Umbau und Sanierung der Stiftsamtei sollen Katholisch-Bischofszell zu einem Kirchenzentrum verhelfen Damit das Projekt realisiert werden kann, muss die Gemeindeversammlung einen Baukredit von 3,2 Millionen Franken bewilligen. Ergibt die Abstimmung ein Ja, kann im Frühjahr 2021 mit den Arbeiten begonnen werden.

Die Katholische Kirchgemeinde Bischofszell setzt grosse Hoffnungen in die Liegenschaft Schottengasse 7. Bild: Andrea Stalder (Bischofszell, 31. August. 2020)

Der Wunsch besteht schon länger, jetzt sind die Vorzeichen günstig, dass er auch in Erfüllung geht: Die Vorsteherschaft der Katholischen Kirchge- meinde Bischofszell ersucht die Stimmbürger an der nächsten Gemeindeversammlung um Bewilligung eines Baukredits von 3,2 Millionen Franken, um damit die Stiftsamtei zu sanieren und in ein Kirchenzentrum umzuwandeln.

Die einst ins Auge gefasste Variante «Nutzung der Liegenschaft Schloss» kam wegen der ungewissen Realisierungschancen für die Kirchenvorsteherschaft nicht mehr in Frage.

Wichtig für lebendige Glaubensgemeinschaft

«Wir stehen voll und ganz hinter dem Projekt», beschreibt Präsident Thomas Diethelm die Haltung der Kirchenvorsteherschaft zum Bauvorhaben an der Schottengasse.

In der Botschaft zuhanden der Gemeindeversammlung ist von einem «Generationenprojekt» die Rede, welches die Voraussetzung dafür schaffen solle, «dass der christlich-katholische Glaube auch in den kommenden Jahrzehnten in einer lebendigen Glaubensgemeinschaft vor Ort gelebt werden kann».

Stabile Eigenkapitalbasis ermöglicht Projekt

Bedenken, dass die solide finanzielle Lage gefährdet werden könnte, zerstreut der Kirchenpräsident. Er verweist auf die positiven Rechnungsabschlüsse der jüngsten Vergangenheit sowie das reichlich vorhandene Eigenkapital.

Kirchenpräsident Thomas Diethelm:

«Wir sind in der Kirchenbehörde überzeugt, mit der Sanierung der Stiftsamtei eine gute Lösung

gefunden zu haben.»

Von den flüssigen Eigenmitteln von 3,7 Millionen Franken sollen laut Diethelm 2,2 Millionen Franken für die Sanierung der Stiftsamtei eingesetzt werden. An Fremdkapital müssten somit noch 1,3 Millionen Franken aufgenommen werden.

Reduzierung der Abschreibungsquote

Die Investitionskosten wären gemäss den landeskirchlichen Vorgaben innerhalb von 33 Jahren abzuschreiben. Die jährliche Quote liesse sich von 104'700 Franken auf rund 75'000 Franken reduzieren.

Dazu müssten die Stimmberechtigten sowohl die Gewinnverwendung aus der Rechnung 2019 (200'000 Franken) als auch die Zuweisung des Erlöses aus dem Verkauf der Liegenschaft Schottengasse 4/6 (818'186 Franken) in eine Vorfinanzierung genehmigen.

Vier Stockwerke werden genutzt

Das Bauprogramm sieht die Schaffung eines ebenerdigen Saals mit einer Kapazität von wenigstens 100 Personen vor. Die sanitären Anlagen, ein Multifunktionsraum, ein Sitzungszimmer sowie ein Büro für Teilzeit-Mitarbeitende befinden sich im ersten Obergeschoss. Im darüberliegenden Stockwerk sind das Sekretariat sowie die Arbeitsplätze für die Pastoral- assistentin und die Religionspädagogin untergebracht.

Das dritte Obergeschoss sieht Räumlichkeiten für die Jugend sowie für Vereine und Gruppierungen vor. Die in die Jahre gekommene Ölheizung soll nicht ersetzt werden. Im Sinne einer nachhaltigen, kostengünstigen Lösung habe man sich für den Anschluss an den geplanten Wärme- verbund der Technischen Gemeindebetriebe Bischofszell entschieden, erklärt Diethelm.

Der Kirchenpräsident hofft, dass möglichst viele Stimmberechtigte an der Gemeindeversammlung teilnehmen werden, um eine möglichst gute Legitimierung des Baukredits zu erreichen . «Wir werden alles unternehmen, damit sich die Leute trotz Coronapandemie sicher fühlen können», betont Diethelm.