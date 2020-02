«Zum Schluss stehen wir womöglich noch ohne den sauer verdienten Lohn da»: Marty-Belegschaft fürchtet um Löhne und plant Protestbekundung in Arbon Erst die Kündigungen, dann der Konkurs. Um ihrem Zorn Ausdruck zu verleihen, ist für Mittwoch eine Protestkundgebung in Arbon geplant.

Die Marty-Mitarbeiter fürchten um ihre Löhne, ihre Ferientage und Überstunden. Bild: Reto Martin

Eigentlich hatten sich die Marty-Mitarbeiter bei der Gewerkschaft Unia in Arbon treffen wollen, um über ein Konsultations­verfahren und einen Sozialplan zu beraten. Doch dann kam die Information von Verwaltungsratspräsident Patrick Manser, dass er die Bilanz des Bauunternehmens deponiert habe.

So manchem der Anwesenden hat das die Zornesröte ins Gesicht getrieben. Harsche Worten fielen an der Versammlung. Am Verwaltungsratspräsidenten wurde kein gutes Haar gelassen. So fürchtet auch Anke Gähme von der Unia, dass bis zur Konkurseröffnung Geld abgeflossen sein könnte. Auf den eigentlichen Gründer der Firma, Ronny Marty, liessen die Anwesenden nichts kommen. Er sei über den Tisch gezogen worden, sagt ein Kranführer.

Protestkundgebung in Arbon

Um ihrem Zorn Ausdruck zu verleihen, ist für Mittwoch eine Protestkundgebung in Arbon geplant. Von den 51 gekündigten Marty-Mitarbeitern werden wohl viele kommen, denn die gekündigte Belegschaft fürchtet um ihre Löhne, ihre Ferientage und Überstunden.

Patrick Manser empfiehlt in einem Schreiben, dass sich die Leute an das Regionale Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) wenden sollen. In diesem Fall jenes in Amriswil. Man könne dann Insolvenzentschädigung beantragen. Diese decke die Lohnforderungen der letzten vier Monate. Bezüglich Ferien und Überstunden rät er, diese noch zu kompensieren. Wenn möglich, gebe es auch dafür eine Insolvenzentschädigung.

Für die Betroffenen ist das zu dünn. «Einerseits sollen wir auf den Baustellen weiterarbeiten, bis der Konkurs eröffnet ist, andererseits sollen wir kompensieren. Und bei wem kann ich Ferien anmelden?», fragt einer. «Zum Schluss sind wir die Dummen und stehen womöglich noch ohne den sauer verdienten Lohn da», ergänzt ein anderer.