Entscheid gefällt wird, ist unklar.

Der Versuch hat auch Positives hervorgebracht

So kehrt man auf dem Boulevard zum Ursprung zurück. Sprich: Die Massnahmen werden aufgehoben und für Autos gilt Tempo 20. Dieser Zustand soll vorläufig beibehalten werden. Niederberger sagt:

«Ich bedaure, dass der Versuch nicht so funktioniert hat, wie wir uns das erhofft haben, bin nun aber froh, dass wir zum ursprünglichen Zustand zurückkehren können.»

Gleichzeitig habe der Versuch aber auch Positives hervorgebracht. «Der Gartentag und die Spielstrasse sind sehr beliebt», sagt er. Deshalb würden die beiden Veranstaltungen auch künftig weitergeführt. Zudem bleibe das langfristige Ziel, das Kreuzlinger Zentrum attraktiver zu gestalten. «Der Stadtrat ist gefordert und will für dieses Ziel auch etwas tun.» Aktuell arbeite man noch konkrete, insbesondere gestalterische Massnahmen aus.

Zudem seien im Zentrum zahlreiche Bauprojekte geplant, welche erheblichen Einfluss auf die Verkehrsströme hätten. Beispielsweise die Neugestaltung des Bushofs Bärenplatz und die Sanierung sowie Umgestaltung der Löwen- und Hauptstrasse Nord. «Bei der Umsetzung dieser Projekte wollen wir auch erreichen, dass der Boulevard verkehrstechnisch entlastet wird», sagt Niederberger, «sozusagen automatisch.»

«Verkehr fliesst wieder zu Gunsten des Gewerbes»

Darüber, dass auf dem Boulevard die Verkehrstafeln bald verschwinden, freut sich insbesondere die Vereinigung Gewerbe Kreuzlingen. Vorstandsmitglied Urban Ruckstuhl sagt:

«Es kann nur besser werden.»

Der Detailhandel profitiere klar davon, wenn die Autofahrer wieder «normal» durch den Boulevard fahren können. «Ab nächster Woche fliesst der Verkehr wieder zu Gunsten des Gewerbes», sagt er, «ich hoffe, dass das auch künftig so bleibt.»

