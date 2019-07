Zum Jubiläum der Buchhandlung Klappentext gibt's ein Open Air auf der Rathausstrasse in Weinfelden

Am Wyfelder Fritig kommen die Bösen nach Weinfelden. Auf dem Marktplatz zeigen Sämi Giger und Domenic Schneider dem Nachwuchs, was es heisst, im Sägmehlring zu stehen. Auch der Koffermarkt findet auf dem Marktplatz statt. Ab 20 Uhr singen 15 Chöre am Chor Open Air im katholischen Pfarreizentrum.